LIORNI ALTERNI: “HO UNA PARTE FEMMINILE MOLTO ACCENTUATA” – IL CONDUTTORE A “OGGI”: “DUE ANIME FEMMINILI COZZANO SPESSO, INFATTI CON MIA MOGLIE CI AVVITIAMO TROPPO NEI RAGIONAMENTI. DOVREI SMETTERE DI FARMI TANTE DOMANDE, DI METTERMI IN DISCUSSIONE, VIVREI MEGLIO…” – “AMO LA LEGGEREZZA, I CONTENUTI, L’UMANITÀ, L’EMPATIA…”

Anticipazione da “Oggi”

giovanna astolfi marco lironi

«Ho una parte femminile molto accentuata, ma Giovanna non ha quella maschile, quindi due anime femminili cozzano spesso: ci avvitiamo troppo nei ragionamenti. Dovrei smettere di farmi tante domande, di mettermi in discussione. Vivrei meglio».

Così Marco Liorni in un’intervista a OGGI, in edicola da domani, in cui parla del suo ottimo momento sia professionale sia famigliare: «Mai andato così bene. In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia.

marco liorni.

Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo a farlo fino a notte fonda… Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti».

E sull’impegno in tv dice: «Vorrei far crescere ItaliaSì, perché mi rispecchia. Il lavoro dipende tutto dalle opportunità concrete che ti vengono date, io non sgomito. Mi piacerebbe fare il varietà, questo sì. Amo la leggerezza, i contenuti, l’umanità, l’empatia».

COPERTINA OGGI 3-10 GIUGNO 2021

marco liorni. 2 marco liorni italia si marco liorni giovanna astolfi marco liorni. 5 marco liorni foto di bacco MARCO LIORNI marco liorni al mare venier liorni marco liorni reazione a catena 1 daria bignardi marco liorni prima edizione del grande fratello 2000 marco liorni. 1 marco liorni. balla marco liorni. 3