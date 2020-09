JAX E MICHELLE HUNZIKER

Giuseppe Candela per Dagospia

ALL TOGETHER NOW, ARRIVA LA GIURIA CON CINQUE ELEMENTI E J-AX CAMBIA RUOLO

All Together Now avrà una terza stagione in onda nei prossimi mesi su Canale 5. Lo show condotto da Michelle Hunziker si presenterà al pubblico con diverse novità, la prima, quella più rilevante, l'arrivo di una giuria composta da cinque volti noti. Tra questi J-Ax che cambierà ruolo abbandonando il muro, tra gli autori l'arrivo di Marco Salvati (collaboratore da anni di Paolo Bonolis).

bugo morgan dietro il palco

SANREMO 2021, BUGO TORNA IN GARA?

L'edizione numero settantuno del Festival di Sanremo andrà in onda su Rai1 dal 2 al 6 marzo con la riconferma di Amadeus alla conduzione e direzione artistica, dopo il successo record dell'edizione 2020. Chi entrerà nella squadra dei big? Gira voce che vorrebbe tentare il bis Bugo, un riscatto dopo il celebre scontro con Morgan. La sua canzone sarà all'altezza e convincerà Amadeus?

SERENA BORTONE YOGA

IL TG1 SI SPOSTA PER FAVORIRE LA BORTONE: ECCO COME HA REAGITO IL DIRETTORE CARBONI

Debutterà lunedì 7 settembre il nuovo daytime di Rai1 e a Viale Mazzini sembra chiaro che si stia puntando con forza su Serena Bortone e sul suo Oggi è un altro giorno. Per la giornalista la rete ha chiesto e ottenuto anche lo spostamento del Tg1 del pomeriggio che slitterà alle 16.45 permettendo alla giornalista di ripartire con la seconda parte subito dopo Il Paradiso delle Signore, godendo di conseguenza del buon traino che permetterà di gonfiare la media della trasmissione. A Saxa Rubra gira voce che il direttore Giuseppe Carboni non avrebbe gradito la richiesta che ha poi accettato suo malgrado. E' opportuno ricordare che a giugno scorso Carboni aveva stoppato in extremis l'arrivo di Giorgia Cardinaletti alla guida di Unomattina Estate.

FRANCESCO TOTTI E CHANEL

CHANEL TOTTI IN COPERTINA SU GENTE: L'IMBARAZZO DELLA REDAZIONE. SORRISI DIMENTICA LA VERA DOMANDA PER ALESSIA MARCUZZI

La copertina di Gente con il lato B di Chanel Totti in primo piano ha suscitato molte polemiche e la reazione furibonda dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi. Il tutto, come annunciato da Totti, avrà conseguenze legali ma stando alle nostre fonti la cover avrebbe creato molto in imbarazzo e sorpresa in redazione. La foto della copertina secondo alcuni non doveva essere quella scelta poi dalla direttrice Monica Mosca. Nei corridoi di Segrate in molti hanno invece espresso dubbi sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata ad Alessia Marcuzzi.

JEFF BEZOS LAUREN SANCHEZ

Il "Festival dell'amore", si leggeva nel titolo per lanciare il reality delle corna Temptation Island. Nell'intervista però tante domande sulla vita privata, nessuna sul trio Belen-De Martino-Marcuzzi. "Va bene lo stile 'leggero' di Sorrisi ma così ci giochiamo la faccia", avrebbe commentato un dirigente.

TEMPTATION ISLAND, DURANTE LE REGISTRAZIONI "L'ARRIVO" DI JEFF BEZOS

Sono iniziate il 24 agosto scorso le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island. Proprio mentre la squadra era al lavoro a pochi metri dall'Is Morus Relais è arrivato Jeff Bezos con il suo gigantesco yacht. Un arrivo che non è passato inosservato: dall'alto a controllare il fondatore di Amazon addirittura un elicottero.

FLYING FOX DI JEFF BEZOS

L'ASCESA IN RAI DI CESARA PATRIARCA, L'AVVOCATO DEI "POTENTI" DELLA TV

A Viale Mazzini molti parlano della sorprendente ascesa professionale dell'avvocato Cesare Patriarca. Il bravo procuratore televisivo, sposato con l'avvocato Nicoletta Zucchelli che lavora agli Affari Legali Rai, assiste numerosi volti televisivi: da Bruno Vespa ad Alberto Angela a Mara Venier ma anche legale del gruppo Friends and Partner di Ferdinando Salzano. Una lista lunga a cui si aggiungono non solo altri volti ma numerosi autori, consulenti e registi. Proprio in questi giorni i vertici dell'azienda avrebbero provato a chiudere le non semplici trattative (molti contratti sono ancora aperti) con Patriarca. Lavori in corso.

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

STEFANO E ADELAIDE DE MARTINO

Come mai Adelaide De Martino, sorella di Stefano, nelle ultime settimane è stata ritratta più volte dal giornale Chi diretto da Alfonso Signorini? Una presenza giustificata solo dalla vicinanza al fratello al centro del gossip o il motivo è da ricercare altrove?

GIRA VOCE

1) Nei corridoi di La7 non tutti festeggiano per la domenica pomeriggio affidata a Myrta Merlino, tra chi scommette sul flop e chi si sofferma sulla strategia di palinsesto. L'aria che tira la domenica non rischia di pestare i piedi a Non è l'Arena di Giletti bruciando argomenti ed ospiti?

ADELAIDE DE MARTINO CECILIA RODRIGUEZ

2) Gira voce che lo scontro tra Le Iene e Nuzzi sulla strage di Erba (con tanto di replica non concessa da La Stampa) avrebbe creato malumori a Cologno Monzese. Il conduttore di Quarto Grado "snobba" Le Iene, questi pretendono rispetto. C'è chi li ha invitati alla calma, almeno in pubblico.

TINTO SU LA7 CON "MICA PIZZA E FICHI", 30 PUNTATE IN ONDA LA DOMENICA

BELEN RODRIGUEZ ADELAIDE DE MARTINO

Continua su La7 il percorso professionale di Tinto che con "Mica pizza e fichi" andrà in onda per trenta puntata su La7 da domenica 18 ottobre alle 12.30 con le repliche disponibili in seguito su La7d. Da Sorbillo a Bosco al centro la pizza per un progetto cross mediale che sbarcherà prima sul web dall'8 settembre e si chiuderà con un libro edito da Cairo.

INDOVINELLI

1) A Milano gira voce che il bel imprenditore avrebbe investito circa 30 mila euro per inscenare un flirt con una conduttrice tv. Sarà vero?

2) Si mormora che alla porta della giovane cantante abbia bussato nuovamente il suo ex fidanzato. Una richiesta di perdono non andata a buon fine: "Le corna non gliele perdono, per me è finita", ha confidato lei alle amiche più care. Di chi stiamo parlando?

FLYING FOX

3) La giornalista qualche giorno fa in un noto salotto romano mentre curava il suo look si è rifiutata, tra lo stupore dei presenti, di indossare la mascherina. Chi è?