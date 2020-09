Giuseppe Candela per Dagospia

MISTERO NUNZIA DE GIROLAMO, PROBLEMI PER IL SUO DEBUTTO SU RAI1 CHE INTANTO SLITTA DI UN MESE

L'arrivo di Nunzia De Girolamo nel sabato sera di Rai1 in seconda serata aveva suscitato più di una reazione. L'annuncio alla presentazione dei palinsesti Rai a metà luglio: "Ciao Maschio!", questo il titolo, in onda da sabato 21 novembre. In realtà stando alle nostre fonti la trasmissione della signora Boccia è finita per ora in stand by, la matricola (pratica necessaria per dare il via alla produzione di tutti i programmi del servizio pubblico) non risulta ancora aperta. E la data, possiamo anticipare, ha già subito uno slittamento: ora fissata per sabato 19 dicembre. Praticamente un mese dopo. Cosa sta succedendo?

MARICA PELLEGRINELLI CI RIPROVA CON EROS RAMAZZOTTI?

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti. Il cantante in questione è però un altro: Eros Ramazzotti. A luglio 2019 ha ufficializzato la rottura con Marica Pellegrinelli. Per lei una relazione con Charley Vezza, per lui una schiera di flirt mai confermati. Ora sono entrambi single ma gira voce che la modella starebbe guardando al passato, con la voglia di riprovarci di nuovo. Un sentimento forse ancora vivo, Ramazzotti per ora avrebbe scelto di andare oltre e altrove. Dove?

CONTE, VIERI E IMMOBILE: BALLERINI MANCATI PER COLPA DEL COVID

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Ballando con le stelle la conduttrice Milly Carlucci ha annunciato la presenza al debutto come ballerino per una notte di Massimiliano Allegri. Quello che Dagospia può svelare è che la Carlucci per la prima puntata aveva preparato una sorpresa differente: in pista Antonio Conte, Ciro Immobile con la moglie Jessica Malena e Bobo Vieri. Lo slittamento della trasmissione dal 12 al 19 settembre, causa Covid, ha fatto saltare queste partecipazioni perché sovrapposte al debutto della Serie A. Nomi che però la conduttrice proverà a recuperare per le prossime puntate.

steve bannon alla biblioteca angelica di roma con giampaolo rossi

L'ASCESA DI GIORGIA MELONI IN RAI. ROSSI, SUO UOMO DI FIDUCIA, "SUSSURRA" A SALINI

E' molto spesso la Rai ad anticipare il cambiamento politico dell'Italia, del potere e dei nuovi equilibri. A Viale Mazzini è iniziata ormai da qualche tempo l'ascesa di Giorgia Meloni, esponenti vicini a Fratelli d'Italia continuano a ottenere spazi (soprattutto nella Rai2 di Di Meo, in quota Fdi) e promozioni. Così anche chi nel centrodestra si era riciclato salviniano torna a casa (area An) per giocarsi meglio le proprie carte per il futuro. E il vero uomo della Meloni in Rai si chiama Giampaolo Rossi, esponente del cda che fa sentire con forza il suo peso. Rossi ha da sempre un ottimo rapporto con l'amministratore delegato Fabrizio Salini a cui sussurra spesso le sue volontà.

francesca fialdini

FRANCESCA FIALDINI: "SONO UNA GIORNALISTA". MA IL SUO NOME NON FIGURA TRA GLI ISCRITTI ALL'ORDINE

"Non ho connotati estetici esagerati, sono tranquillizzante. Da giornalista ho tenuto di più al senso di quel che facevo, non mi è mai piaciuto mettermi in mostra, a volte mi sono anche penalizzata", ha dichiarato Francesca Fialdini a La Stampa. La conduttrice si è dunque definita "giornalista" ma consultando l'elenco degli iscritti ad oggi, 18 settembre 2020, il suo nome non figura. Iscrizione avvenuta negli ultimi giorni, bugia bianca o problemi tecnici per il sito dell'Ordine dei Giornalisti?

SIGNORINI-D'URSO, CALA DI NUOVO IL GELO TRA I DUE "AMICI"

Signorini lancia una frecciatina sul livello televisivo della collega in un'intervista a Libero, Barbara D'Urso risponde in tv ricordando la presenza dei suoi "opinionisti" al Grande Fratello Vip. Clima teso tra il giornalista e la conduttrice, dopo una pace sbandierata a inizio 2020 sarebbe calato nuovamente il gelo. Qualche giorno fa Carmelita all'invito di una giornalista a commentare le voci su una sostituzione domenicale, con accenno al nome di Signorini, aveva risposto: "No comment". Tutta colpa di questa "domenica bestiale"?

RESTA A CASA E VINCI, ALLA CONDUZIONE ANCHE GIANCARLO MAGALLI

Resta a casa e vinci, spin off di Apri e Vinci nato causa Covid, tornerà in onda nel pomeriggio di Rai2 a inizio ottobre. La trasmissione si presenterà al pubblico con una novità non da poco: la conduzione sarà affidata a due volti. A Costantino della Gherardesca si alternerà un nome di maggiore peso, stiamo parlando di Giancarlo Magalli. Un modo per provare a rafforzarsi dopo i risultati non entusiasmanti dei mesi scorsi?

SERENA BORTONE CORTEGGIA SABRINA FERILLI (AMICA DELLA "RIVALE" DE FILIPPI)

Il debutto di Serena Bortone non sta ottenendo buoni ascolti, Oggi è un altro giorno è fermo tra il 9 e il 10% di share ma per una valutazione più completa bisognerà attendere ancora qualche settimana. Il gruppo di lavoro prova a cambiare il programma con il passare dei giorni e si cercano volti per attirare l'attenzione del pubblico. La giornalista avrebbe messo nel suo mirino un colpo da novanta per provare a ridurre le distanze con il colosso Uomini e Donne: Sabrina Ferilli, amica proprio della rivale Maria De Filippi. La Bortone riuscirà a convincerla?

MARCO BIANCHI, L'ASCESA DEL CUOCO DI RAI1

A Viale Mazzini molti segnalano l'improvvisa ascesa di Marco Bianchi. Il cuoco ha condotto Linea Verde Estate ed è entrato a far parte del cast fisso di Buongiorno Benessere, con prove culinari non proprio indimenticabili. Bianchi, stimato da Salini, è finito nel mirino anche per l'uso dei social piuttosto singolare: si fotografa seduto sul water, mostra con insistenza i suoi piedi ammiccando ai feticisti e si lascia andare a tag su tag. Dicono che per lui presto si apriranno nuove porte, quali?

INDOVINELLI

1) "Hai capito il deputato si è fatto il sitarello", ha commentato qualcuno a Montecitorio. L'esperto di tv che lancia strali quotidiani rilancia con costanza sempre lo stesso sito. Il motivo? Dietro il "sitarello" c'è proprio lui.

2) La giovane conduttrice è andata su tutte le furie. Il motivo? Il mancato lancio promozionale della collega più esperta. Di chi stiamo parlando?

3) Avvisate il noto autore televisivo che le voci sulle sue manovre social con account finti sono giunte all'orecchio del capo dell'azienda per cui lavora. Chi è?

