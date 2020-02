LA LOLLO RUSSA FORTE… - RAGGIUNTI I 92 ANNI, RIVELA CHE L'UOMO DELLA VITA SONO STATI DUE. RUSSI E FRATELLI. E’ PARTITA IN TROMBA CON ANDREJ KONCHALOVSKY, AUTOREVOLE REGISTA, HA PROSEGUITO CON “IL FRATELLINO”, MEGLIO CONOSCIUTO COME NIKITA MIKHALKOV, AUTORE DI ‘’OCI CIORNIE’’: “DOVEVAMO SPOSARCI POI ANDREJ CI HA RIPENSATO, E CHE JE VAI A DI? GLI PUOI DIRE NON LO FARE? OVVIAMENTE NO, E ALLORA SONO ANDATA CON IL FRATELLINO PER RABBIA…”

gina lollobrigida

Flavia Amabile per “la Stampa”

L' uomo della mia vita? «Due fratelli, russi», risponde la donna più bella del mondo, una signora di 92 anni che ha vinto centinaia di premi, ha fatto innamorare un numero indefinito di potenti e meno potenti della Terra, vissuto amori con i grandi nomi del cinema mondiale come i due fratelli russi.

La donna più bella del mondo è Gina Lollobrigida, attrice, fotografa, artista. Lo è stata davvero, non solo come protagonista di un film di successo con questo titolo, ma la sua bellezza non è stata un aiuto. «Il contrario. Mi dicevano sempre: sì, è bella, ma che altro vuole?», sorride.

Andrei Konchalovsky Nikita Mikhalkov

Nella sua villa sull' Appia Antica le luci di Natale sono ancora accese a illuminare il grande parco anche se è quasi fine gennaio. L' attrice racconta dello stupro subito a diciotto anni. Era il suo primo fidanzato, fu il primo a ingannarla.

Ricorda la scelta di sposarsi per superare il trauma anche se non era innamorata, la lunga attesa fino al 1971 prima di poter divorziare, e dopo tanti amori: alcuni famosi, altri meno. E in una vita così piena forse è anche normale che l' uomo della sua vita non fosse uno soltanto.

gina lollobrigida

«L' uomo della vita? Curiosamente, sono stati due russi, fratelli. Ero innamorata del più anziano ma sono state due storie molto belle. Il fratello grande era anche scrittore». Solo a questo punto del racconto pronuncia il suo nome: Andrej Konchalovsky, regista, tre volte vincitore del Leone d' argento a Venezia dove è andato anche quest' anno per portare il suo ultimo film: Il peccato. Il furore di Michelangelo.

Andrei Konchalovsky Nikita Mikhalkov

Regista, sceneggiatore, scrittore, una lunga carriera tra cinema e teatro e una profonda cultura molto evidente in ogni sua opera, è stato proprio questo che ha affascinato Gina Lollobrigida. «Ho sempre scelto persone che avevano qualcosa nella zucca. Dovevamo sposarci poi ci ha ripensato, e che je vai a di?

Andrei Konchalovsky Nikita Mikhalkov

Gli puoi dire non lo fare? Ovviamente no, e allora sono andata con il fratellino per rabbia. E il fratellino era titubante perché pensava a una vendetta. Invece no, era un personaggio simpatico. Non aveva la testa del fratello ma quando andò negli Stati Uniti ebbe quasi più successo».

gina lollobrigida

L' incontro con Andrej Konchalovsky risale agli anni Novanta. «Un giorno era in Italia per lavoro - racconta l' attrice -. È venuto a casa, quasi non chiedeva nemmeno il permesso, era già entrato. Aveva già tutto in testa ed era un uomo molto affascinante». Con qualche stranezza, aggiunge Gina Lollobrigida: «Ogni tanto si sposava con una donna, poi arrivava qui per riprendere l' amore con me ma in viaggio portava anche la moglie.

gina lollobrigida

La lasciava in albergo e veniva da me. Questi sono gli uomini. Avremmo dovuto fare anche un film insieme. Per me era la cosa più importante, ma pure quello è andato per aria e allora ho detto: ma vai all' inferno!».

E' stato a quel punto che ha pensato di consolarsi con quello che lei chiama «il fratellino» e che il mondo intero conosce come Nikita Mikhalkov, attore, regista, autore di capolavori come Oci Ciornie.

Andrei Konchalovsky Nikita Mikhalkov

«Io viaggiavo - racconta - e il fratellino era venuto in India dove mi aveva invitato Indira Gandhi. La troupe russa proteggeva la verginità di questo poveraccio in una maniera ridicola. Non ho avuto mai tanti nemici che mi rovinavano la mia normale vita sentimentale come i Russi».

gina lollobrigida frank sinatra

Lo stesso capitava in Russia durante gli incontri con Konchalovsky: «Negli alberghi a ogni piano c' era la donna messa di guardia per non far passare le persone. Chiaramente Konchalovsky se ne fregava: se voleva venire in camera mia ci veniva».

Quanto è durata?« Diciamo che è stata una storia sentita. Molto. Sono state due belle storie e io non sono stata cattiva, non volevo creare problemi tra i due fratelli, non valeva la pena, erano due tipi diversi. Il grande aveva questo desiderio di sposarmi poi gli è capitato un film e si è dimenticato del matrimonio. E io non è che lasciavo il fratellino così...».

gina lollobrigida

E che film era? «Non mi ricordo ma fece un film che, tutto sommato... il film poteva pure aspettare»!

lollobrigida Milko Skofic gina lollobrigida gina lollobrigida adirano aragozzini e gina lollobrigida gina lollobrigida Gina Lollobrigida Marilyn Monroe gina lollobrigida e franco zeffirelli GINA LOLLOBRIGIDA E EWA AULIN mara venier e gina lollobrigida (2) gina lollobrigida coi maschioni gina lollobrigida con il fidanzato e marito per procura javier rigau rafols gina lollobrigida con il fidanzato e marito per procura javier rigau rafols PANE AMORE E FANTASIA GINA LOLLOBRIGIDA gian luigi rondi gina lollobrigida a venezia LOLLOBRIGIDA CASTRO gina lollobrigida con il figlio milko skofic gina lollobrigida il tramonto di una dea frank sinatra e gina lollobrigida gina lollobrigida e vittorio de sica sofia loren yvonne de carlo gina lollobrigida lollobrigida e piazzolla 2 gina lollobrigida milko scofic e gina lollobrigida GINA LOLLOBRIGIDA Lollobrigida gina lollobrigida LOLLOBRIGIDA BARNARD Gina Lollobrigida-Rock-Hudson LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA gina lollobrigida gina lollobrigida gina lollobrigida gina lollobrigida gina lollobrigida maria grazia cucinotta foto di bacco