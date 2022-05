‘’UNO SPETTACOLO VERGOGNOSO’’ – ‘’NEW YORK TIMES’’: ‘’LA VERITÀ NON HA IMPORTANZA PER I FAN RABBIOSI DI JOHNNY DEPP. COME SE FOSSERO IN UNA SETTA, ASSOMIGLIANO AI FAN DI TRUMP NELLA LORO CIECA LEALTÀ E VOLONTÀ DI METTERE DA PARTE FATTI BRUTTI SUL LORO EROE. LIQUIDANO LE AFFERMAZIONI DI HEARD UNA BUFALA E FANNO IL TIFO PER L'AVVOCATO DI DEPP, CAMILLE VASQUEZ, IN UNA SORTA DI COLOSSEO ONLINE - CIRCONDATO DA ADULATORI, DEPP SI È ILLUSO CHE IL SUO USO DI ALCOL E DROGHE NON STESSERO SCONVOLGENDO LA SUA CARRIERA, LE SUE RELAZIONI E LA SUA VITA”

Il post è apparso per la prima volta sul New York Times.

………..

Amber Heard 3

In un altro spettacolo vergognoso, la verità non ha importanza per i fan rabbiosi di Johnny Depp. I fan di Depp assomigliano ai fan di Trump nella loro cieca lealtà e volontà di mettere da parte fatti brutti sul loro eroe. Depp è rinchiuso in una tremenda resa dei conti con l'ex moglie Amber Heard in un'aula di tribunale in un sobborgo di Washington, un processo che un insider mi ha descritto come "processo di O. J. sotto cocaina".

Come i fan di Trump, i fan di Depp si comportano come se fossero in una setta. Liquidano le affermazioni di Heard sulla violenza domestica una bufala e fanno il tifo per l'avvocato di Depp Camille Vasquez, in una sorta di Colosseo online, ogni volta che fa una domanda difficile su Heard.

Heard si è aggiunta all'atmosfera del circo quando ha licenziato il suo rispettato studio di pubbliche relazioni e ha assunto un guru delle pierre che è stato lui stesso accusato di comportamenti sessuali inappropriati.

Johnny Depp

Heard e Depp hanno condiviso le storie più umilianti e disgustose di una relazione in cui hanno chiaramente tirato fuori il peggio l'uno dall'altro. Qualunque cosa decida la giuria, un uomo che una volta era il Re del Cool ora sembra un guscio abrasivo e lavato di se stesso.

Ha incolpato l'editoriale di Heard sul Washington Post, in cui ha affermato di essere stata vittima di abusi domestici senza nominare Depp, per aver danneggiato la sua carriera di pirata. Ma la Disney aveva già spento i riflettori dopo un incidente del 2015 quando Heard ha falsificato i documenti per contrabbandare i loro Yorkshire terrier in Australia, dove era stato girato il quinto capitolo del franchise "Pirati dei Caraibi", e poi, quando è stato catturato, ha rimandato i cuccioli in California su un aereo privato. La Disney era anche arrabbiata per l'incidente in cui una parte del dito di Depp è stata tagliata durante una lite coniugale e le riprese hanno ritardato.

Camille Vazquez e Johnny Depp

Circondato da adulatori, Depp si è illuso che il suo uso di alcol e droghe non stessero sconvolgendo la sua carriera, le sue relazioni e la sua vita. Contrariamente alla sua immagine disinvolta, era arrabbiato e geloso, hanno testimoniato coloro che lo conoscevano. Il suo ex business manager ha testimoniato che la star stava buttando via soldi, spendendo $ 300.000 al mese per il personale e migliaia al mese per farmaci da prescrizione.

Bruce Witkin, un ex amico di Depp, ha descritto il velo di finzione che lo circonda. "Le persone sul libro paga non diranno molto", ha detto. "Ci proveranno, ma non vogliono perdere il lavoro".

In tutto il mondo, i fatti privati sono di gran moda. La verità non ha importanza.

