la lettera di flavio briatore a elisabetta gregoraci

Giuseppe Candela per Dagospia

GARKO E BRIATORE AL GRANDE FRATELLO VIP, LE LORO LETTERE SCRITTE DALLA STESSA PERSONA?

È ormai una moda scrivere lettere in tv. Prima Gabriel Garko, che ha fatto coming out dopo lauto cachet, e poi Flavio Briatore per una lettera (di avvertimento?) all'ex compagna Elisabetta Gregoraci. Entrambi al Grande Fratello Vip, a Roma i soliti maligni affermano che le due lettere sarebbero state scritte dalla stessa persona. A chi si riferiscono i malpensanti?

ROBERTA MORISE E GLI INCONTRI RAVVICINATI CON IL COMICO DI RAI2

Che ci faceva qualche giorno fa la bella Roberta Morise al locale Salotto 42, nel cuore di Roma, in compagnia di un comico di Rai2. I due hanno parlato a lungo e il feeling non è sfuggito ai presenti. La sera dopo le chiacchiere sono proseguite all'Hotel De Russie, per parlare di progetti lavorativi o per altre ragioni? E che fine ha fatto Ignazio Boschetto de Il Volo?

ILARIA DALLATANA TORNA IN RAI COME PRODUTTRICE: DALLA MAGGIONI ALLA VENTURA

Ilaria Dallatana e Francesca Canetta hanno fondato una nuova società di produzione: la Blu Yazmine. L'ex direttore di Rai2, tra le fondatrici con Gori e Canetta anche di Magnolia, ha già iniziato ad acquistare i diritti di alcuni format internazionali e figura tra le nuove produzioni dell'azienda di Viale Mazzini. La Blu Yazmine coproduce il nuovo e discusso programma di Monica Maggioni "Sette Storie", produrrà per Rai2 il ritorno in prima serata di Simona Ventura con "Game of games", affidato negli Stati Uniti a Ellen DeGeneres. Non solo, per la rete diretta da Di Meo starebbe lavorando a un nuovo reality show.

MILO INFANTE SU RAI2, IL RITORNO TRAVAGLIATO E LA TENSIONE CON I VERTICI

A fine mese Milo Infante, dopo la parentesi da vicedirettore su Rai1, debutterà con Ore 14 sulla seconda rete. Uno spazio informativo di un'ora prima di Detto Fatto. Il gruppo di lavoro sarebbe ridotto all'osso e la produzione in grandissimo ritardo, una situazione che avrebbe portato parecchie tensioni con i vertici dell'azienda irritati dall'intervista del giornalista al quotidiano Il Tempo, dove usava il condizionale per la partenza e non nascondeva le criticità.

LA7, TAGLI AI COMPENSI DELLE STAR

La crisi non risparmia La7, la tv di Urbano Cairo, come Rai e Mediaset, ha deciso di mettere mano ai cachet delle star della rete. Tutti i volti di punta hanno subito un taglio del compenso: da Mentana a Floris, dalla Merlino a Giletti, da Formigli a molti altri. C'è chi l'ha presa bene e chi ha storto il naso.

CAROLINA SANSONI, LA FIDANZATA DI PARADISO, NEW ENTRY A VANITY FAIR

Sfogliando il numero in edicola di Vanity Fair non passa inosservata la firma di una new entry: Carolina Sansoni. Chi è? La fidanzata del cantante Tommaso Paradiso, in copertina sulla rivista qualche settimana fa. La Sansoni, pur non essendo una giornalista, ha intervistato la conduttrice e attrice Andrea Delogu, protagonista con suo marito Francesco Montanari, del video di "Ricordami" di Paradiso, fidanzato della Sansoni.

BALLANDO CON LE STELLE, SORELLE AL LAVORO: ANNA CARLUCCI SI OCCUPA DEI SOCIAL DELLA TRASMISSIONE

Non molti lo sanno ma Milly Carlucci e sua sorella Anna lavorano insieme da qualche tempo. Proprio a Ballando con le stelle Anna Carlucci si occupa, coordinandosi con la Rai, dei social dello show del sabato sera di Rai1. Quest'anno si è scelto anche di eliminare il televoto, affidandosi ancora di più alla forza del web e aumentando le interazioni.

DE GIROLAMO A RISCHIO CANCELLAZIONE: E' BRACCIO DI FERRO CON LA RAI

Come Dagoanticipato "Ciao Maschio", il nuovo programma condotto da Nunzia De Girolamo, è a rischio cancellazione. Trasmissione già traballante nelle scorse settimane, con una situazione peggiorata dopo la richiesta di condanna a 8 anni e 3 mesi per le presunte pressioni per le nomine alla Asl di Benevento. Una decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore ma la tensione sarebbe alle stelle, l'ex ministra e le persone a lei vicine starebbero facendo di tutto per evitare la cancellazione. Si tratterebbe di una "condanna" televisiva ancor prima che giudiziaria. In Rai però c'è chi teme di ritrovarsi in onda un volto condannato durante la messa in onda. Cosa succederà?

INDOVINELLI

1) A Cologno Monzese si è creato un piccolo caso per colpa di un paio di scarpe. Una signora si è arrabbiata perché una sua collega ne aveva indossato un paio identiche alle sue. Apriti cielo! Chi sono?

2) La giovane e rampante conduttrice si è fatta immortalare su un noto settimanale in compagnia del suo cagnolino. Il problema? Non era suo, se l'era fatto prestare da una sua amica autrice! Di chi stiamo parlando?

3) Preoccupazione a Rai1. Alcuni temono l'uscita di alcune foto, senza baci o abbracci, di un volto della rete in compagnia di un "politico". Perché tanta agitazione?

