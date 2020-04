Giuseppe Candela per Dagospia

IL GRANDE FRATELLO NIP NON TORNA A SETTEMBRE, TEMPTATION ISLAND CI SARA'

"A settembre parte il mio Grande Fratello", aveva detto a fine febbraio Barbara D'Urso in un'intervista a Italia Oggi. Stando alle nostre fonti così non dovrebbe essere. Dovrebbe invece andare regolarmente in onda Temptation Island, edizione nip ma anche quella vip. Il programma dei sentimenti non potrebbe prescindere ovviamente dal contatto fisico, il cast e il gruppo di lavoro verrebbe essere messo in quarantena prima delle registrazioni?

TEO MAMMUCARI NON E' PIU' ASSISTITO DA LUCIO PRESTA

Si è conclusa la collaborazione professionale tra Teo Mammucari e il manager Lucio Presta. Il conduttore impegnato in questa stagione con Tu si que vales e Il Cantante Mascherato non fa più parte dell'agenzia Arcabaleno Tre.

DARIO FRANCESCHINI E GLI APPREZZAMENTI PER "MUSICA CHE UNISCE"

Gira voce che ad aver apprezzato molto l'evento Musica che unisce, ideato da Marta Donà (nipote di Claudia Mori), sia stato il ministro della Cultura Dario Franceschini e che avrebbe sostenuto il progetto fin dall'inizio. Se è vero che l'evento ha deluso dal punto di vista auditel e televisivo ha raccolto per la Protezione Civile più di sette milioni di euro. Viva la beneficenza.

CHI "BOICOTTA" LE DIRETTE SOCIAL DELLA CLERICI?

Perché il profilo de La Prova del Cuoco non segue Antonella Clerici su Instagram? E perché Anna Moroni e altri cuochi della storica trasmissione non appaiono più nelle sue dirette social in cucina? Indizio: non c'entra nulla Elisa Isoardi.

FEDERICA PANICUCCI CONFERMATA A MATTINO 5. POCHE SPERANZE PER VOLPE-CUCUZZA PER IL WEEKEND

Il sito Tvblog aveva dato conto dell'ipotesi di una versione weekend di Mattino 5 con la conduzione di Adriana Volpe e Michele Cucuzza, idea che aveva ottenuto molti riscontri positivi sui social. Affari Italiani si era spinto pure oltre, immaginando una sostituzione di Federica Panicucci. In realtà la riconferma della conduttrice, che guida il programma dal 2009, sarebbe cosa certa così come sarebbero esigue le speranze per l'operazione weekend con Volpe e Cucuzza. Sarà difficile trovare il budget per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente.

FRANCESCA FIALDINI E SAMUELE BERSANI, AMICIZIA IN MUSICA

Non si ferma Francesca Fialdini, la conduttrice continua ad andare in onda, seppur con ascolti non esaltanti e con continui cambi di studio, con il suo "Da noi a ruota libera". Francesca è intanto legata da una bella amicizia con il cantante Samuele Bersani, in quarantena ne approfitta per ascoltare la sua musica.

ALESSANDRO BANFI IN USCITA DA LA VITA IN DIRETTA

L'arrivo di Alessandro Banfi, ex Mediaset, a Viale Mazzini, sostenuto con forza da Marcello Foa, aveva suscito numerose polemiche. Gira voce che la sua avventura a La Vita in Diretta e in Rai sia già giunta al termine. L'autore avrebbe già in tasca un nuovo contratto.

INDOVINELLI

1) Avvisate l'importante politico di una regione del Sud che il suo vice è solito organizzare cene particolari, con ragazzi giovani tutti rigorosamente nudi e in cambio di promesse televisive. Chi è?

2) A Roma tutti parlano della rissa sfiorata tra il potente direttore e l'ambizioso giornalista. Per evitare il peggio sono intervenuti i colleghi della redazione. Di chi stiamo parlando?

3) Il conduttore, noto nell'ambiente per il suo carattere fumantino, non piace al direttore di rete ma i suoi rapporti con l'influente portavoce lo rendono intoccabile. Chi sono?