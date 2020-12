Giuseppe Candela per Dagospia

RANUCCI E LO SGARBO ALLA BERLINGUER: LA GIORNALISTA SCOPRE ALLE 20 CHE IL SUO VICEDIRETTORE VA DAL RIVALE FLORIS

Gira voce che Bianca Berlinguer non avrebbe affatto gradito l'ennesimo "sgarbo" interno nella sua Rai3. Mentre lei era in diretta con Cartabianca su La7 ospite del competitor DiMartedì Sigfrido Ranucci, conduttore di Report ma soprattutto vicedirettore della terza rete. La Berlinguer avrebbe scoperto tutto solo intorno alle 20, nessuno l'aveva avvisata prima. Una scoperta dai social, quando l'account del programma di La7 ha annunciato la presenza di Ranucci.

SANREMO 2021, VALERIA MARINI HA PRESENTATO UN BRANO PER PARTECIPARE

La bombastica Valeria Marini non si ferma più e ha un sogno nel cassetto: partecipare al Festival di Sanremo. Non un ritorno all'Ariston come valletta ma come cantante, dopo il suo brano ultratrash estivo "Boom" la showgirl per mancanza di show sarebbe pronta al bis. La Marini ha presentato ufficialmente la canzone, Amadeus la inserirà nella lista che sarà svelata il 17 dicembre su Rai1?

HOARA BORSELLI, PIOGGIA DI LIKE DALL'ESTIMATORE MATTEO SALVINI

L'ex valletta televisiva Hoara Borselli si è da qualche tempo riciclata sul piccolo schermo come opinionista politica, soprattutto da Porro e Giletti, e ha iniziato una collaborazione con Il Secolo d'Italia. Obiettivo il tesserino da giornalista pubblicista e sogna la conduzione di un talk show. Guardando il suo profilo Instagram saltano all'occhio i like numerosi e costanti del leader della Lega che sembra apprezzare particolarmente gli scatti e i contenuti della bella Hoara, ex di Walter Zenga.

IL VIDEO HOT DEL CONCORRENTE DEL REALITY: DIFFUSIONE CONSAPEVOLE O VITTIMA DI REVENGE PORN?

Circola da qualche settimana un video hot che vede protagonista il concorrente di un reality. Si tratta di un filmato, pubblicato e poi rimosso da un sito, che contiene brevi scene esplicite. Il video ovviamente non può essere diffuso ma viene da chiedersi: si tratta solo di un gioco consapevole o la diffusione è avvenuta a sua insaputa come vendetta? È opportuno ricordare che nel secondo caso si tratta di un reato, la legge contro il Revenge Porn è entrata in vigore ad agosto 2019.

UNOMATTINA, CROLLANO GLI ASCOLTI. LITI DIETRO LE QUINTE TRA GIANDOTTI-FRITTELLA E VENTURA?

A sorpresa Unomattina sta vivendo la sua peggiore stagione, un crollo degli ascolti che a Viale Mazzini si cerca di mascherare con un trucchetto auditel: scorporando la prima parte all'11-12%, un modo per gonfiare il dato della seconda con inizio alle 8.30. Alla conduzione due volti di poco appeal come Marco Frittella e la poco nota Monica Giandotti, quest'ultima ex conduttrice di Agorà Estate e moglie di Stefano Cappellini di Repubblica (testimone di nozze Mario Orfeo). I bassi ascolti starebbero creando parecchie tensioni dietro le quinte: si parla di scontri non solo tra Frittella e Giandotti ma soprattutto tra quest'ultima e il capoautore, in quota Foa, Marco Ventura. Tensioni anche tra i giornalisti della redazione che protestano per la disorganizzazione e il sottoutilizzo. Interventi a breve?

LA PANICUCCI RESTA SENZA CAPODANNO PER FAR SPAZIO A SIGNORINI: ECCO COME AVREBBE REAGITO

Federica Panicucci avrebbe dovuto condurre ancora una volta il Capodanno in musica di Canale 5, lo aveva annunciato in pompa magna su Instagram con molti filtri e parecchio entusiasmo. Ma l'annuncio è arrivato troppo in anticipo e ha fornito l'ufficialità quando Mediaset ancora non l'aveva data. Per ragioni di budget e per motivi di sicurezza l'azienda ha deciso di rinunciare affidandosi a una puntata speciale del Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese gira voce che la notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alle radio di Mediaset ma soprattutto la più delusa sarebbe proprio la bella Federica che aveva già pronti uno dei suoi sobri look. Sarà vero?

RICORDATE CONVENSCION? RAI2 PREPARA LA REUNION CON BERTOLINO E STEFANENKO

Ricordate il programma comico Convescion? La trasmissione è andata in onda dal 1999 al 2002 ideata da Gregorio Paolini. Quest'ultimo proprio con la sua casa di produzione, la Hangar Tv, sta lavorando a una particolare reunion prevista prima delle feste natalizie su Rai2 con la conduzione di Enrico Bertolino e Natasha Stefanenko e con la presenza dei personaggi storici della trasmissione.

ORE 14, MILO INFANTE SI ALLUNGA NEL POMERIGGIO DI RAI2

Gira voce che, nonostante i bassi ascolti, Ore 14 con Milo Infante potrebbe aumentare la sua durata da gennaio. Lo spazio pomeridiano ha già ottenuto circa 20 minuti chiudendo alle 15.15 ma sarebbe previsto un nuovo allungamento.

GIRA VOCE

1) Al giovedì sera Le Iene faticano sul fronte auditel. Gira voce che a Cologno Monzese non tutti avrebbero gradito la collocazione su Canale 5 in contemporanea del ciclo dedicato a Harry Potter. Film e trasmissione hanno infatti target simili e si rubano pubblico a vicenda. Ci sono stati già molti cambi di programmazione nei giorni scorsi, per ora Le Iene dovranno "resistere" senza concessioni e cambiamenti.

2) Made in Sud con Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo non andrà in onda su Rai2 in primavera e al momento non sarebbe previsto nemmeno nell'autunno 2021. A Napoli gira voce che lo stop al titolo comico in onda sulla seconda rete non sarebbe dovuto solo a motivi di palinsesto. Di cosa si tratta?

INDOVINELLI

1) Le due conduttrici dal fisico burroso hanno qualcosa comune: in passato hanno vissuto una storia con uomo molto potente. Si tratta di un ex sindaco di una città del nord. Chi sono?

2) Attenzione! La nota showgirl non avrebbe apprezzato una battuta sul suo conto e avrebbe allertato i suoi legali. Di chi stiamo parlando?

3) In un programma non molto fortunato dal punto di vista auditel è spuntato il "fidanzato segreto" di un discusso manager. Chi è?

