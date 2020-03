A LUME DI CANDELA - IL CORONAVIRUS STRAVOLGE I PALINSESTI MA NON FERMA IL DUO DE FILIPPI-COSTANZO: ''AMICI'' ANDRÀ IN ONDA STASERA, SENZA PUBBLICO NÉ OSPITI, VISTO CHE GLI ALLIEVI VIVONO DI FATTO IN QUARANTENA DA SETTIMANE. DOMANI ''C'È POSTA PER TE'' CON PUBBLICO E OSPITI (È REGISTRATISSIMA). COSTANZO RIPARTE CON ''L'INTERVISTA'' - NON CHIUDE ''UOMINI E DONNE'' MA ADOTTERÀ DEGLI ACCORGIMENTI…

Giuseppe Candela per Dagospia

maurizio costanzo e maria de filippi

Il Coronavirus stravolge i palinsesti ma non ferma Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Nel rispetto delle direttive le trasmissioni della coppia più amata della tv proseguiranno, seppur con correzioni e modifiche. La terza puntata del serale di Amici rinuncerà non solo, come immaginabile, al pubblico in studio ma nel talent show di Canale 5 questa sera potrebbero non esserci ospiti. Gli allievi vivono di fatto in quarantena da tempo, sono "isolati" nella casetta dalla settimana precedente alla partenza del serale. I cantanti si esibiranno evitando contatti mentre i ballerini rispetteranno le distanze di sicurezza.

maria de filippi

Domani sera Canale 5 trasmetterà regolarmente l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show in questa edizione ha più volte sfondato i 6 milioni di telespettatori con il 30% di share. La quarantena degli italiani a braccetto con corna, commozione e liti tra suocere e nuore, non a caso sabato scorso mentre il governo chiudeva la Lombardia la trasmissione toccava un picco di 8.5 milioni di spettatori. C'è posta per te non subirà modifiche per l'ultimo appuntamento perché registrata nei mesi scorsi, così domani il pubblico potrà godersi una storia con la presenza in studio di Albano e Romina.

Discorso diverso per Uomini e Donne che resterà in onda con ulteriori modifiche, senza pubblico, con la distanza di sicurezza tra le postazioni e puntando maggiormente sui collegamenti da casa di alcuni protagonisti. E' andata in onda ieri sera la prima puntata de L'Intervista, ospite di Maurizio Costanzo il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Il programma non prevede la presenza di spettatori in studio e all'interno della scatola figurano solo il giornalista e l'intervistato. Più facile dunque andare avanti, la seconda puntata con ospite Elena Santarelli è già stata registrata.

tina cipollari contro gemma_galgani

Mediaset prosegue con Amici, il Grande Fratello Vip e Striscia la notizia mentre Rai1 deve rinunciare agli show di punta ma continua a schierare le serie dei record Don Matteo e Il Commissario Montalbano. Buone notizie per i telespettatori, alle prese ogni giorno con l'informazione ma che necessitano e cercano, come dimostrano i numeri, anche di qualche ora di leggerezza.

maurizio costanzo maria de filippi