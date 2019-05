LOBBY CONTINUA – “IL GIORNALE” PUNGE STEFANO FELTRI E LA SUA PARTECIPAZIONE AL BILDERBERG: “TRA I TANTI BERSAGLI DEL “FATTO” CI SONO DA SEMPRE LOBBISTI, INTESI COME LOSCHI FACCENDIERI CHE TRAMANO NELL’OMBRA” – “E LA LOBBY PER ECCELLENZA È IL CLUB BILDERBERG, L’ACCOLITA DI BURATTINAI CHE GUIDEREBBE DALL’OMBRA ECONOMIA E POLITICA E CHE QUEST’ANNO HA INVITATO IL VICEDIRETTORE DEL ''FATTO''. SEMBRA UNA…”

Da “il Giornale”

T ra i tanti bersagli del «Fatto quotidiano» ci sono da sempre i «lobbisti», intesi ovviamente come loschi faccendieri che tramano nell' ombra. Il Fatto vede lobby un po' ovunque: affari, politica, giornali, televisioni. Basta che due persone si incontrino per caso ed è subito lobby. Un' ossessione. Nel mondo dei complottisti però la lobby per eccellenza è una sola: il Club Bilderberg, il salotto che governerebbe le sorti del mondo, l' accolita di burattinai che guiderebbe dall' ombra economia e politica. Indovinate un po' chi hanno invitato quest' anno al super esclusivo Bilderberg? Stefano Feltri. Vicedirettore del Fatto. Sembra una lobby di Fatto.

