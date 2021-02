Giuseppe Candela per Dagospia

SANREMO 2021, PANDEMIA E TAGLI: UN MILIONE DI EURO VIA DAL BUDGET

Altro che Sanremo della rinascita o della consapevolezza. Sanremo 2021 sarà una sfida complicata da vincere.

In piena pandemia, in zona rossa, senza pubblico, con cambio di governo, dirigenza in scadenza e polemiche (molte inutili ma appunto è Sanremo) a fare da contorno. Contratti saltati per effetti del Covid ma anche per motivi di budget, come anticipato nelle scorse settimane dal FattoQuotidiano.it sono stati tagliati 600 mila euro.

Non solo, Dagospia aggiunge un nuovo taglio al budget artistico: altri 400 mila euro. Cifra destinata ai tamponi e all'organizzazione per la gestione sul posto e per mettere in sicurezza i lavoratori. Il totale 1 milione di euro in meno (nonostante gli introiti della pubblicità).

DE FILIPPI, MANNOIA E FERILLI: A RISCHIO CANCELLAZIONE LA SERATA EVENTO SU RAI1

Doveva essere l'evento dell'anno di Rai1, una serata voluta da Stefano Coletta dedicata alla violenza contro le donne. Prima prevista a novembre poi slittata al 9 marzo. "Siamo così" con la conduzione di Fiorella Mannoia, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, evento che avrebbe dovuto produrre Friends&Partners. Lo show sarebbe a rischio cancellazione. Un rischio concreto che farebbe saltare definitivamente l'evento in questione. Salvataggio in extremis?

PAOLA TURCI L'AMORE TORNA SERENO CON LA PASCALE E LAVORA A UN NUOVO ALBUM

Avevano vissuto un momento di crisi passeggera ma è tornato il sereno da qualche tempo tra Francesca Pascale e Paola Turci. Una storia d'amore ormai nota tra l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la famosa cantante, relazione mai ufficializzata e commentata dalle protagoniste.

La Turci è a lavoro da settimane per la realizzazione di un nuovo album, molti ascolteranno i brani per cercare tra le righe una dedica alla sua Francesca?

A GRANDE RICHIESTA FA FLOP, ECCO QUANTO COSTANO LE SERATE PRODOTTE DA BALLANDI

A Grande Richiesta, mica tanto. Il ciclo di show voluto dal duo Salini-Coletta ha letteralmente affondato il sabato sera di Rai1 prima con l'inspiegabile duo Pivetti-Conticini al 10% e poi con Patty Pravo e l'esagitato Flavio Insinna all'8%.

Il più potente Carlo Conti ha ottenuto lo spostamento al martedì con I Ricchi e Poveri, seguiranno le puntate dedicate a Christian De Sica e Loredana Bertè. Le serate in questione sono prodotte all'esterno dalla Ballandi Entertainment, noi vi sveliamo i costi in questione: a Viale Mazzini gira voce che ogni serata sia costata all'azienda 750 mila euro. Per cinque puntate il totale fa quasi 4 milioni di euro.

SANREMO 2021, L'INFERMIERA SIMBOLO DEL COVID ALESSIA BONARI TRA GLI OSPITI DELLA PRIMA

"Tra le varie idee, sto pensando all'infermiera Alessia Bonari, che a marzo portava sul suo viso i segni della mascherina indossata per tutto il giorno. La sua è diventata una foto simbolo nei primi mesi della pandemia.

Speriamo che possa e voglia essere con noi, perché mi piacerebbe che raccontasse la sua storia", aveva detto Amadeus nel corso della conferenza stampa del 9 febbraio scorso. La presenza della Bonari è confermata, Dagospia aggiunge che salirà sul palco dell'Ariston proprio la prima serata prevista martedì 2 marzo dalle 20.40 su Rai1.

CHE FINE HA FATTO IL TALK DI RAI2? LA PARISELLA AVREBBE CHIESTO PIU' SPAZIO

Ma che fine ha fatto il nuovo talk show di Rai2 "Anni venti" con la semisconosciuta Francesca Parisella? Il programma continua a slittare in palinsesto, in molti sono certi del flop ma il direttore Ludovico Di Meo vorrebbe assicurare (ancora) uno spazio informativo al centrodestra (in particolare a Fratelli d'Italia).

La Parisella nell'idea del format, basato soprattutto su inchieste e servizi, aveva un ruolo quasi marginale: lancio dei servizi. Gira voce che la giornalista, stimata professionalmente dal meloniano Giampaolo Rossi (cda Rai), avrebbe chiesto più spazio in puntata. Sarà vero e soprattutto quando partirà?

GIRA VOCE

Il direttore de La Stampa Massimo Giannini ha scritto una lettera alla redazione per invitare i suoi collaboratori ad usare in maniera più accorta i social network. Gira voce che il richiamo all'ordine avrebbe creato parecchi malumori tra i giornalisti della testata e che i rapporti con il direttore non sarebbero proprio idilliaci.

FRAMING BRITNEY SPEARS, IL DOCUMENTARIO SBARCA SU DISCOVERY+

"Framing Britney Spears", il documentario realizzato dal New York Times, arriva anche in Italia. Dal 1 marzo sarà visibile su Discovery+: la sua ascesa è stato un fenomeno globale. La sua discesa è stato un crudele sport nazionale. Le persone a lei vicine e i suoi avvocati che sono legati alla sua tutela adesso cercano di rimettere in sesto la sua carriera mentre lei combatte con suo padre in tribunale per decidere chi debba avere controllo sulla sua vita.

INDOVINELLI

1) Sono giovani, belli e lavorano entrambi per il servizio pubblico. Il loro rapporto sta suscitando parecchi chiacchiericci a Viale Mazzini, la bella showgirl gli scrive messaggi molto intensi al mattino presto. Solo amicizia o amore in vista?

2) Il giornalista dell'importante telegiornale si muove a destra e a manca per raggiungere il suo sogno: dirigere una rete tv. Avvisatelo che dovrà attendere ancora un po' di tempo. Di chi stiamo parlando?

3) La bella conduttrice è follemente innamorata del suo compagno ma non sa che i suoi viaggi fanno spesso tappa in Toscana dove incontra la bellissima amante. Così raccontano fonti beninformate, sarà vero?