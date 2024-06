LUIS SAL SI PORTA A CASA IL “MUSCHIO SELVAGGIO” – L’EX AMICO DI FEDEZ VINCE LA LUNGA BATTAGLIA LEGALE CON IL RAPPER E OTTIENE IL 100% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA’ PROPRIETARIA DEL PODCAST, UN TEMPO CO-CONDOTTO DA LUIS E DALL’EX SIGNOR FERRAGNI – L’ANNUNCIO DI FEDEZ: “ABBIAMO DECISO DI RINUNCIARE AL BIBLICO CONTENZIOSO, LA GESTIONE DI LUIS HA PRODOTTO DEI CONTENUTI DISTANTI DALLA NOSTRA VISIONE” – LA FRECCIATA DEL CANTANTE A VALENTINA FERRAGNI, SORELLA DI CHIARA, E AL SUO RAGAZZO PIU’ GIOVANE DI 10 ANNI - VIDEO

DALLE STORIES INSTAGRAM DI FEDEZ

fedez annuncia ultima puntata di muschio selvaggio 2

Nelle scorse settimane, insieme a Mr. Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio

LUIS SAL VINCE LA LUNGA BATTAGLIA GIUDIZIARIA CONTRO FEDEZ E OTTIENE IL 100% DELLE QUOTE DEL PODCAST “MUSCHIO SELVAGGIO”

Si chiude la lunga partita giudiziaria tra Luis Sal e Fedez sulle quote del podcast e della società “Muschio Selvaggio”. Dopo la rottura professionale tra i due, la causa è finita in una lunga lotta tra carte bollate. La battaglia giudiziaria per il controllo della società Muschio Selvaggio, dunque, è terminata a favore di Luis Sal.

chiara ferragni

La madre di Fedez, la signora Tatiana, ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratrice della società “Muschio Selvaggio”, in favore di Zubaer Adbhuiya Hossain e Lussorio Piras, entrambi Amministratori Delegati dalla società Luisolve.

Il Tribunale di Milano ha rigettato definitivamente il reclamo intentato dalla società di Fedez, Doom, nei confronti della società di Luis Sal, difesa dall’avvocato Ferrarini. Fallito l’ultimo tentativo dell’ex socio di riprendersi il podcast, dopo il precedente provvedimento di sequestro dello scorso febbraio che aveva disposto il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario. Già all’epoca del sequestro, la conduzione del podcast era da subito passata a Luis Sal, esautorando Fedez nella gestione precedente.

michele mariotti ospite di fedez a muschio selvaggio 1

I Giudici, applicando un provvedimento unico nel suo genere, tra i primi resi in Italia sul funzionamento della clausola statutaria detta della “roulette russa”, oggetto del contendere, hanno confermato che la società di Luis ha diritto a rilevare le quote della società di Fedez. Nonostante l’opposizione di Fedez nel non applicare pubblicamente e legalmente le regole statutarie il cui significato è stato poi valutato dai Giudici come “chiaro”.

