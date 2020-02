Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

CRISTIANO RONALDO PRENOTA UN INTERO RISTORANTE PER LA SUA GEORGINA

rula jebreal a sanremo

Giovedì sul palco dell'Ariston arriverà Georgina Rodriguez, la signora Ronaldo porterà il campione bianconero in prima fila? Per il momento non ci sono certezze ma gira voce nei giorni scorsi CR7 avrebbe raggiunto la Riviera per cenare con la compagna. Per l'occasione avrebbe prenotato un ristorante libero da clienti e interamente a loro disposizione. Bocche cucite. Quando si dice fare le cose in grande...

JUNIOR CALLY ALLE PROVE SENZA MASCHERA, LA SERA GIOCA A CALCETTO CON I GIORNALISTI (ANNAMO BENE!)

giordana angi alberto urso

Il discusso rapper Junior Cally si è esibito durante le prove generali senza maschera, farà lo stesso anche mercoledì sera al debutto sul palco dell'Ariston? Nel dubbio durante la registrazione del red carpet di ieri sera l'ha nuovamente indossata. In serata i responsabili della sua comunicazione hanno organizzato una partita di calcetto con alcuni giornalisti a cui è seguito un incontro stampa. Annamo bene.

ALBANO E ROMINA, LA GARA E' STATA A UN PASSO: A FERMARE TUTTO IL NO DELLA POWER

fiorello amadeus

Tra gli ospiti che saliranno sul palco di Sanremo nella prima serata ci sono anche Albano e Romina, il duo che attizza il pubblico over. La coppia in realtà quest'anno è stata vicinissima alla partecipazione in gara, Amadeus ha fatto di tutto per convincerli e il pezzo vagliato era quello scritto da Cristiano Malgioglio che questa sera sarà in platea. Era arrivato l'ok del cantante di Cellino San Marco, l'entusiasmo del paroliere ma a frenare è stata la Power mandando all'aria tutto. Paura della gara e della competizione con i giovani rapper, sussurrano i maligni.

NON E' IL FEP-STIVAL MA SALZANO C'E': NE PIAZZA TREDICI (LA META' RISPETTO AL 2019)

Niente Fep-stival, quest'anno Sanremo avrà anche quest'anno una quota Salzano e Friends and Partners, per essere precisi a trovare in spazio saranno in tredici. Tra gli ospiti figurano Emma Marrone (in promozione anche per il film di Muccino), Gianna Nannini, Gigi D'Alessio, Biagio Antonacci e Zucchero. In gara tra i big Piero Pelù, Marco Masini, Achille Lauro, i rapper Anastasio e Junior Cally, Enrico Nigiotti, Alberto Urso e Riki. Per la serie: chiunque deve rivolgersi alla sua agenzia se si parla di musica, ma quest'anno niente dominio, i numeri rispetto allo scorso anno tra big e ospiti sono più che dimezzati.

diletta leotta amadeus rula jebreal

FOA ALLA PRIMA, SALINI ARRIVA VENERDI': SANREMO IN VETRINA

Stasera in prima fila per il grande debutto spazio al presidente Marcello Foa, l'amministratore delegato Fabrizio Salini dovrebbe arrivare in città venerdì. La dirigenza si mette in vetrina, il peggio (con le nomine) è passato?

ALBERTO URSO TUTTA MUSICA E NIENTE AMORE: E' FINITA CON LA BALLERINA VALENTINA VERNIA

achille lauro

Si esibirà nel corso della prima serata Alberto Urso, il vincitore di Amici ha provato ieri pomeriggio ottenendo molti applausi. Low profile e molta concentrazione. E sul fronte privato? Il cantante ha il cuore libero, è infatti finito l'amore con la ballerina Valentina Vernia che aveva conosciuto proprio nel talent di Canale 5. La musica al primo posto.

STRISCIA LA NOTIZIA, A SANREMO C'E' L'INVIATO PINUCCIO

Avvisate Amadeus e la Rai che in città è arrivato Pinuccio, l'inviato di Striscia la notizia ha messo anche questo Festival nel mirino. Il vero obiettivo è il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo?

MA CHE DAVERO! LE FESTE SANREMESI DEI VETI INCROCIATI

Come da tradizione la domenica sera, dopo il brindisi al Casinò tra i giornalisti e il cast del Festival, spazio a due eventi collaterali. Da una parte la festa alla discoteca Morgana organizzata da Vanity Fair e Radio Italia, dall'altra all'Hotel Royal l'evento realizzato da Tv Sorrisi e Canzoni e Grazia. A quest'ultimo l'invito era rivolto solo ai giornalisti del gruppo Mondadori, con il direttore Aldo Vitali che personalmente si preoccupava venissero evitati spoiler.

sanremo 2020

Nell'altra festa, figurando Vanity Fair tra gli organizzatori, qualcuno faceva attenzione alla presenza degli altri settimanali. Così spazio in pista al perdibilissimo Federico Fashion Style con alcuni giornalisti coccolati nel privè, altri lasciati a "pascolare" in sala. Inutile dire che gli imbucati abbondavano. Il pezzo forte? La rincorsa alla busta regalo con all'interno un pacco di biscotti e un profumo regalati dagli sponsor. Anche meno!

MA CHE DAVERO BIS! L'OPENING DI RAIPUBBLICITA' CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI EMANUELA TITTOCCHIA!

Si è tenuto ieri sera al Casinò di Sanremo l'Opening organizzato da RaiPubblicità. E sapete chi ha curato l'evento? Pippo Baudo, Carlo Conti, Amadeus, Antonella Clerici? No, Emanuela Tittocchia! Sui social posta foto e celebra la sua "direzione artistica". Un consiglio per il prossimo anno? Puntate su Gegia!

INDOVINELLI

1) Lui è tra i 24 big in gara e ha anche fama da latin lover, qualche giorno fa in un noto locale milanese è stato visto in compagnia di un suo "amico" in atteggiamenti intimi. Di chi stiamo parlando?

2) La showgirl per mancanza di show è andata su tutte le furie per non aver ricevuto il pass di ingresso per la sala stampa del Teatro Ariston. "Adesso chiamo io chi di dovere e se questa cosa non si risolve faccio un casino", ha esclamato la signorina. Chi è?

giordana angi alberto urso

emanuela tittocchia achille lauro georgina rodriguez cristiano ronaldo 1 cristiano ronaldo con la presunta fidanzata georgina georgina rodriguez cristiano ronaldo 3 cristiano ronaldo con la presunta fidanzata georgina e il figlio cristiano jr CRISTIANO RONALDO GEORGINA RODRIGUEZ diletta leotta amadeus rula jebreal