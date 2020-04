‘NON HO IL CORONAVIRUS’, AMEDEO MINGHI SALUTA I FAN DALL’OSPEDALE DOVE E’ ATTUALMENTE RICOVERATO: “LA NOTIZIA CHE IO ABBIA IL COVID19 È FALSA, INTRAPRENDERÒ AZIONI CONTRO CHI L’HA SCRITTA. SONO IN OSPEDALE PER TANTE PICCOLE COSE...LA MASCHERINA? SI DEVE PORTARE PER LEGGE” - VIDEO

Da tg24.sky.it

amedeo minghi

Il cantautore Amedeo Minghi, 72 anni, si trova al momento ricoverato in ospedale. Lo ha fatto sapere lui stesso in un video pubblicato su Facebook, in cui ringrazia i fan per avergli fatto sentire il loro supporto: “Sapervi accanto per me è molto importante - dice l’artista, con voce affaticata - Ritrovarvi e stare insieme su questa pagina è un grande piacere”.

Nel video Minghi appare con una mascherina che lui stesso definisce “per il Covid-19”. Tuttavia, in un secondo video su Facebook, il cantautore smentisce la ricostruzione di alcuni giornali che lo davano positivo al coronavirus. “Non l’ho mai detto, è una notizia falsa e priva di fondamento. Intraprenderò azioni contro chi l’ha scritto”. Il cantante spiega di essere in ospedale a causa di “tante piccole cose”, ma che il virus non c’entra. “La mascherina? Si deve portare per legge”.

AMEDEO MINGHI CANTA VATTENE AMORE IN SENATO amedeo minghi con la figlia annesa foto di bacco amedeo minghi foto di bacco AMEDEO MINGHI CANTA VATTENE AMORE IN SENATO