Giuseppe Candela per Dagospia

TRATTATIVA TRA BELEN RODRIGUEZ E DISCOVERY?

Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima stagione avrebbe un nome e cognome: Belen Rodriguez. A Milano gira voce che l'emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l'esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret. Attenzione! Nessun passaggio in esclusiva e nessun addio a Mediaset. La showgirl argentina continuerà a collaborare con il Biscione dove risulta riconfermata alla guida di "Tu si que vales" e, dopo la buona prova, anche a "Le Iene". Si concretizzerà anche il nuovo progetto con Discovery? Lo scopriremo tra qualche settimana.

FRANCESCA PASCALE #FREECANNABIS

LE CANNE DI FRANCESCA PASCALE

Nessuna intervista, assenza sui giornali, zero ospitate o uscite pubbliche. Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ama però mostrare le proprie idee su Instagram, dove spesso si espone a favore dei diritti civili e contro gli esponenti del centrodestra. Qualche giorno fa la Pascale, di cui non sfugge il nuovo look, ha postato una foto mentre fumava una canna. Pochi dubbi grazie all'hashtag utilizzato #freecannabis. Messaggio chiaro.

CAN YAMAN "SCAPPA" DA DILETTA LEOTTA E KABIR BEDI. E IL FEELING CON UN'ATTRICE...

Can Yaman è volato in Sardegna per partecipare al Filming Italy, gira voce che l'attore turco, amatissimo dal pubblico femminile e da quello social, abbia evitato all'evento l'incontro con due persone. In primis con l'ex fidanzata Diletta Leotta e anche con l'attore Kabir Bedi, in questo caso complice il progetto "Sandokan" di cui si sono perse le tracce. Il bel Can ha trascorso molto tempo a chiacchierare con Francesca Del Re, attrice della soap Rai "Il Paradiso delle Signore". Un feeling che non è sfuggito ai presenti.

ELISABETTA GREGORACI SI SPOGLIA SU RAI2

In autunno su Rai2 arriverà la versione italiana di “Who Bares Win” (Chi si spoglia vince), un programma dedicato alla prevenzione medica. Un gruppo di concorrenti vip, otto uomini e otto donne, si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty. La trasmissione sarà condotta, come anticipato dal Fatto Quotidiano, da Mara Maionchi. Il nome della prima concorrente lo svela Dagospia: a spogliarsi per la buona causa sarà la showgirl Elisabetta Gregoraci, reduce dal Grande Fratello Vip e da Battiti Live.

CHIARA FERRAGNI A SANREMO E LA PIOGGIA DI NO DAL 2016. POCHI MESI FA LA PROPOSTA EUROVISION

L'annuncio a sorpresa di Amadeus al Tg1 (anche quest'anno luogo di ufficialità delle notizie) ha stupito addetti ai lavori e non: Chiara Ferragni co-conduttrice a Sanremo 2023. Nel 2016 aveva risposto picche a Carlo Conti e in sostanza aveva rifilato no quasi annuali, anche allo stesso Amadeus che l'avrebbe voluta al suo fianco fin dal 2020. Non solo, nei mesi scorsi l'imprenditrice digitale da 27 milioni di follower aveva chiuso le porte anche alla conduzione dell'Euovision.

LORETTA GOGGI, LO SHOW SU RAI E IL NO A CANZONE SEGRETA

Le indiscrezioni ma anche le dichiarazioni ufficiali: uno show per Loretta Goggi su Rai1. Argomento che torna in auge in maniera ciclica, questa volta, secondo Tvblog, con il sì dell'artista. Stando alle nostre fonti non sarebbe ancora arrivato il via libera, anche se la trasmissione dovrebbe essere annunciata il 28 giugno alla presentazione dei Palinsesti. Pochi sanno che sul tavolo era finito anche un altro programma: a Loretta Goggi era stata proposta la conduzione di Canzone Segreta, guidato nella sua prima e unica edizione da Serena Rossi. Risposta? Un netto e deciso no.

LA DOLCE VITA DI FEDEZ E PARENTI

La colonnina si avvicina ai quaranta gradi e i tormentoni sono già in radio. La gara, seppur iniziata da poco, la sta vincendo il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei. Pochi sanno che il video de "La dolce vita" è diretto dal regista Olmo Parenti, figlio di Davide Parenti, ideatore de Le Iene.

COLETTA PUNTA TUTTO SU DE MARTINO: PER LUI QUATTRO PROGRAMMI SU RAI2

Il direttore dell'Intrattenimento Rai Stefano Coletta punta tutto su Stefano De Martino. L'ex concorrente di Amici, che ha conosciuto la notorietà grazie a Belen Rodriguez, ha da qualche tempo intrapreso la strada della conduzione televisiva. Quest'estate condurrà con Andrea Delogu (si era parlato di un loro flirt) "Tim Summer Hits", al Fatto Quotidiano ha annunciato la messa in onda da settembre di un nuovo show in arrivo dagli Stati Uniti. A inizio 2023 spazio a una nuova stagione di "Stasera tutto è possibile" e non solo, da metà novembre in seconda serata sempre su Rai2 "Bar Stella". Anche qui con una novità che vi anticipiamo, la trasmissione andrà in onda per un mese tre volte a settimana, precisamente il martedì, mercoledì e giovedì.

DARGEN D'AMICO HA L'X FACTOR

Sono in corso da qualche settimana le registrazioni della nuova edizione di X Factor. Al netto di phonak e consigli degli autori, tutti sarebbero rimasti stupiti da un componente della giuria: Dargen D'Amico. Il cantante e produttore dopo il successo a Sanremo avrebbe mostrato un grande appeal televisivo e parecchio feeling con colleghi e concorrenti. Sarà realmente così? Lo scopriremo a settembre.

AAA CERCASI POSTO IN RAI PER ANNALISA CHIRICO

AAA cercasi un posticino in Rai per Annalisa Chirico. A puntare con forza sulla discussa giornalista sarebbe la Lega di Matteo Salvini, ma con apprezzamenti anche su altri fronti. C'è chi accenna al suo arrivo in seconda serata con un programma tutto suo, chi parla di una presenza fissa nel nuovo talk show di Rai2 condotto da Ilaria D'Amico. Il tempo stringe, si cerca una soluzione.

CHE FINE HA FATTO FABRIZIO SALINI?

In una Rai che corre veloce, per restare immobile, il passato sembra lontanissimo. Ma che fine ha fatto Fabrizio Salini, ex amministratore delegato Rai, scelto dal governo gialloverde? Il dirigente, come spiega a Prima Comunicazione, ha deciso di scommettere sullo streaming. Ha fondato la società "Ontheclouds - Media & Entertainment".

