MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

Giuseppe Candela per Dagospia

CASO MAURO CORONA, DI MARE E BERLINGUER DISTANTI. CONTRATTO DA QUASI 20 MILA EURO PER LO SCRITTORE

Le offese in diretta a Bianca Berlinguer hanno portato a uno stop di Mauro Corona a CartaBianca. La rete ha inviato una nota stampa di scuse ma sul ritorno in onda dello scrittore le posizioni tra la conduttrice e il direttore Di Mare sarebbero distanti.

La prima ha toni concilianti, il dirigente più netti. Almeno questo quello che circola nei corridoi di Viale Mazzini dove qualcuno ricorda che Corona avrebbe firmato un contratto di quasi 20 mila euro per l'intera stagione, per quasi quaranta emissioni, intasca circa 500 euro a puntata.

Rocco Casalino, portavoce del premier Conte, segue con attenzione le dinamiche del piccolo schermo. È una parte del suo lavoro ma ama rilassarsi e seguire la cucina in tv. Almeno questo raccontano alcuni, dicono per esempio che abbia seguito con interesse Linea Verde Estate e Buongiorno Benessere apprezzando le ricette di Marco Bianchi. Cuoco che stimerebbe ovviamente solo per ragioni professionali.

RAI, SI PENSA AL DOPO SALINI: ECCO TUTTE LE IPOTESI

Mancano quasi nove mesi alla fine del mandato di Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai. Sono già iniziate le manovre per la successione con un bis per ora da escludere mentre qualcuno prova a ragionare sulla proroga di un anno per l'intero Cda.

Ipotesi che però il Partito Democratico non vuole nemmeno valutare. I nomi di Andrea Salerno (direttore di La7) e Andrea Castellari (Viacom) circolano ma con poche possibilità, in primis perché si vorrebbe puntare su un nome interno anche per evitare ulteriori polemiche. Così c'è chi accenna a Nicola Claudio (Direttore Governance e Segreteria Societaria), chi a Paolo del Brocco (Rai Cinema) ma anche a Roberto Sergio (Direttore Radio Rai). Chi la spunterà?

BALLANDO CON LE STELLE, MILLY CARLUCCI CORTEGGIA PANARIELLO E MIHAJLOVIC

Dopo Massimiliano Allegri e I Ricchi e Poveri a Ballando con le stelle si cercano nuovi ballerini per una notte. Come anticipato da Dagospia la Carlucci aveva pensato ad Antonio Conte, Ciro Immobile con Jessica Melena e Bobo Vieri. Nomi ancora in corsa a cui si aggiungono due tentativi in questi giorni: Giorgio Panariello e Sinisa Mihajlovic.

I COMUNICATI DI SCHERI E L'IMBARAZZO DEI VOLTI MEDIASET

I comunicati Mediaset per gli ascolti di Barbara D'Urso fanno il giro tra gli addetti ai lavori su whatsapp, le prese in giro sui social nemmeno si contano. Si inventano competitor differenti da Rai1, si parla di successo inesistente e chi più ne ha più ne metta. Fin qui il gioco delle parti portato all'eccesso ma a peggiorare la situazione le dichiarazioni costanti del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Secondo alcuni su consiglio di del Direttore dell'Informazione Mauro Crippa. Una situazione che moltissimi volti dell'azienda in privato definiscono imbarazzante, sarà un caso che i suoi commenti figurano poco per gli altri titoli della rete?

DI MARE SI RIPRENDE FRONTIERE. E GIANLUCA SEMPRINI?

Il neodirettore di Rai3 Franco Di Mare dopo la nomina aveva portato il suo Frontiere nella nuova rete mollando ovviamente la conduzione. Era stato annunciato il nome di Gianluca Semprini, che aveva pure parlato della nuova avventura con la stampa, ma sabato scorso alla conduzione è apparso proprio il direttore Di Mare. L'ex conduttore di Politics si è dunque trovato senza un programma da un giorno all'altro? Il giornalista di RaiNews, stando alle nostre fonti, potrebbe ottenere altri spazi

CHE FINE HA FATTO IL PROGRAMMA DI MONICA MAGGIONI?

60 minuti, il nuovo programma condotto da Monica Maggioni, era stato annunciato per il 14 settembre. In seconda serata su Rai1 nessuno lo ha visto in onda, nemmeno lunedì 21 e neanche lunedì 28 tanto che il direttore Coletta ha dovuto rimediare con una puntata speciale di Techetecheté. Continui slittamenti per la trasmissione dell'ex presidente della Rai, la guida tv ora comunica la messa in onda di Sette Storie, titolo che ha debuttato quest'estate con ascolti non entusiasmanti. Quando andrà in onda 60 minuti? Il mistero si infittisce.

MARIO ORFEO SOGNA LA DIREZIONE DI RAI1?

Nei corridoi del Tg3 qualcuno assicura che il direttore Mario Orfeo avrebbe un sogno per i prossimi mesi: la poltrona di direttore di Rai1. Saranno forse le solite malelingue ma nel dubbio avvisate Stefano Coletta!

IL CARMELITA SMACK DI GAIA TORTORA

Gaia Tortora, vicedirettore del TgLa7, sul suo profilo Instagram si è lasciata andare, a sorpresa, postando una sua foto mentre era alle prese con un Carmelita Smack: "Sindrome Barbara D'Urso prove". In molti si sono chiesti: omaggio o presa in giro?

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Nella squadra di Striscia la notizia da quest'anno non figura più Edoardo Stoppa. L'amico degli animali ha rassicurato tutti parlando di una scelta e di un nuovo percorso in arrivo. Sarà andata veramente così?

INDOVINELLI

1) Che ci facevano insieme in un noto ristorante romano il direttore del telegiornale e il famoso allenatore di calcio? Di cosa avranno parlato?

2) La conduttrice è andata su tutte le furie perché la trasmissione che la precedeva ha provato a bruciarle in diretta una ospitata. Di chi stiamo parlando?

3) Le due conduttrici, visibilmente distanti, condividono alcuni ospiti. Sarà mica un pacchetto "tra le reti"?