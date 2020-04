LUCA ARGENTERO MEDICO A LODI SUPERA GLI 8 MILIONI (29%), CANALE5 PROVA A IMITARE ITALIA1 COI PIRATI DEI CARAIBI (11,4%) - DEL DEBBIO (5,3%), FORMIGLI (5,4%), SPECIALE TGR SU RAI3 (2,4%) - AMADEUS IN REPLICA (19,5%), 'STRISCIA' (17,1%) - MORENO (3,9%), PALOMBA (4,6-4,3%), GRUBER (7,9%) - E.DANIELE (14,7-12,7%) - VESPA (15,1%)

Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2020, su Rai1 la seconda puntata della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.044.000 spettatori pari al 29% di share (nel dettaglio primo episodio: 8.201.000 – 27.1%; secondo episodio: 7.898.000 – 31.2%). Su Canale 5 Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna ha raccolto davanti al video 2.928.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Escape Plan – Fuga dall’inferno ha interessato 1.204.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Tokarev ha intrattenuto 1.636.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 TgR – Speciale Viaggio nell’Italia del Coronavirus ha raccolto davanti al video 719.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.283.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.289.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 La Notte dei Record segna 534.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Fantozzi Subisce Ancora ha raccolto 547.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Dove Osano le Aquile raccoglie 576.000 spettatori con il 2.1%. Su TV2000 Anastasia segna 800.000 spettatori e il 2.6%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 200.000 spettatori con l0 0.8%. Su Sky Uno Family Food Fight segna 182.000 spettatori pari allo 0.6% (260.000 spettatori gli spettatori cumulati considerando +1, replica, on demand).

Oltre 2 punti tra la replica di Soliti Ignoti e Striscia.

Su Rai1 la replica di Soliti Ignoti in replica ottiene 6.077.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.341.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.218.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.395.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.349.000 spettatori con il 4.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.946.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.400.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.346.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.442.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 733.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 491.000 spettatori con l’1.6%.

Ieneyeh al 3.4%.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.094.000 spettatori (14.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.663.000 spettatori (18.6%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.961.000 spettatori (14.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.402.000 spettatori (18%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.099.000 spettatori (4.7%), The Rookie segna 1.349.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 771.000 spettatori (3.4%). CSI ha totalizzato 822.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno ottenuto 4.636.000 spettatori con il 17.9%. Blob segna 1.053.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.057.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 185.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 486.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 257.000 spettatori con lo 0.9%.

Buongiorno Regione sfiora il 16%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.336.000 telespettatori con il 16.8%. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie 1.117.000 spettatori con il 23.4%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.456.000 spettatori (14.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.414.000 spettatori (16%), nella prima parte, e 1.504.000 spettatori (15.6%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 167.000 spettatori con l’1.7%.

Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 200.000 spettatori pari al 2.1% di share, nel primo episodio, e 199.000 spettatori pari al 2%, nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Regione segna 955.000 spettatori con il 15.9%. Agorà convince 884.000 spettatori pari al 10.2% di share (presentazione di 22 minuti: 747.000 – 10.9%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 675.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 262.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 245.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Coffee Break ha informato 386.000 spettatori pari al 4.1%.

Solo il 9.5% per Linea Verde Life.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.480.000 spettatori (12.7%). Linea Verde Life ha raccolto 1.811.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.852.000 telespettatori con il 13.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 503.000 spettatori con il 4.5%, nella prima parte, e 986.000 spettatori con il 6% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 330.000 spettatori con il 2.6%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.200.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 743.000 spettatori con il 6.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.604.000 spettatori (11.2%). Quante Storie ha raccolto 837.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 190.000 spettatori con l’1.7%, nella prima parte, e 319.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 830.000 (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 663.000 spettatori con share del 6.1% nella prima parte, e 811.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Il Paradiso delle Signore a 2,6 milioni.

Su Rai1 Diario di Casa segna 1.860.000 spettatori con l’8.5%. La Vita in Diretta ha convinto 1.941.000 spettatori pari al 9.5% della platea, nella prima parte. e 2.293.000 spettatori pari al 13.4% nella seconda parte in onda dalle 15.07. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.651.000 spettatori con il 16.5%. La Vita Diretta ha raccolto 2.507.000 spettatori con il 14% (presentazione: 1.872.000 – 11.7%). Su Canale5 Anteprima Made in Italy segna 3.357.000 spettatori con il 14.6%. Beautiful ha appassionato 3.299.000 spettatori con il 14.8%.

Una Vita ha convinto 2.865.000 spettatori con il 13.9% di share. A seguire Come un Delfino ha ottenuto 1.655.000 spettatori con il 9.6%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.842.000 spettatori con l’11.7%. Amici di Maria De Filippi – Fase Serale ha raccolto 2.006.000 spettatori con il 12.8%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.460.000 spettatori pari al 15.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.216.000 spettatori (13.1%), nella prima parte, 2.414.000 spettatori (12.6%), nella seconda parte, e 2.412.000 spettatori (12%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Il Fiume della Vita ha raccolto 818.000 spettatori con il 4.2%. Camminare Davanti agli Zebù ottiene 515.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.194.000 spettatori con il 5.2%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.249.000 spettatori (5.7%), nel primo episodio, 1.377.000 spettatori (6.7%), nel secondo episodio, e 1.270.000 spettatori (6.7%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 840.000 spettatori (5%). Le Avventure di Taddeo ha appassionato 541.000 spettatori con il 3.4%. Grande Fratello Vip ha raccolto 471.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.550.000 spettatori con il 20.7%. I Grandi della Letteratura Italiana ha raccolto 501.000 spettatori (3%). Aspettando Geo… segna 829.000 spettatori con il 5.3%. Geo ha registrato 1.422.000 spettatori con il 7.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.031.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 751.000 spettatori (share del 4.4%) mentre Tagadoc ha ottenuto 521.000 spettatori con il 3.3%. TGLA7 Speciale segna 449.000 spettatori con il 2.4%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.5%.

Vespa, col traino di Argentero, al 15.1%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.992.000 spettatori con il 15.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 771.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%. Su Rai2 The Giver – Il Mondo di Jonas segna 393.000 spettatori con il 2.2%. A seguire Justin Bieber’s Believe segna 111.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 7 Donne Accanto a Te segna 465.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 Il Sesto Giorno è visto da 845.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 il film Tatort – La Vendetta di Nick è stato scelto da 210.000 spettatori con il 3% di share.

Ore 13.30 5.110.000 (22.4%)

Ore 20.00 7.207.000 (25%)

Ore 13.00 3.523.000 (16.5%)

Ore 20.30 2.373.000 (7.8%)

Ore 14.25 3.097.000 (15%)

Ore 19.00 3.219.000 (13.9%)

Ore 13.00 5.029.000 (23.1%)

Ore 20.00 6.169.000 (21.2%) (Preceduto da Prima Pagina TG5 5.279.000 – 19.8%)

Ore 12.25 2.624.000 (15%)

Ore 18.30 1.215.000 (6%)

Ore 12.00 538.000 (3.8%)

Ore 18.55 1.014.000 (4.4%)

Ore 13.30 1.012.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.757.000 (6%)