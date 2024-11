LORY DEL SANTO SE STA A MAGNA’ LE MANI: “POTEVO ESSERE LA FIRST LADY D'AMERICA, MA NON HO VOLUTO” - A "UN GIORNO DA PECORA", LA SHOWGIRL 66ENNE HA RACCONTATO PER LA MILIONESIMA VOLTA IL DUE DI PICCHE A TRUMP – “LUI MI VOLEVA VERAMENTE, SI È SPESO, NON HA ASPETTATO CHE IO LO CHIAMASSI, È VENUTO DA ME, MI HA CERCATO PIÙ VOLTE - NON BASTASSE, IL NEO PRESIDENTE USA LA ATTRAE ANCHE FISICAMENTE. “A ME PIACCIONO GLI UOMINI COSÌ PANCETTOSI, MORBIDOSI, SEXY”

Simona Marchetti per corriere.it - Estratti

Avesse accettato le avances di Donald Trump trent’anni fa, adesso Lory Del Santo sarebbe la nuova First Lady d’America. Altro che Melania. A rivelarlo è stata la stessa showgirl - oggi 66enne e legata dal 2015 a Marco Cucolo, che ha la metà dei suoi anni - in collegamento da Miami con la trasmissione “Un giorno da pecora” nelle ore immediatamente successive alla rielezione del tycoon come Presidente degli Usa.

«Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto da me, mi ha cercato più volte», ha detto la Del Santo che, in passato, aveva già raccontato del suo incontro casuale con Trump in un ascensore della Trump Tower di New York, con lui che le chiese il numero di telefono e andò poi a trovarla. Tornata in Italia, fu però lei a non richiamarlo.

«Le porte erano aperte, ma non l'ho voluto io», ha precisato infatti la showgirl, salvo però ammettere che «oggi invece mi fidanzerei subito con Donald Trump, perché ha carisma, è uno che lavora e io amo lavorare, sarei impegnata». Non bastasse, il neo Presidente Usa la attrae anche fisicamente. «A me piacciono gli uomini così pancettosi, morbidosi, sexy», ha confessato la Del Santo che è poi tornata sull’argomento “Due di Picche a Trump” nel corso di un successivo collegamento con “La Volta Buona”.

«Potrei anche rammaricarmi, ma a volte si fanno delle scelte e non bisogna vivere nell’angoscia di aver sbagliato. All’epoca ho deciso così e non si può tornare indietro»,

