Giuseppe Candela per Dagospia

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, LA COPPIA SCOPPIA ANCHE IN TV: NIENTE FESTIVAL DI CASTOCARO INSIEME

belen rodriguez stefano de martino

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far notizia, proprio Dagospia ha rivelato il flirt con Alessia Marcuzzi, scoperto dalla showgirl argentina, e ha aggiunto dettagli sul comportamento del vivace ballerino. La notizia però questa volta è un'altra: la coppia scoppia anche in tv. Lo scorso anno il Festival di Castrocaro aveva visto alla conduzione moglie e marito ma il prossimo 27 agosto, per la seconda volta su Rai2, la trasmissione sarà condotta solo da De Martino ma senza Belin Belen. La showgirl, salvo colpi di scena, non ci sarà.

BENEDETTA PARODI SBARCA SU LA7: A SETTEMBRE AL POMERIGGIO ARRIVA "SENTI CHI MANGIA"

Benedetta Parodi sbarca su La7, un ritorno nella tv di Urbano Cairo dal prossimo settembre. Non lascerà, come accennato dal sito del Fatto Quotidiano, Discovery ma raddoppierà i suoi impegni. Cosa farà? Lo svela Dagospia. La Parodina occuperà la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 18 in punto, subito dopo Tagadà, con un programma dal titolo "Senti chi mangia". Di cosa si tratta? Un cooking show con concorrenti e giudici, al momento sarebbero previste trentacinque puntate. L'esperimento funzionerà?

DARIA BIGNARDI, L'ASSEDIO E IL BIS DIMEZZATO: IN ONDA SOLO LE PUNTATE NON TRASMESSE DELLA PRIMA STAGIONE?

daria bignardi

L'arrivo di Daria Bignardi non ha portato i risultati sperati, L'Assedio ha ottenuto una media di poco superiore all'1% di share. Un flop con cui Discovery deve fare i conti, anche dal punto di vista economico considerando i costi della trasmissione, non a caso il bis dovrebbe essere dimezzato. Il potente manager Beppe Caschetto aveva chiuso lo scorso anno un biennale ma dalle parti del Nove non vorrebbero riproporre una seconda stagione e trasmettere solo le puntate non andate in onda della prima edizione. Causa Covid-19 infatti L'Assedio era stato sospeso lo scorso 4 marzo. Davanti a un boom, poco probabile, si potranno fare altre valutazioni.

SERENA BORTONE, AGITAZIONE PER IL POMERIGGIO SU RAI1 MA IL BUDGET A DISPOSIZIONE E' NOTEVOLE

La promozione desiderata è arrivata: Serena Bortone, com'è noto, condurrà su Rai1 dal prossimo settembre Ogni mondo è paese. Uno spazio in onda dalle 14 alle 17.15 con all'interno il Paradiso delle Signore e il Tg1. Una fascia particolarmente difficile, in virtù di una concorrenza forte su Canale 5 ma anche per la sovrapposizione dell'informazione sulle tre reti Rai. Non a caso a Viale Mazzini fonti beninformate raccontano di una Bortone molto preoccupata, non era quella la collocazione richiesta e la sfida sulla carta per molti è già persa. La giornalista in arrivo da Agorà potrà contare sul sostegno dell'azienda che le avrebbe messo a disposzione un budget notevole per fare bene. Basterà?

rossella brescia lato b calendario max

COSI E' LA VITA, LA ERCOLANI E L'AUTOCLONAZIONE. IL PROGRAMMA DELLA FIALDINI RICORDA IL "SUO" SCONOSCIUTI

Flop di ascolti al debutto per Così è la vita, il quarto programma stagionale condotto da Francesca Fialdini ha ottenuto appena 544.000 telespettatori con il 3% di share. Bassi ascolti e ascesa della conduttrice non fanno più notizia ma ad attirare l'attenzione è la trasmissione proposta. Il problema? Così è la vita è la copia non dichiarata di Sconosciuti, con la differenza dell'aggiunta di una conduzione. E il punto è che la casa di produzione è la stessa: la Stand by me di Simona Ercolani. Sconosciuti fu cassato da Rai3 per passare su Laeffe e su Tv2000, ora un programma simile torna su Rai3 con un altro titolo. Autoclonazione.

#APERISTORIE, ROSSELLA BRESCIA CONDUTTRICE SU LA7 DI UN BRANDED CONTENT

Nella prossima stagione su La7 troverà spazio anche Rossella Brescia con un branded content dal titolo #Aperistorie. In ogni puntata, in onda la domenica alle 13, la conduttrice inviterà in lounge bar esclusivi di Roma e Milano un volto noto che si racconterà nell'ora felice dell'aperitivo. Al suo fianco lo chef Roberto Valduzzi e il bartender Bruno Vanzan.

monica maggioni

COLETTA CERCA (IN EXTREMIS) UN POSTO PER AMBRA ANGIOLINI SU RAI1

Ambra Angiolini avrebbe dovuto condurre La Vita in Diretta Estate, una proposta ricevuta dal direttore Stefano Coletta che l'attrice e conduttrice aveva deciso di rifiutare. Nei giorni scorsi il suo nome nei corridoi di Viale Mazzini era tornato di moda per la versione invernale del programma che invece sarà condotta in solitaria da Alberto Matano. In extremis il direttore della prima rete vorrebbe trovare un posto per l'ex volto di Non è la Rai1, magari con uno spazio in seconda serata. Riuscirà a convincerla?

belen rodriguez stefano de martino.

GIRA VOCE

1) Gira voce che tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe esserci Stefania Orlando, volto dei programmi di Michele Guardì. Operazione che richiamerebbe in qualche modo quanto accaduto con Adriana Volpe. Il cast del reality non è chiuso e le certezze sui nomi sono ancora poche.

2) A Viale Mazzini gira voce che il flop di ascolti di Sette Storie, il nuovo programma di Monica Maggioni, partito con solo il 7% di share, avrebbe mandato su tutte le furie l'ex presidente della Rai. La giornalista e la rete si aspettavano, anche in virtù del forte traino, numeri molto più alti.

ambra angiolini

3) Che tagli! Gira voce che il budget a disposizione della Rai1 sia sceso a soli 120 milioni di euro, per rendere l'idea due anni fa quando alla direzione c'era Angelo Teodoli si aggirava intorno ai 150 milioni. Tradotto: non aspettavi follie, non ci sono soldi.

INDOVINELLI

1) Dietro le quinte di un programma televisivo la tensione è alle stelle. Si cerca di serrare le fila e di evitare fughe di notizie. "Se escono i video viene giù tutto", ha dichiarato un dirigente responsabile nei giorni scorsi. Di chi stiamo parlando?

2) Ma allora è un vizio! Le coppie in tv non sembrano andare d'accordo. Nelle scorse settimane si sarebbe consumato uno scontro di fuoco tra i due conduttori tv, una litigata trascesa dietro le quinte dove sarebbero volate parole grosse. Di chi stiamo parlando? Indizio: non si tratta di Cuccarini e Matano.

stefania orlando

3) Avvisate il discusso giornalista che una sua "collaboratrice" invia ai suoi "rivali" con mail anonime materiale scottante su di lui. Voglia di vendetta?

FRANCESCA FIALDINI stefano de martino belen serena bortone maristella coccia foto di bacco FRANCESCA FIALDINI stefania orlando serena bortone foto di bacco STEFANIA ORLANDO Stefania Orlando Stefania Orlando sul palco di Mucca STEFANIA ORLANDO stefania orlando