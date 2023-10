LI RICONOSCETE DALLA SPACCATA DA URLO? - LEI È L'ULTIMA DELLE REGINETTE DEL POP, LUI È UN MANZO TUTTO MUSCOLI - I DUE SARANNO PROTAGONISTI DI UN NUOVO FILM D'AZIONE, CON LEI NEI PANNI DI UNA SENSUALISSIMA E BIONDISSIMA “FEMME FATALE”, STRIZZATA IN UN ABITO DORATO DI VERSACE CHE HA GIÀ FATTO IMPAZZIRE I SOCIAL-ONANISTI… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Marthe Mabille per www.vogue.it

dua lipa henry cavill argylle

Una Dua Lipa bionda e a mano armata. E il gatto di Claudia Schiffer come co-star. Tutto quello che c'è da sapere su Argylle (+ trailer), la spy story al cardiopalma in uscita nei primi mesi del 2024

Dua Lipa è inarrestabile. […]. Presto, infatti, la vedremo in Argylle – La super spia, il nuovo film di Matthew Vaughn, dove ha un ruolo abbastanza importante da permetterci di scoprirla davvero nella veste di attrice.

dua lipa henry cavill argylle

Di cosa parla Argylle?

Adattato da Jason Fuchs dall'omonimo romanzo (relativamente poco conosciuto) di Elly Conway e diretto dal regista e sceneggiatore britannico Matthew Vaughn, noto soprattutto per la trilogia di Kingsman, oltre che per essere il marito di Claudia Schiffer, il film si presenta come una movimentata spy story. Inizialmente, ci immergiamo nel mondo avventuroso ma del tutto immaginario della scrittrice di bestseller Elly Conway (l'autrice del romanzo da cui è tratto il film), che qui ha il volto di Bryce Dallas Howard (Jurassic World, Spider-Man 3), finché un giorno lei si rende conto che le sue trame inverosimili somigliano molto alle operazioni di veri agenti segreti... Uno di loro si chiama Argylle: è la più grande spia del mondo e la sua missione è quella di smantellare un'organizzazione segreta potenzialmente pericolosa.

dua lipa Argylle

Chi c'è nel cast?

A interpretare Argylle è l'attore britannico Henry Cavill, divenuto famoso grazie al ruolo di Charles Brandon, duca di Sussex, nella seguitissima serie I Tudor. Successivamente, lo abbiamo visto nei panni di Superman (L'uomo d'acciaio, 2013; Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016; Justice League, 2017; Zack Snyder's Justice League, 2021), in quelli dell'agente della CIA Napoleon Solo in Operazione U.N.C.L.E. (2015) e, più di recente, in quelli di Sherlock Holmes nei due capitoli di Enola Holmes.

dua lipa 4

[…] oltre che da Dua Lipa, naturalmente. Quest'ultima, nelle prime immagini che sono state diffuse, appare come una sorta di novella Bond girl, strizzata in un abito dorato di Versace, con un bob biondo e unghie laccate di un rosso sgargiante. La star a sorpresa di questo film? Un gatto. Ma non un gatto qualsiasi, bensì quello di Claudia Schiffer. […]

dua lipa met gala 2023 dua lipa 7 dua lipa in abito di vivienne westwood 2021