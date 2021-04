LUCIO PRESTA VA IN PENSIONE O I SUOI EREDI SONO SOLO PRESTA-NOMI? L'AGENTE DELLE STAR TV È USCITO DALLA SOCIETÀ "ARCOBALENO TRE": DONATO AI FIGLI IL 51% DELLE AZIONI, PER UN VALORE DI 510 MILA EURO - NONOSTANTE IL BOOM DI AMADEUS A SANREMO, QUALCHE CREPA COMINCIA A INCRINARE L'IMPERO DEL MANAGER: NEGLI ULTIMI MESI LO HANNO PIANTATO STEFANO DE MARTINO, RITA DALLA CHIESA, LORELLA CUCCARINI E ANCHE LA DIRIGENTE DI PUNTA ROSARIA FORESTIERI, TRASLOCATA A LAPRESSE...

Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

lucio presta assieme al figlio

Lucio Presta, 61 anni, è completamente uscito dall'azionariato della sua società di management artistico Arcobaleno Tre. Ha infatti donato il 51% ai due figli Beatrice e Niccolò, che già erano azionisti della srl: Beatrice ha ricevuto il 26%, e quindi ora controlla il 40% del capitale; Niccolò ha avuto il 25% e adesso possiede il 40%.

lucio presta col figlio

Gli altri due soci sono Giulia Carnevale e Riccardo Carnevale (figli di Paola Perego, attuale moglie di Presta), che detengono il 10% ciascuno. Come risulta dall'atto stipulato nello studio di Roma del notaio Natale Votta, il valore complessivo della donazione del 51% fatta da Lucio Presta è pari a 510 mila euro.

beatrice presta a sinistra

Insomma, da un lato il potente manager delle star televisive italiane è reduce dalle due edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus (della scuderia Presta), entrambe riuscitissime e con ottimi risultati di audience, e sta portando a casa risultati nella sua battaglia contro Barbara D'Urso e tutti i suoi programmi a Mediaset, ma dall'altro sembra dover affrontare qualche difficoltà capace di incrinare il suo impero.

lucio presta e giulia carnevale

Negli ultimi mesi, infatti, hanno lasciato Arcobaleno Tre Stefano De Martino (passato a Beppe Caschetto), Rita Dalla Chiesa (andata a La Presse di Marco Durante), Lorella Cuccarini.

Anche Rosaria Forestieri, manager di punta per lunghi anni in Arcobaleno Tre, è uscita dalla società in novembre per traslocare a LaPresse come team principal per curare l'immagine di tutti gli artisti rappresentati dalla agenzia di Marco Durante (che ha in squadra, tra gli altri, Barbara D'Urso, e poi Elisabetta Gregoraci, Adriana Volpe, come detto Rita Dalla Chiesa, e da poche settimane anche Belen Rodriguez, che ha detto addio all'agente Mattia Ferrari).

paola perego e riccardo carnevale

Alla Arcobaleno Tre di Presta rimangono comunque, come risulta dal sito della società www.arcobalenotre.nohup.it, star della televisione italiana del calibro di Amadeus, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Marco Liorni, Elena Santarelli, Roberto Benigni, Paola Perego, Ezio Greggio, Eleonora Daniele, Annalisa Bruchi, Elisabetta Canalis, Giulio Golia, Ingrid Muccitelli, Stefano Bettarini, Federica Fontana e l'artista Marco Lodola.

lucio presta

Un team di qualità e ancora molto forte, in grado di rivaleggiare con la squadra dell'agente Beppe Caschetto che comprende, oltre a Stefano De Martino, tra gli altri anche Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi, Virginia Raffaele, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Enrico Brignano, Pif, Miriam Leone, Enrico Lucci, Maurizio Crozza e Luca e Paolo.

