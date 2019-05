A LUME DI CANDELA - ''MI È ARRIVATA LA PARTECIPAZIONE. MA ERA DI EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA''. QUANDO MANCANO SEI GIORNI AL FATIDICO MATRIMONIO PRATI-CALTAGIRONE, NÉ L'INVITATO MALGIOGLIO NÉ LA TRASMISSIONE CHE HA L'ESCLUSIVA (''VERISSIMO'') HANNO LA PIÙ PALLIDA IDEA DEL LUOGO O DELLA DATA REALE - LA TRASMISSIONE DELLA TOFFANIN SI STA GIOCANDO LA REPUTAZIONE ED È COSTRETTA A SMENTIRE IL FALSO MARCO CALTAGIRONE

Immagini in anteprima del matrimonio Prati-Caltagirone (da ''Due uomini e mezzo'')

Giuseppe Candela per Dagospia

malgioglio al maurizio costanzo show puntata del 25 aprile 2019 9

"Ho ricevuto una partecipazione". Malgioglio a Dagospia sembra annunciare il colpo di scena: "Ho pensato 'Finalmente ci siamo, ora i giornalisti staranno zitti', e invece niente… era quella delle mie amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia!", aggiunge il cantante tra le risate. "Mancano sei giorni ma non ho ricevuto nulla per il matrimonio di Pamela, mi sono arrivate solo le bollette da pagare", continua l'opinionista del Grande Fratello che era stato invitato telefonicamente dalla showgirl sarda.

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN

"In teoria dobbiamo sposarci l’8 maggio", ha detto con tono dubbioso Mark Caltagirone (o chi gli prestava la voce) a Non è la D'Urso per poi aggiungere: "Sicuramente ci sposeremo in chiesa l'8 maggio." Eliana Michelazzo ha confermato il giorno in questione: "Per me fino adesso è così. Non abbiamo ancora mandato le partecipazioni, dobbiamo rifarlo visto che è cambiato il nome del posto", ha spiegato l'agente della Prati.

Nonostante le rassicurazioni dello sposo e della manager la data è ancora avvolta nel mistero. Stando alle nostre fonti nemmeno Verissimo, programma che detiene l'esclusiva delle nozze, avrebbe ricevuto una comunicazione sulla data e sulla location (l'ultima comunicata sarebbe Firenze).

silvia toffanin

Una gestione della faccenda che starebbe creando molta agitazione dalle parti di Cologno Monzese: le due agenti, la Prati e lo stesso Caltagirone (vero o finto che sia) stanno usando a "sproposito" Verissimo. Il caso viene visto come una minaccia alla credibilità conquistata negli anni, visto che prima le agenti e poi lo stesso ''Marco'' al telefono hanno usato il rotocalco del sabato per giustificare l'invisibilità del promesso sposo.

malgioglio

Invece non esiste alcun veto da parte di Silvia Toffanin e della trasmissione, come ribadito ancora una volta dall'account Instagram ufficiale: "Come già detto durante l'intervista con Pamela Prati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l'ora di conoscerlo!".

pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone

Agli autori e alla conduttrice non sarebbe stata mostrata nessuna immagine di Mark, tantomeno avrebbe fornito documenti o firmato contratti. Il gruppo di lavoro intavolato la trattativa lo scorso gennaio, tre mesi prima che Dagospia facesse esplodere il caso, per chiudere l'esclusiva del matrimonio. Pagata 30 mila euro, secondo il settimanale Oggi, cifra poi ribadita anche a Non è la D'Urso da Eva Henger: "E' molto ricco, non credo abbia bisogno dei 30 mila euro di Verissimo". Cachet che da quelle parti non trova conferma: "La cifra non è quella ma la metà, quindici mila euro", confessa una fonte beninformata.

Il mistero della data dovrà fare presto i conti con la realtà e con il palinsesto. L'ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa sabato 25 maggio, escludendo quella in onda sabato 4 già registrata, resterebbero solo tre puntate. Inoltre ogni anno Verissimo dedica una puntata speciale al talent show Amici, e se anche quest'anno dovesse mantenere la tradizione, per rispettare l'esclusiva resterebbero solo due puntate.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

Ricapitolando: quando mancano sei giorni al fatidico sì gli invitati (in questo caso Malgioglio) e chi detiene l'esclusiva (Verissimo) non conoscono con certezza la data e la location. Moglie e mamma, la soap dell'anno, continua...

eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo