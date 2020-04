2 apr 2020 10:25

A LUME DI CANDELA FLASH! - "LA PROVA DEL CUOCO" VERSO LA CANCELLAZIONE? A VIALE MAZZINI GIRA VOCE CHE LA STORICA TRASMISSIONE DOPO VENT'ANNI NON DOVREBBE PIU' ANDARE IN ONDA SU RAI1: AL MOMENTO NON FIGURA NEI PALINSESTI PROVVISORI DELLA PROSSIMA STAGIONE – ELISA ISOARDI VERREBBE RICOLLOCATA IN UNA FASCIA DIVERSA, PER "OGGI" ANTONELLA CLERICI POTREBBE CONDURRE UN COOKING SHOW SU RAI1 CON ANNA MORONI E LORENZO BIAGIARELLI. ANDRA' IN ONDA AL POSTO DE "LA PROVA DEL CUOCO"?