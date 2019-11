Ferdinando Salzano e Barbara Zaggia a Cologno

Giuseppe Candela per Dagospia

SALZANO-ZAGGIA AVVISTATI A COLOGNO MONZESE: INCONTRO CON I VERTICI PER PIO E AMEDEO? (VIDEO)

Che ci facevano martedì pomeriggio a Cologno Monzese il manager Ferdinando Salzano e sua moglie Barbara Zaggia? Dagospia pubblica un video che mostra il loro ingresso a Mediaset per un incontro con i vertici. Sul tavolo il nuovo programma dei suoi assistiti Pio e Amedeo? Il duo comico avrebbe dovuto già debuttare con lo show Low Cost su Italia1, il progetto dovrebbe vedere la luce a gennaio 2020. Siamo sicuri che andrà in onda su Italia 1 o si spingerà per una promozione su Canale 5?

A VIALE MAZZINI INCONTRO TRA FABRIZIO SALINI E ALESSANDRO CATTELAN (IN CRISI DI ASCOLTI CON X FACTOR)

Che ci faceva due settimane fa Alessandro Cattelan a Viale Mazzini? Secondo i beninformati il conduttore di X Factor doveva incontrare al settimo piano l'amministratore delegato Fabrizio Salini. Il dirigente ha messo da tempo nel suo mirino il volto di Sky e lo starebbe corteggiando per portarlo in Rai. I dettagli dell'offerta e gli impegni in questione non sono noti. Cattelan, assistito da Marta Donà nipote di Claudia Mori, sta vivendo un momento difficile. Il talent show di Sky è in crisi di ascolti, in alcune puntate ha quasi dimezzato il suo pubblico rispetto all'edizione 2018.

PIERLUIGI DIACO CONCORRENTE DI BALLANDO CON LE STELLE? LA CORTE DI MILLY CARLUCCI

A fine marzo tornerà su Rai1 con una nuova edizione Ballando con le stelle. Milly Carlucci è però già al lavoro con il suo gruppo per la selezione dei concorrenti vip, avrebbe messo nel mirino il giornalista Pierluigi Diaco. Quest'ultimo è sbarcato in Rai la scorsa estate nel pomeriggio della rete ammiraglia con la trasmissione "Io e te", il programma va ora in onda il sabato sera in seconda serata con un nuovo titolo, "Io e te di Notte". Solo rumors o qualcosa di più?

LO SLITTAMENTO DEL GRANDE FRATELLO VIP E I PROBLEMI CON IL CAST

Lo slittamento del Grande Fratello Vip dal 28 ottobre al 7 gennaio è stato giustificato con gli ascolti superiori alle aspettative per Canale 5 (quali?) ma lo spostamento starebbe creando qualche problema ad Alfonso Signorini e al gruppo di lavoro. Alcuni concorrenti vicini alla firma avevano già fissato impegni per i primi mesi del 2020, ora qualcuno sarà costretto a rinunciare mentre altri stanno nuovamente incastrando le date. Confermata la presenza di Wanda Nara e di Pupo come opinionisti. Come anticipato da Dagospia nella casa più spiata d'Italia entrerà anche Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina.

LE IENE, GIULIA INNOCENZI E IL TESSERINO DA GIORNALISTA

Giulia Innocenzi ormai da qualche tempo è entrata nella squadra de Le Iene ottenendo la direzione del sito e qualche passaggio televisivo con gli aggiornamenti dei serivizi realizzati dagli inviati. L'ex santorina dirige Le Iene.it senza essere giornalista, infatti non risulta iscritta all'Albo come pubblicista e nemmeno come professionista. Era stata bocciata all'esame, notizia che le era valsa più di una presa in giro. Le è però permesso perché la trasmissione di Davide Parenti non è sotto testata giornalistica. Il punto è la Innocenzi viene definita spesso "giornalista" senza esserlo, meglio chiamarla "Iena".

AMADEUS E IL SANREMO DI "TUTTI": ECCO CINQUE AUTORI CHE FIRMERANNO L'EDIZIONE 2020

Lavori in corso per la settantesima edizione del Festival di Sanremo guidata da Amadeus nella doppia veste di conduttore e direttore artistico. Ma chi saranno gli autori televisivi della kermesse? Il padrone di casa ha scelto insieme alla Rai figure appartenenti a gruppi di lavoro differenti. Tra gli altri Max Novaresi, autore di Verissimo stimato da Claudio Fasulo, Ivana Sabatini, che ha firmato i tre Festival di Carlo Conti, Sergio Rubino, autore di Paolo Bonolis e unico in quota Arcobaleno Tre, Pasquale Romano, con Amadeus già a Ora o Mai più, Massimo Martelli, anche nella Commissione musicale di Sanremo Giovani e autore dei Festival di Fazio e di Baglioni.

GIRA VOCE

1) Gira voce che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano deciso di fare sul serio. La chiacchierata coppia vuole allargare la famiglia e i lavori per un secondo figlio sono in corso.

2) Gira voce che il discusso Adriano Panzironi, spesso ospite nei talk di Barbara D'Urso, sia un carissimo amico di Massimiliano Caroletti. Quest'ultimo è manager e marito di Eva Henger, agente (ex da qualche giorno) anche di Eliana Michelazzo. Volti che spopolano o hanno spopolato nei contenitori di Carmelita.

INDOVINELLI

1) A Milano gira voce che l'inviato di un noto programma di informazione abbia da poco superato un momento difficile. Nei mesi scorsi sarebbe stato accusato di truffa ma ora tutto sarebbe rientrato. Di chi stiamo parlando?

2) A Roma i soliti maligni parlano delle cattive abitudini di un direttore d'orchestra, avrebbe fittato una casa in nero nella Capitale. Chi è?

3) Si mormora che una famosa press agent abbia letteralmente perso la testa per il più giovane conduttore. Sarà vero?

