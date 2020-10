Giuseppe Candela per Dagospia

ARES-GATE, RAPPORTI TESI TRA ALBERTO TARALLO E PATRIZIA MARROCCO (EX DI PAOLO BERLUSCONI)

Dopo l'ospitata di Alberto Tarallo a Non è l'Arena da Massimo Giletti l'Ares-Gate, complice il mutismo di Mediaset, è finito in stand by. Dagospia aveva parlato della figura di peso di Patrizia Marrocco, tra le fondatrici della società, candidata e poi eletta alla Camera dei Deputati in quota Forza Italia nel 2018, nel periodo già di grande crisi della Ares. L'ex compagna di Paolo Berlusconi nelle scorse settimane è stata anche immortalata dal settimanale Chi in compagnia di Gabriel Garko. Gira voce che i rapporti tra Tarallo e la Marrocco si siano conclusi, dopo qualche tensione. Cosa sarà successo tra i due ex soci?

C'E' POSTA PER TE, ARRIVANO CIRO IMMOBILE E MICHELE RIONDINO

Proseguono negli studi Elios di via Tiburtina le registrazioni per la nuova edizione di C'è posta per te, in onda il sabato sera a gennaio su Canale 5. Non mancheranno ovviamente le storie con ospiti famosi, oltre alla presenza del turco Can Yaman Dagospia può svelare altri due nomi noti che il pubblico vedrà in onda nei prossimi mesi: il bomber della Lazio Ciro Immobile e l'attore pugliese Michele Riondino.

ALBANO "CANTANTE MASCHERATO" ALLA TV SPAGNOLA?

Albano ha partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, versione italiana di The Masked Singer condotta da Milly Carlucci. Gira voce che il cantante di Cellino San Marco sia stato avvistato a Madrid e che starebbe partecipando anche alla versione spagnola dello show che spopola in tutto il mondo. Sarà vero?

nello trocchia piazzapulita

CONCORSO RAI, GLI ESCLUSI "ECCELLENTI": DA LAURA TECCE A TIZIAN AL FIGLIO DI MONTESANO

Sabato 10 ottobre alla Fiera di Roma sono arrivati da tutta Italia 2.750 candidati per il concorso nazionale indetto dalla Rai per 90 nuove assunzioni in ambito giornalistico. La prima scrematura ha fatto vittime eccellenti, tra gli esclusi, per citarne alcuni la giornalista e conduttrice di Rai2 Laura Tecce, Tommaso Montesano di Libero (figlio dell'attore Enrico), gli inchiestisti Giovanni Tizian e Nello Trocchia (nuove firme di Domani) e Virginia Saba.

LAURA TECCE E LETIZIA FILIPPI

MAURIZIO COSTANZO SHOW TORNA SU CANALE 5: AL DEBUTTO RAGGI E MENTANA

Il Maurizio Costanzo Show si prepara a tornare in onda. Lo storico programma sarà trasmesso su Canale 5 con le nuove puntate da martedì 27 ottobre come sempre con ospiti inattesi e al centro della scena mediatica. Il talk show è giunto alla sua 39° edizione e ha trasmesso ben 4.446 puntate, al debutto ospiterà la sindaca di Roma Virginia Raggi e il giornalista Enrico Mentana.

LE IENE, NINA PALMIERI E VERONICA RUGGERI: LE INVIATE-CONDUTTRICI NON SI PARLANO

Nina Palmieri e Veronica Ruggeri conducono con Roberta Rei la seconda puntata settimanale de Le Iene, alternandosi a un trio maschile. A Cologno Monzese si mormora che il rapporto tra le due invitate Ruggeri e Palmieri non sarebbe idilliaco. Pur conducendo insieme lo stesso spazio le due iene di fatto non avrebbero alcun tipo di rapporto e dialogo, se non in onda. Sarà vero?

ROVAZZI POSA IL FIASCO: CHIESTI 400 MILA EURO PER THE VOICE SENIOR. LA RAI DICE NO

Prenderà il via il prossimo 20 novembre la prima edizione di The Voice Senior, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici. Il sito Tvblog aveva parlato della presenza nel cast di Fabio Rovazzi in cambio di un cachet di circa 200 mila euro. In realtà Rovazzi non parteciperà alla trasmissione ma gira voce che la richiesta economica sarebbe stata ancora più spropositata: addirittura 400 mila euro. Richiesta ovviamente mai nemmeno vagliata dalla Rai che ha archiviato subito il suon nome. Rovazzi posa il fiasco!

SERENA ROSSI E QUEL NO A LA VITA IN DIRETTA ESTATE

Come Dagoanticipato in primavera Rai1 punterà sul format La Chanson Secrète, prodotto dalla Blu Yazmine di Dallatana e Canetta. In pole position ci sarebbe Serena Rossi, titolo che potrebbe essere trasmesso da metà marzo al sabato sera contro Amici di Maria De Filippi. Quello che nessuno sa è che quest'estate il direttore di Rai1 Stefano Coletta dopo il no di Ambra aveva proposto La Vita in Diretta Estate proprio a Serena Rossi. L'attrice però impegnata tra set e show ha preferito declinare.

UNOMATTINA, ASCOLTI IN CRISI: TENSIONI A SAXA RUBRA

A Saxa Rubra si avverte un clima di grande tensione per il contenitore Unomattina. Lo storico programma condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti sta faticando molto sul fronte auditel, facendosi spesso avvicinare pericolosamente dalla concorrenza di Mattino 5. I bassi ascolti della trasmissione avrebbero acuito le tensioni tra il gruppo di lavoro, il Tg1, i responsabili della trasmissione e i conduttori. Coletta correrà presto ai ripari?

INDOVINELLI

1) L'europarlamentare non ha perso il vizietto, continua a inviare commenti e foto hot a procaci signorine sui social network. Il problema? Le chat finiscono sui telefoni di molti addetti ai lavori.

2) È scattata la scintilla tra la bella conduttrice e il direttore di una rete televisiva. Alcuni sostengono sia scattata prima dell'inizio della stagione, solo una passione travolgente o una vera storia d'amore?

3) L'attore è sulla cresta dell'onda, ha milioni di follower su Instagram, è moro e ha una passione per la musica. Ha partecipato a una trasmissione televisiva ma quello che pochi sanno è che ha registrato due volte l'intervista! La prima era inutilizzabile per eccesso di boria e spocchia. Di chi stiamo parlando?

