Giuseppe Candela per Dagospia

LE IENE, LO SCIVOLONE DI GIULIA INNOCENZI E IL CLIMA TESO CON GIULIO GOLIA

Un servizio de Le Iene su Napoli, in particolare sul pericolo che la criminalità organizzata possa sfruttare il Coronavirus per arricchirsi, ha creato non pochi problemi a Giulio Golia. Colpa anche di uno scivolone del sito della trasmissione che avrebbe accostato l'intera rete di solidarietà napoletana alla camorra: "I pochi aiuti sono in odore di camorra", si leggeva sul sito diretto da Giulia Innocenzi.

Uno scivolone, non il primo raccontano dalla parti di Cologno Monzese, che ha costretto l'inviato napoletano a scusarsi e a dissociarsi in un servizio in onda pochi giorni dopo: "La frase non l'ho scritta io perché il sito non lo gestisco io, purtroppo non l'avevo neanche vista. Il punto è che l'errore c'è stato e di questo siamo tutti molto dispiaciuti, nel servizio non ho mai detto una cosa del genere." L'inviato si è dunque dissociato in pubblico dal sito diretto dalla Innocenzi e c'è chi assicura che in privato ci sarebbero state maggiori tensioni. Sarà vero?

MADE IN ITALY, LE SERIE TAODUE VENDUTA ANCHE IN SPAGNA

I diritti televisivi di Mady in Italy, la serie prodotta da Taodue che racconta la nascita della moda negli anni 70 avvalendosi di un cast di livello (da Margherita Buy a Claudia Pandolfi a Raoul Bova), sono stati venduti in Spagna alla pay tv AMC che la trasmetterà dal prossimo 4 giugno. La messa in onda della serie ideata da Camilla Nesbitt in Italia era stata annunciata da Mediaset a marzo scorso ma, causa Coronavirus, è slittata al prossimo autunno. In sostanza gli spettatori potranno vederla su Amazon Prime Video, in Spagna mentre il pubblico italiano dovrà ancora attendere.

SCOPERTE IN QUARANTENA: LO SAPEVATE CHE SONO PARENTI DI CAPUA, ZORO E MERLINO?

Ma sono parenti? Tempo di scoperte (televisive) in quarantena. L'emergenza sanitaria ha regalato grande popolarità alla virologa Ilaria Capua ma fino a pochi mesi fa la star in famiglia era un'altra: Roberta Capua. La dottoressa e la conduttrice sono infatti cugine. A marzo Domenico Arcuri è stato nominato da Giuseppe Conte commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. L'amministratore di Invitalia è l'ex compagno di Myrta Merlino, proprio dall'amore con la conduttrice de L'Aria che tira è nata Caterina. Sempre in quarantena Netflix ha lanciato la serie Summertime, protagonista Ludovico Tersigni che spopola sui social. L'attore è il nipote del conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi, meglio conosciuto come Zoro.

MAGGIONI, GRECO, INFANTE E IL REBUS DEI TALK IN RAI

AAA cercasi talk show disperatamente. E la questione, come si può immaginare, non è solo televisiva ma anche politica. Monica Maggioni scalpita per un ritorno all'informazione ma vorrebbe uno spazio sulla prima rete, l'ipotesi più accreditata uno spazio al lunedì sera in seconda serata (lasciato libero da Di Mare diretto a Rai3) con il super traino delle fiction oppure una prima serata, magari già in estate, al martedì sera. L'ipotesi Gerardo Greco a Rai2 è stata frenata per paura di ulteriori polemiche, un ritorno in Rai troppo veloce dopo il flop a Mediaset e con troppi interni da ricollocare per contrattualizzare l'ennesimo esterno. Sullo stop momentaneo a Greco avrebbe influito e non poco il parere dei consiglieri Laganà e Borioni. Il vicedirettore di Rai1 Milo Infante, in quota Lega, non dovrebbe restare al suo posto. Già quest'estate non dovrebbe essere sotto al sua responsabilità il nuovo programma in onda dopo Unomattina, forse condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Per Infante potrebbero aprirsi le porte di Rai2 al pomeriggio o in seconda serata.

CLAUDIO BRACHINO DOPO LA ROTTURA CON MEDIASET FA L'OPINIONISTA SU LA7

E' lui o non è lui? Certo che lui! I telespettatori più attenti avranno notato la presenza da qualche settimana di Claudio Brachino su La7. L'ex direttore di Videonews ha concluso i suoi rapporti con Mediaset ed è spesso ospite nel programma pomeridiano Tagadà di Tiziana Panella ma anche al mattino a Omnibus. Si tratta di semplice ospitate "per esserci" o qualcosa di più grosso bolle in pentola?

MISS ITALIA VERSO LA NON RICONFRMA SU RAI1

Gira voce che il ritorno di Miss Italia su Rai1 potrebbe essere durato solo una stagione. La storica kermesse della famiglia Mirigliani era sbarcata su Rai1 per festeggiare gli 80 anni con la conduzione di Alessandro Greco. Un ritorno, secondo diversi retroscena, ben visto in ambienti leghisti. Il vento a Rai1 è però cambiato e la reginetta di bellezza potrebbe essere eletta altrove.

GIORGIA CARDINALETTI PUNTA ANCHE ALLA VERSIONE INVERNALE DI UNOMATTINA

A Viale Mazzini si parla di una grande ascesa professionale per Giorgia Cardinaletti. L'ex conduttrice de La Domenica Sportiva, ora al Tg1, dovrebbe condurre la versione estiva di Unomattina. La giornalista in realtà potrebbe ottenere anche la guida della versione autunnale al posto di Valentina Bisti.

IANNONE SI AFFIDA A LAPRESSE, ORLANDO E VOLPE DA ANDREA DI CARLO

Andrea Iannone non sta certamente vivendo un momento facile, prima la sospensione per doping per diciotto mesi poi la rottura con l'influencer Giulia De Lellis. Il pilota ha deciso di affidarsi in questo momento difficile all'agenzia LaPresse di Marco Durante. Da segnalare altri due cambiamenti: Adriana Volpe e Stefania Orlando si sono affidate all'Adc Management del rampante Andrea Di Carlo.

FILIPPO SENSI E' UN FAN DI STASERA TUTTO E' POSSIBILE

Il deputato del Partito Democratico Filippo Sensi ha una passione per un programma di Rai2. L'ex portavoce di Renzi e Gentiloni è un fan della trasmissione Stasera tutto è possibile portata al successo da Amadeus e ora affidata a Stefano De Martino: "Se dico che Stasera tutto è possibile è la mia trasmissione preferita questo comporterà da parte vostra un pregiudizio senza appello nei miei confronti?", ha chiesto qualche giorno fa su Twitter.

INDOVINELLI

1) A Milano approfittando della quarantena si chiacchiera e si spettegola più del dovuto. Al centro dei chiacchiericci un flirt tra un conduttore e una senatrice leghista, una relazione segreta che andrebbe avanti da qualche mese. Di chi stiamo parlando?

2) A Roma tutti parlano del rapporto sempre più intenso tra la figlia di un cantante e la sorella di un'inviata tv molto nota. Chi sono?