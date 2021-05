LA LOGICA DEL PROFITTO IN SOLDONI - MATTIA FELTRI DEMOLISCE I 5 STELLE: "PENSO CHE ABBIANO RAGIONE NEL SOSTENERE LA SCELTA DI JOE BIDEN DI SOSPENDERE I BREVETTI DEI VACCINI MA QUANDO DICONO “FERMIAMO LA LOGICA DEL PROFITTO” RISCHIO L'ARRESTO CARDIACO. IN SETTIMANE IN CUI IL MOVIMENTO E LA CASALEGGIO SI SCANNANO SU 450 MILA € CHE IL PRIMO DEVE ALLA SECONDA, E COL CAVOLO CHE GLIELI MOLLA, IO SULLA LOGICA DEL PROFITTO CI ANDREI CON QUALCHE PUDORE"

Mattia Feltri per “la Stampa”

Accidenti, non riesco a essere d' accordo coi cinque stelle nemmeno quando penso che abbiano ragione. Per esempio, penso abbiano ragione nel sostenere la scelta di Joe Biden di sospendere i brevetti dei vaccini, soprattutto penso non sia uno sfregio allo stato liberale. Paragonabile o no alla guerra (dibattito aperto e ozioso), la pandemia non si affronta con strumenti ordinari: il lockdown e il coprifuoco sono i casi più plateali delle limitazioni che lo Stato liberale si è dato per tutelare la propria sopravvivenza.

Anche i finanziamenti eccezionali alle Big Pharma per lo sviluppo del vaccino o i freni alle esportazioni rientrano nel catalogo dei rimedi altrimenti impensabili. Ma quando l' esultanza grillina si sofferma sull' interpretazione puberale - «fermiamo la logica del profitto» - rischio l' arresto cardiaco. E che cosa bisogna promuovere? La logica del danno? Ora, non vorrei retrocedere al puberale anche io, alla fase in cui si scopre con un eureka che senza profitto non c' è impresa, e quindi nemmeno farmaci.

Mi limito a estendere il concetto di profitto, per sottrarlo all' immagine angusta del conto corrente: pure vincere il virus in tempi brevi rientra in una logica di profitto, e altrettanto lo è soccorrere l' India e altri paesi malmessi per contenere l' influenza cinese - intento meno nobile solo all' apparenza.

Poi, se il concetto pare troppo elaborato, e vogliamo restare al volgare denaro, ecco, in settimane in cui il Movimento e la Casaleggio si scannano su 450 mila euro che il primo deve alla seconda, e col cavolo che glieli molla, io sulla logica del profitto ci andrei con qualche pudore.

