12 dic 2019 15:40

LIMONOV IN FUGA DAL “CREMLINO” (DI TESTACCIO) – CRONACA DI UNA ROCAMBOLESCA SERATA NEL PALAZZONE DI PIAZZA DELL’EMPORIO – LO SCRITTORE DOVEVA PARLARE DEL SUO LIBRO MA FINISCE SEDUTO IN UN ANGOLETTO A SMANIARE PER IL CALDO (E PERCHE' NESSUNO SE LO FILA) - L’UOMO CHE HA FATTO DELLA PROPRIA VITA UN’OPERA MONDO DI AUDACIA E AVVENTURA IMPANTANATO NELLA RITUALITÀ ROMANELLA: ECCO COME E’ FINITA – IL VIDEO DI FULVIO ABBATE