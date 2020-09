9 set 2020 13:09

LILLI NON RUSSA - MENTANA TAGLIA A METÀ UN SERVIZIO SU LUKASHENKO E NAVALNY PER NON LANCIARE IN RITARDO LA PRIMA PUNTATA DI ''OTTO E MEZZO''. DI RITORNO DALLA PUBBLICITÀ, HA LETTO TUTTO D'UN FIATO I DATI DELLA BORSA PER DARE SUBITO LA LINEA ALLA GRUBER. LA STESSA FRETTA NON C'ERA FINO ALLA SETTIMANA SCORSA, QUANDO TELESE E PARENZO INIZIAVANO SEMPRE IN RITARDO PERCHÉ CHICCO ANDAVA LUNGO. MA ORA È TORNATA LA FELDMARESCIALLA DIETLINDE…