LELE ADANI IN MUTANDE IMBARAZZA RAISPORT - MILLY CARLUCCI VOLEVA IL RITORNO DI MONTESANO A “BALLANDO” MA VIALE MAZZINI HA DETTO NO

Giuseppe Candela per Dagospia

CASO MONTESANO, IL RITORNO SOGNATO DA MILLY CARLUCCI E LO STOP DEI VERTICI RAI

A telespettatori e addetti ai lavori non è sfuggito il discorso "cerchiobottista" di Milly Carlucci sul caso Montesano. "Credo alla sua buona fede", il commento della conduttrice con le aperture di Carolyn Smith (a Tv Sorrisi ha detto cose diverse) e Ivan Zazzaroni per un ritorno in gara dell'attore comico. A Viale Mazzini gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo "sogno": riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre. Una sceneggiata stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva.

A NATALE ZLATAN IBRAHIMOVIC E ALBERTO ANGELA INSIEME IN TV

Zlatan Ibrahimovic e Alberto Angela trascorreranno il Natale insieme in tv. Il campione svedese ci ha preso gusto con il piccolo schermo e si prepara a sbarcare sulla prima rete del servizio pubblico proprio il 25 dicembre. L'attaccante rossonero figura infatti tra i protagonisti di "Stanotte a Milano", il programma divulgativo racconterà la città meneghina e farà tappa anche allo stadio San Siro.

FLORIS METTE SOTTO CONTRATTO PIERLUIGI BERSANI?

Pierluigi Bersani ha scelto di non candidarsi alle ultime elezioni ma continua a occuparsi di politica. Soprattutto in tv, spopola nei talk di La7, in primis come presenza fissa a DiMartedì. Gira voce che avrebbe firmato un contratto proprio con il programma condotto da Giovanni Floris. Si parla di un gettone di presenza per le sue ospitate. Non una novità per gli "ex" politici, una lista lunga con in testa Alessandro Di Battista.

XFACTOR, NEL FUTURO UN RITORNO SU RAI2?

L'indiscrezione circola da tempo: quella in onda sarà l'ultima edizione di X Factor su Sky. La tv satellitare, dopo aver già messo in panchina Italia's got talent (direzione Disney+), valuterà con Fremantle il futuro del talent. C'è però chi accenna a un piano b sul tavolo, per ora solo supposizioni: un ritorno su Rai2 nella prossima stagione. Qualcuno potrebbe bussare alle porte di Viale Mazzini, resta da chiedersi: i vertici apriranno?

GIOVANNI CROZZA SIGNORIS, IL "FIGLIO DI" ATTORE SU SKY

Si chiama Giovanni, ha 24 anni e fa l'attore. Un doppio cognome che lascia poco all'immaginazione: Crozza Signoris. Ha mosso da qualche tempo i primi passi nel mondo del cinema e delle serie tv, in questi giorni il debutto più importante su Sky. L'attore è tra i protagonisti della serie "Il Grande Gioco" dove interpreta il talentuoso e ribelle calciatore Antonio Lagioia.

LELE ADANI IN MUTANDE IMBARAZZA RAISPORT

Lele Adani è in Qatar, racconta i Mondiali per la Rai nella doppia veste di seconda voce in telecronaca e come commentatore in studio. Sui social si è mostrato in mutande, inquadrando le sue virtù volutamente dall'alto. Un video che avrebbe suscitato parecchio imbarazzo dalle parti di Rai Sport. Questione di stile.

FEDERICA PANICUCCI A CAPODANNO SU CANALE 5. PAUSA NATALIZIA A MATTINO 5

Il Capodanno di Canale 5 lascia Bari per approdare a Genova. Lo show di fine anno del Biscione sarà condotto ancora una volta da Federica Panicucci che prenderà una pausa da Mattino 5. Sarà assente dal 16 dicembre al 9 gennaio, la trasmissione resterà in onda con la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi.

CAMBI DI AGENZIA

C'è chi entra, c'è chi esce. Alba Parietti si prepara a debuttare su Rai2 con "Non sono una Signora" e ha deciso di affidare il suo management all'agenzia Vegastar di Fernando Capecchi. New entry anche per l'agenzia Friends&Partners di Ferdinando Salzano che curerà il management di Paolo Ruffini, Bianca Guaccero e della iena Nicolò De Devitiis.

VIALE MAZZINI NEWS

1) C'è una nomina da sbloccare in tempi brevi: il nome del nuovo direttore del Tg2. Alla poltrona, lasciata libera da Gennaro Sangiuliano, si avvicina sempre di più Nicola Rao, in quota Fdi e ora vicedirettore del Tg1. Una nomina che potrebbe arrivare a breve, ultimo ostacolo da superare? La Lega attraverso il suo consigliere Igor De Biasio spingerebbe con forza per piazzare alla direzione Angela Mariella.

monica maggioni

2) Che tensioni al Tg1. A Saxa Rubra tutti parlando del clima infuocato tra la direttrice Monica Maggioni e la redazione speciali. Si parla di un durissimo scambio di mail. Cosa sarà mai successo?

3) Ricordate il cdr che tanto si agitava per l'arrivo di Rosario Fiorello nello spazio del Tg1Unomattina? Si è già spaccato, dopo l'assemblea avvenuta qualche giorno fa i tre componenti (Chinzari, Lozito e Metalli) avrebbero inviato tre comunicati diversi.

INDOVINELLI

1) Il conduttore di destra scalpita per ottenere un programma sulle reti Rai. Chiamate a ministri e parlamentari, richieste di incontri ai dirigenti. Per ora tutti prendono tempo per evitare nuove polemiche. Di chi stiamo parlando?

2) Qualche mese fa dalle pagine di un quotidiano l'attore comico raccontava la grande storia d'amore vissuta con sua moglie. In realtà il loro matrimonio sarebbe finito da quasi un anno, negli ultimi mesi la rottura definitiva. Perché tanto mistero?

3) Dicono che la bella conduttrice avrebbe perso il suo equilibrio professionale per motivi di cuore. Avrebbe perso la testa per un noto cantante, una "non relazione" tormentata capace di condizionare anche le sue scelte professionali. Di chi si tratta?

