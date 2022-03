Alberto Dandolo per Oggi

MASSIMO RANIERI TORNA IN AUTUNNO

Forse non tutti sanno che la Rai vuole puntare ancora una volta su Massimo Ranieri con un grande one man show con un partner d'eccezione: il rapper napoletano Clementino. Lo spettacolo era inizialmente previsto per la primavera ma i programmi della tv pubblica sono cambiati. Stando alle nostre fonti, il nuovo show andrà in onda su Rai 1 il prossimo autunno.

TRUSSARDI E FERRAGNI AMICI PIÙ DI PRIMA

Nonostante la separazione, Tomaso Trussardi sta riuscendo a mantenere un rapporto cordiale con Michelle Hunziker. Per amore delle loro figlie spesso trascorrono a Milano del tempo insieme. Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si é avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato.

DELIA DURAN E LA STORIA CON IL RE DEGLI AMARI

Delia Duran è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, complice il triangolo con il compagno Alex Belli e la concorrente Soleil Stasi. La showgirl può annoverare tra i suoi "fan" l'ex premier Silvio Berlusconi, spettatore assiduo del reality di Canale 5. Forse non tutti sanno che in passato la Duran ha vissuto una storia d'amore con il noto imprenditore di amari Gian Gemano Giuliani: fu proprio lui a sostenerla e ad aiutarla agli inizi della sua carriera.

IL FIGLIO DI BOCELLI A SANREMO 2023

Si chiama Matteo Bocelli, figlio del noto tenore Andrea e canta anche lui. Un talento in bella mostra nei vari show televisivi, ha fatto tappa anche a Domenica. Forse non tutti sanno che Bocelli Jr stava per partecipare all'ultimo Festival di Sanremo. E c'è chi punta a portarlo in gara nel 2023. Amadeus permettendo.

INDOVINELLO

Lontani politicamente ma non nella vita. Il noto sindaco e il direttore del quotidiano abitano nello stesso condominio in centro città e sono legati da ottimi rapporti, con cene improvvisate.

