Giuseppe Candela per Dagospia

E' finito l'amore tra Antonio Campo Dall'Orto e Mandala Tayde. Dagospia può svelare che l'ex direttore generale della Rai e l'attrice tedesca, legati dall'amore per i loro due figli, si sono detti addio ormai da molti mesi. Nella vita del dirigente televisivo c'è ora un'altra donna, si tratta di una bella ragazza francese, più giovane di lui, di nome Emilie. La coppia aveva già fatto la sua prima apparizione pubblica al compleanno del comunicatore Marco Agnoletti e ha fatto il bis presentandosi insieme al Festival della Tv di Dogliani.

GRANDE FRATELLO VIP, A GIULIO BERRUTI (FRENATO DALLA BOSCHI) OFFERTI 200 MILA EURO

"Giulio Berruti è un concorrente mancato, avevo parlato a lungo con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale americana che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprendere a gennaio. All'ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania", ha dichiarato Alfonso Signorini. Al netto delle dichiarazioni di rito gira voce che a frenare Berruti sarebbe stata anche la fidanzata Boschi, oltre al reale impegno di lavoro. Non solo, sembra che Mediaset avrebbe messo sul piatto ben 200 mila euro, cifra rimasta nelle casse del Biscione.

COSA HANNO IN COMUNE ASIA ARGENTO, MORGAN E MICHELE MORRONE?

Restando in tema GfVip il gruppo di lavoro ha provato fino all'ultimo secondo il grande colpo, il nome forte per cui spendere una cifra importante. Non solo Iannone e Berruti, confermati da Signorini, in extremis è arrivato un tris di no: Michele Morrone, Morgan e Asia Argento. Ma la partita non è chiusa, nel reality ci saranno nuovi ingressi con il passare delle settimane.

ISOARDI-TODARO, IL (FINTO?) FLIRT PER LANCIARE BALLANDO CON LE STELLE

Le foto di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro su Diva e Donna e sul settimanale Oggi: è nata una coppia? Allusioni a un flirt, feeling, passeggiate a favor di paparazzo. Entrambi single e liberi di frequentarsi, si sa che poi il ballo può far scattare la scintilla. Magari sboccerà l'amore a Ballando con le stelle ma per ora il flirt è di cartone, utile a lanciare la nuova edizione del programma il cui debutto è fissato per sabato 19 settembre.

SIMONA VENTURA NON TORNA A QUELLI CHE IL CALCIO. NEL SUO FUTURO...

Il settimanale Chi ha parlato a sorpresa di un clamoroso ritorno di Simona Ventura a Quelli che il calcio. Ipotesi che fonti Rai smentiscono, confermando la presenza alla conduzione del trio formato da Bizzarri-Ceran-Kessisoglu. Gira voce che per la presentatrice sarebbe in arrivo una buona notizia, un progetto inedito per i primi mesi del 2021.

CHI VUOLE "COLPIRE" ANDREA DELOGU?

Avvisate la bella Andrea Delogu che un potente e ambizioso professionista del piccolo schermo l'ha messa nel mirino. Chiamate a destra e manca per chiedere addirittura la sua testa. "Deve andare fuori", ha urlato con chi di dovere. Che esagerazione!

NON SOLO VERISSIMO, NOVARESI FUORI ANCHE DA SANREMO 2021

Come Dagoanticipato l'autore Max Novaresi non sarà più nella squadra di Verissimo, non solo possiamo aggiungere che dovrà rinunciare anche a Sanremo 2021, figurava infatti nella lista delle firme dell'edizione 2020. Novaresi, stimato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, si consolerà con una nuova esperienza, come anticipato da Tvblog, sarà tra gli autori di Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA CONTRO SEVERGNINI: "ANZIANA LESBICA CANADESE CHE VUOLE LISTE DI PROSCRIZIONE"

"Dobbiamo rompere il silenzio sulla piaga della cocaina", questo il titolo di un articolo firmato da Beppe Severgnini che si chiede: "Perché non rendere pubblica l'identità del consumatore abituale? Non si tratta di crudeltà ma di autodifesa sociale". Il pensiero ha scatenato la replica di Costantino Della Gherardesca con un tweet passato, a sorpresa, inosservato: "C'è un'anziana lesbica canadese che, dopo essersi spacciata come liberale per anni, ora vuole le liste di proscrizione con tutti i nomi di chi ha mai fatto uso di stupefacenti." Il commento del conduttore contro la firma del Corriere della Sera è stato accolto con stupore dalle parti di Viale Mazzini.

GIRA VOCE

1) Cosa ci sarà nel futuro di Lorena Cuccarini? Nessuna presenza sanremese, mai nemmeno vagliata, e sarebbe intenzionata a far saltare anche la sua conduzione de Lo Zecchino d'Oro. A Rai1 nessuno sembra disperarsi, cercherà accoglienza altrove?

2) Il debutto della nuova trasmissione di Monica Maggioni ha già subito uno slittamento, colpa non della giornalista ma dei ritardi accumulati dalla rete. Contratti non chiusi, redazione incompleta e molto altro. Gira voce che, comprensibilmente, l'ex presidente della Rai non l'avrebbe presa benissimo.

INDOVINELLI

1) Lui è sbarcato a Venezia attirando l'attenzione dei media, pochi sanno che ha deciso di portarsi dietro un fotografo personale! Chi è?

2) La nota conduttrice non ha apprezzato per nulla il filmato trasmesso da Mediaset per annunciare i nuovi palinsesti (si fa per dire!) dell'autunno 2020. Cosa non avrà gradito?

3) La discussa dirigente sta facendo di tutto per essere nominata alla direzione vacante da qualche mese. Incontri, cene, aperitivi e una corte serrata (professionalmente, sia chiaro) al politico grillino che ha la passione per la tv. Chi sono?

