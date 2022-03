‘’NESSUN UOMO HA MAI TRADITO SUA MOGLIE’’ – LENNY BRUCE: “PER UNA DONNA TRADIRE SIGNIFICA BACIARE, ABBRACCIARE E AMARE QUALCUN'ALTRA. MA GLI UOMINI NON FUNZIONANO COSÌ. LE DONNE SONO EMOZIONE, MENTRE GLI UOMINI SONO DISTACCO EMOTIVO. PER ESEMPIO, UNA DONNA NON PUÒ PASSARE ATTRAVERSO UNA LASTRA DI VETRO E VENIRE A LETTO CON TE CINQUE SECONDI DOPO. MA UN UOMO PUÒ AVERE UN FRONTALE CON UN AUTOBUS. BENE: NELL'AMBULANZA L'UOMO, COL PIEDE MOZZATO, CI PROVERÀ CON L'INFERMIERA. E LA COSA NON HA NIENTE A CHE FARE CON L'AMORE”

Daniele Luttazzi per “Il Fatto quotidiano” - ESTRATTO

1965, Lenny riesce a trovare ingaggi solo a San Francisco. Si esibisce a Berkeley davanti a duemila persone: studenti di legge, professori, poeti e scrittori: "Penso che molti matrimoni finiscano in un divorzio perché le donne della mia generazione non sanno che gli uomini sono diversi. È molto difficile per le donne rendersi conto che, anche se parliamo la stessa lingua, siamo diversi. Nessun uomo, in realtà, ha mai tradito sua moglie.

Le donne lasciano il marito perché pensano di essere state tradite, e per una donna tradire significa baciare, abbracciare e amare qualcun'altra. Deve almeno piacerti. Ma gli uomini non funzionano così. Le donne sono emozione, mentre gli uomini sono distacco emotivo. Gli uomini si distaccano, non consapevolmente, ma lo fanno e basta, si distaccano.

Per esempio, una donna non può passare attraverso una lastra di vetro e venire a letto con te cinque secondi dopo. Ma gli uomini possono avere collisioni frontali con gli autobus Greyhound. In zone disastrate. Tutti giacciono morti sull'autostrada. Bene: non in ospedale, nell'ambulanza l'uomo ci proverà con l'infermiera.

'Come hai potuto farlo in un momento simile?' 'Mi ero eccitato.' 'Cosa?' 'Mi ero eccitato.' 'Come puoi esserti eccitato col piede mozzato?' 'Non lo so.' 'È un animale! Si è eccitato con un piede mozzato!' 'Credo di essere un animale, sì.' 'Cosa ti ha eccitato?' 'L'uniforme dell'infermiera eccetera.' 'È un idiota! È un animale!' No, è solo che gli uomini si distaccano, e la cosa non ha niente a che fare con l'amore.

Mettete gli uomini su un'isola deserta. Faranno sesso con la melma. La melma! Una donna becca suo marito con della melma, dopo aver attraversato in qualche modo i mari per arrivare fin là: 'Melma! Non parlarmi, è tutto finito. Pezzo di merda. Lasciami sola. Vattene con la tua melma, divertiti. Vuoi la cena? Di' alla tua melma che te la prepari lei.'"

