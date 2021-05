31 mag 2021 16:28

I LIBRI INUTILI VANNO BUTTATI! - LUIGI MASCHERONI HA RAGIONE QUANDO NEL SUO PAMPHLET (“I LIBRI NON DANNO LA FELICITÀ“) CI RICORDA CHE I LIBRI SONO UN PRODOTTO DEL MERCATO COME TANTI ALTRI. USIAMOLI COME STRUMENTI, OGGETTI, MERCE, NON ADORIAMOLI COME IDOLI. USIAMOLI INVECE DI SANTIFICARLI, DISTINGUIAMO FRA BUONI LIBRI E CATTIVI LIBRI – COMUNQUE HA DETTO BENE UMBERTO ECO: “CHI NON LEGGE, GIUNTO A SETTANT'ANNI, AVRÀ VISSUTO UNA SOLA VITA: LA PROPRIA. CHI LEGGE AVRÀ VISSUTO CINQUEMILA ANNI”