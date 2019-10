A LUME DI CANDELA - CHE CI FA PAMELA PRATI IN UNA SALA BINGO A ROMA, A TARDA SERA? ''DIVA E DONNA'' PUBBLICA LE FOTO CHE LA MOSTRANO MENTRE ENTRA ALLE 23 E LASCIA LA STRUTTURA ALL'UNA DI NOTTE, DA SOLA - DAGOSPIA IL 22 MAGGIO AVEVA PUBBLICATO UN FLASH BOMBA SUI PROBLEMI COL GIOCO DELLA SOUBRETTE, LEI PRIMA HA AMMESSO DI AVERE QUALCHE ''INCIAMPO'' ECONOMICO (''LI HANNO TUTTI GLI ITALIANI'') POI SMENTITO SECCAMENTE DI AVERE DEBITI - IL TEMA NON È STATO TRATTATO DALLE VARIE TRASMISSIONI, MA QUANTO HA INFLUITO NELLA GRANDE BUFALA DI MARK CALTAGIRONE? - PS: LA SUA PASSIONE SONO LE VIDEO-SLOT

Giuseppe Candela per Dagospia

pamela prati in sala bingo da diva e donna

Che ci fa Pamela Prati a tarda sera in una sala Bingo a Roma? Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto che mostrano la showgirl sarda entrare in una sala gioco alle 23 e lasciare la struttura due ore dopo, all'una di notte. Accompagnata da un amico in macchina che la lascia sola e va via. Sfortunata in amore tenta la fortunta, avrà vinto o avrà perso? Il giornale non fornisce dettagli ma la passione della primadonna del Bagaglino per il Bingo è cosa nota.

Proprio Dagospia lo scorso 22 maggio aveva pubblicato un flash bomba che metteva fine alla farsa del trio Prati-Perricciolo-Michelazzo: "Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha perso ogni diritto alla privacy. Lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti progili usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l'amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da Bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo."

pamela prati in sala bingo da diva e donna

Il settimanale Oggi aveva poi confermato la passione della showgirl per il gioco: "La star del Bagaglino sembrerebbe essere sommersa dai debiti e potrebbe aver tentato un rilancio pubblicitario al fine di fare cassa. La sua casa risulterebbe pignorata e, a quanto rivela la nostra fonte, avrebbe un debito di gioco con una sala bingo romana." Una passione nota anche al suo ex agente Settimio Colangelo che al settimanale Nuovo aveva svelato: "Di sera la lasciavo in una strada di Roma che mi indicava dicendo che lì vivevano le sorelle. Poi ho scoperto che lì c’era il bingo".

pamela prati

Un telespettatore informato aveva parlato delle sue difficoltà economica a Non è la D'Urso il 29 maggio scorso: "Più volte ho avuto l'occasione di vedere la signora Prati spendere ore alle videolottery del bingo di via *****, una volta l'abbiamo addirittura seguita per vedere se fosse lei e l'abbiamo vista seduta a una videolottery che giocava." Un dipendente della struttura aveva confermato: "Giocava alle slot, veniva spesso quasi tutti giorni la sera."

"Vorrei dire che non ho debiti di gioco, questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto”, aveva smentito la Prati a Verissimo. Molto si è discusso proprio dei suoi debiti, confermati da Eliana Michelazzo e da Pamela Perricciolo. Non solo, ne aveva parlato anche il suo ex fidanzato Luigi Oliva a Dagospia il 3 aprile, giorno in cui avevamo pubblicato il primo articolo sul caso Prati, e anche il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti da Barbara D'Urso aveva aggiunto: "Il debito non so per cosa ma c'è perché in data 9 luglio 2018 c'è un pignoramento di 372 mila euro."

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

La showgirl dal canto prima si era tenuta vaga con un "chi non ha qualche problema?" ma poi aveva smentito in maniera netta l'esistenza di debiti: "Io non ho problemi economici, non è vero". La passione per il bingo e i problemi economici della Prati forse non sono finiti al centro della scena mediatica come avrebbero dovuto. In tv l'argomento è stato appena sfiorato, nella sua ultima ospitata a Non è l'Arena nemmeno affrontato. Quanto questi fattori hanno influito sulla più grande bufala degli ultimi anni?

pamela prati perricciolo michelazzo eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo