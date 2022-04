Giuseppe Candela per Dagospia

BARBARA D'URSO FUORI DA MEDIASET: L'AZIENDA NON VUOLE RINNOVARE IL SUO CONTRATTO. E INTANTO POMERIGGIO 5 CAMBIA STUDIO...

Nel futuro di Barbara D'Urso non c'è Mediaset. Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione. Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D'Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l'insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma).

A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello "sgabuzzino" da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, notizia non accolta bene dalla all news diretta da Liguori. Il finale, dicevamo, è ormai scritto: il contratto di Barbara D'Urso scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell'azienda. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine. Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena.

RAI 2 PREPARA IL SUO TALK: LA "CARTA COPERTA" E' ILARIA D'AMICO

Rai3 ha le sue grane sul fronte informativo, dal caso Orsini alle polemiche su Marco Damilano passando per Monica Giandotti, ma il tema caldo dei talk show non si ferma alla terza rete. Rai2 avrà uno spazio informativo in prima serata, bramato dal centrodestra e con la spinta dei sindacati per un nome interno. In realtà sul tavolo di Fuortes e Mario Orfeo ci sarebbe un altro nome, la carta coperta: Ilaria D'Amico.

Il suo talk su Sky non si è più fatto e sarebbero in corso i primi approcci con Viale Mazzini, complice il potente manager Beppe Caschetto che starebbe lavorando a un pacchetto importante per la seconda rete. Nessun accordo concluso, gli inizi di una chiacchierata e sul tavolo l'idea di un programma informativo ma non solo politico. Più vicino a Nemo che a CartaBianca, per intenderci.

ILARIA CAPITANI ANCORA RESPONSABILE DEL CONCERTONE DEL 1°MAGGIO DOPO IL CASO FEDEZ

Ricordate il caso Fedez esploso in Rai dopo il famoso concertone del 1°maggio 2021? Le polemiche con l'azienda, il presunto tentativo di censura e la telefonata con Ilaria Capitani pubblicata sui social? Un anno dopo tutto torna come prima, a occuparsi dell'evento sarà ancora come responsabile la Capitani, vicedirettore di Franco Di Mare.

MICHELLE HUNZIKER, NON SOLO GOSSIP: FARA' IL BIS CON IL SUO ONE WOMAN SHOW

Dalla rottura con Trussardi al bacio in tv con Eros Ramazzotti fino al presunto flirt con il dottore gieffino Giovanni Angiolini: la vita privata di Michelle Hunziker è al centro della scena mediatica. La conduttrice svizzera è molto impegnata, attualmente dietro il bancone di Striscia la notizia dopo aver debuttato alla guida del suo primo one woman show dal titolo "Michelle Impossible". Proprio questa trasmissione tornerà nuovamente in onda, una seconda stagione che dovrebbe aumentare il numero delle puntate con l'inizio delle registrazioni fissato in autunno.

ELISA ISOARDI PUNTA ALLA DOMENICA MATTINA DI RAI2 MA IL SUO FUTURO È UN REBUS

La brunetta Elisa Isoardi torna in Rai? Viale Mazzini riapre le porte alla conduttrice che era stata legata sentimentalmente al leader della Lega Matteo Salvini? Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco per bassi ascolti aveva partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle e L'Isola dei Famosi. Isoardi potrebbe finire sotto la struttura guidata da Antonio Di Bella, puntando a un nuovo programma, girato in esterna, in onda nel weekend di Rai2. Il suo futuro è però ancora un rebus.

EUROVISION, LE SMENTITE URBI ET ORBI MA LE TENSIONI CONTINUANO

Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono amici, tra loro non ci sono tensioni, lei non è una diva e lui non è il suo valletto. Lo hanno ripetuto urbi et orbi, sui social, sui giornali, in radio. Il problema resta: quando mancano pochi giorni all'Eurovision di Torino le riunioni sono infuocate. Ritardi, problemi organizzativi, scalette non chiuse e chi più ne ha più ne metta. Mettere d'accordo tutti non è facile, Coletta e Fasulo costretti a mediare. Anche a smentire le tensioni, se servirà.

ALVARO VITALI PRONTO PER IL GRANDE FRATELLO VIP

A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell'attore comico Alvaro Vitali.

ANDREA DELOGU E IL CRISTO DI RADIO2

Un piccolo problema in diretta per Andrea Delogu a Radio 2. Tutta colpa del brano Cristo di Rio di Carl Brave e Max Gazzè. Durante il disannuncio il titolo ha assunto una nuova forma: Cristo di Dio. Con successive scuse della conduttrice.

INDOVINELLI

1) La guerra ha messo in secondo piano la pandemia. Il noto virologo vive malissimo la mancata centralità mediatica, diverse testate hanno ricevuto sue telefonate per ottenere interviste, anche su temi extra-Covid. Chi è?

2) Il parlamentare siede in Vigilanza Rai ma guarda anche ai suoi interessi familiari. Ha chiesto al direttore di genere di incontrare la sua compagna desiderosa di uno spazio sul piccolo schermo. L'incontro è avvenuto, come sarà andata a finire e soprattutto di chi stiamo parlando?

3) Nella prossima stagione la conduttrice, non più giovanissima, dovrà fare i conti con un ridimensionamento. Trascorre le giornate al telefono con i politici di tutti gli schieramenti chiedendo interventi con i vertici e successive dichiarazioni pubbliche. Chi è?

