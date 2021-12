Giuseppe Candela per Dagospia

amadeus 5

SANREMO 2022, IL BLITZ DI AMADEUS E LA LISTA CHE QUALCUNO VOLEVA COMPRARE

Cambio di regolamento e blitz di Amadeus. La lista dei big di Sanremo 2022, rivelatasi per molti aspetti sorprendente, è stata resa nota in anticipo al Tg1 e non, come previsto inizialmente, il 15 dicembre durante Sanremo Giovani. Una mossa a sorpresa dovuta alla paura degli spoiler? Il toto lista quest'anno è letteralmente esploso, quella tanto chiacchierata della settimanale Chi si è rivelata un flop con solo nove nomi giusti su ventidue, davvero troppo pochi.

amadeus

Molto lontane anche le altre previsioni. Allora perché giocare d'anticipo? Gira voce che qualcuno volesse rovinare la festa alla Rai e avesse messo sul piatto dai 10 ai 15 mila euro per riuscire a ottenere i ventidue nomi in anticipo, bruciando di fatto la serata del 15 dicembre. Soldi spesi o rimasti in tasca a chi ha provato il colpaccio? Nel dubbio la mossa a sorpresa del direttore artistico con l'annuncio dei nomi al Tg1.

cristiano ronaldo e andrea agnelli 3

PER ANDREA AGNELLI COMPLEANNO A FORTE DEI MARMI

Periodo intenso per Andrea Agnelli, alle prese con il caos plusvalenze e con i problemi di classifica della Juventus. Ieri il presidente dei bianconeri ha compiuto 46 anni e ha deciso di festeggiare il suo compleanno a Forte dei Marmi. In Toscana sta trascorrendo qualche giorno con la compagna Deniz Akalin, proprio con lei è stato avvistato in un noto mercatino della città. Pausa relax temendo la "tempesta" in arrivo.

eva grimaldi mia moglie e' una bestia

GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRA È EVA GRIMALDI

L'allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d'Itala arriverà la showgirl Eva Grimaldi.

il collegio

DISCOVERY VUOLE "RUBARE" IL COLLEGIO A RAI2?

Sky ha fregato a Rai2 un titolo noto e di successo: Pechino Express. Ora si rischierebbe il bis. Gira voce che dalle parti di Discovery si starebbe ragionando su una operazione simile: rubare un altro titolo di punta alla rete diretta da Massimo Lavatore. Nel mirino sarebbe finito Il Collegio, titolo cult tra i giovanissimi, che Laura Carafoli vorrebbe acquistare per portarlo sulla piattaforma Discovery+. Riuscirà il colpo? La Rai starà a guardare?

MONICA BELLUCCI - THE GIRL IN THE FOUNTAIN

SCENE DA UN MATRIMONIO AVRA' UNA SECONDA EDIZIONE

L'ultima puntata di Scene da un matrimonio è andata in onda sabato scorso su Canale 5. La trasmissione condotta da Anna Tatangelo ha ottenuto una media di 1.800.000 telespettatori con il 13,6%. Dagospia può anticipare che il programma avrà una seconda edizione, andrà in onda da gennaio sempre su Canale 5.

MILLY CARLUCCI SOGNA MONICA BELLUCCI

Milly Carlucci si gode gli ottimi ascolti di Ballando con le stelle, sabato scorso quasi dieci punti sopra lo show di Baglioni. Starebbe però provando in extremis, quando mancano solo due puntate, un colpaccio a cui terrebbe tantissimo: Monica Bellucci ballerina per una notte. L'attrice si tiene spesso lontana dal piccolo schermo, la Carlucci riuscirà a convincerla?

barbara d'urso francesco zangrillo su oggi

CHE FINE HA FATTO FRANCESCO ZANGRILLO, FIDANZATO DI BARBARA D'URSO?

Che fine ha fatto Francesco Zangrillo, fidanzato di Barbara D'Urso? Il broker assicurativo che sulla carta d'identità segna 47 anni, diciassette anni in meno di Carmelita, è letteralmente scomparso dai radar. Non avvistato più dai paparazzi in compagnia della conduttrice. Aria di crisi?

STAR INTERNAZIONALI A CHE TEMPO CHE FA: ECCO CHI C'E' "DIETRO"

A Che tempo che fa ormai da tempo non sfilano solo i nomi illustri dello showbiz italiano ma nel salotto di Fabio Fazio approdano le star internazionali. "Come fanno?", si chiedono in molti. Certamente merito della forza della trasmissione ma anche di un nome e cognome: Monica Tellini.

Seria professionista, è lei la responsabile casting del programma di Rai3, nel suo passato una lunga collaborazione come capo della comunicazione Endemol fino al sodalizio ormai noto con Fazio. Ha strappato i sì di Barack Obama, Lady Gaga, Bill Gates, Quentin Tarantino, George Clooney, Sharon Stone e tantissimi altri. Nelle prossime settimane sarebbero in arrivo altre sorprese.

barbara d'urso litiga con francesco zangrillo 1

FEDEZ CAMBIA COMUNICAZIONE

A tutto social, nessuna conferenza stampa, interviste mirate ma qualche ospitata nella "vecchia" tv (Che tempo che fa e in arrivo Amici), quella serve anche al re di Instagram. Stiamo parlando di Fedez che per il lancio del suo ultimo album di "Disumano" ha scelto una strada diversa. Non sarà un caso. Il rapper ha deciso di cambiare comunicazione, il suo ufficio stampa non è più gestito dalla "WordsForYou" di Francesca Casarino.

le foto promo di fedez sul nuovo disco 1

INDOVINELLI

1) Lui è un cantante molto noto che ha superato i 70 anni, lei una signora romana che vive al Nord molto attiva politicamente. Pare che tra i due in gran segreto sia esplosa la passione. Chi sono?

2) A Viale Mazzini si passa molto tempo a chiacchierare. C'è chi racconta di una passione improvvisa tra un quotato vicedirettore e un giovane autore. Sarà vero?