Giuseppe Candela per Dagospia

chiara ferragni seconda gravidanza

SANREMO 2021 SI FARA' (ANCHE PER RAGIONI ECONOMICHE). NIENTE FERRAGNI E MORRONE

Sanremo 2021 si farà? La risposta non può che essere positiva. Ai tempi del Coronavirus bisognerà soffermarsi sul "come" ma la Rai non può certo rinunciare a un evento che vale tra i 35-40 milioni di pubblicità. Non si vagliano al momento slittamenti, non avrebbe senso nel caso ragionarci adesso. Il Festival è previsto dal 2 al 6 marzo, la conferma definitiva arriverà a gennaio quando la situazione sarà più chiara. Diverse testate avevano parlato di un arrivo di Chiara Ferragni come "valletta" di Amadeus ma così non dovrebbe essere. Il settimanale Chi aveva parlato dell'arrivo all'Ariston di Michele Morrone e Pago, anche queste ipotesi non trovano conferma.

FRANCESCA PARISELLA

RAI2 CI RIPROVA CON IL TALK SOVRANISTA. IN POLE POSITION PER LA CONDUZIONE FRANCESCA PARISELLA MA GIULI...

I bassi ascolti hanno portato alla chiusura di Seconda Linea con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, i due giornalisti dovrebbero, salvo colpi di scena, approdare con due nuovi titoli in seconda serata. Il centrodestra e Rai2 non hanno però intenzione di rinunciare allo spazio informativo in prime time, per questo un nuovo talk show andrà in onda probabilmente da fine gennaio.

michele morrone 20

Tanti i nomi vagliati (a Viale Mazzini è circolato anche il nome di Antonello Piroso) ma nelle ultime ore ma sono in crescita le quotazioni di Francesca Parisella, stimata professionalmente da Giampaolo Rossi e da Fratelli d'Italia. Un nome sconosciuto al grande pubblico che aveva un ruolo secondario in studio proprio a Seconda Linea. Nel talk vorrebbe figurare come ospite, magari fisso, proprio Giuli. Ipotesi che non farebbe fare salti di gioia alla rete, non avendo già brillato nella stessa fascia e nemmeno in seconda serata con Annalisa Bruchi. Un modo per esserci a tutti i costi senza responsabilità in caso di (un altro) flop?

sandro piccinini

L'ISOLA DEI FAMOSI, MEDIASET CI PROVA. TRA I PROVINATI ALESSANDRA CANALE

Le difficoltà non mancano ma Banijay e Mediaset stanno facendo di tutto per realizzare una nuova edizione de L'Isola dei Famosi che al momento figurerebbe in palinsesto nei lunedì di marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Sono iniziati anche i primi provini, a sostenerlo anche l'annunciatrice Rai Alessandra Canale. Sarà tra i naufraghi?

VOICE ANATOMY, LA MOGLIE DI PINO INSEGNO FIRMA IL PROGRAMMA

alessia navarro autrice voice anatomy

Si è fermato sotto il 4%, nonostante il traino record de Il Collegio, Voice Anatomy di Pino Insegno. Il programma ospiterà, come già annunciato, Giorgia Meloni, solitamente presente solo nei talk show. Proprio Fratelli d'Italia sembra aver messo le mani sulla Rai2 diretta da Ludovico Di Meo. Una curiosità sul programma di Insegno? Tra gli autori figura Alessia Navarro. Chi è? Si tratta dell'attrice sposata con Pino Insegno dal 2012.

SKY PUNTA SU SANDRO PICCININI, NOVITA' IN ARRIVO?

boateng e melissa satta

L'arrivo di Sandro Piccinini a Sky è stato accolto con grande entusiasmo. L'ottima prova del giornalista a Sky Calcio Club, con competenza e precisione, non è passata inosservata dalle parti di via Rogoredo. Gira voce che Sky avrebbe intenzione di valorizzare Piccinini e che molto presto potrebbe avere nuovi spazi. C'è chi accenna un ritorno alle telecronache per i prossimi Europei e chi a un nuovo programma con la sua conduzione.

SATTA-BOATENG, L'AMORE È AL CAPOLINEA

Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l'amore tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea. Diversi tentativi fatti dal calciatore e dall'ex velina soprattutto per l'amore che entrambi provano per il figlio Maddox ma tra i due qualcosa si è rotto.

mary sarantaro video per 10 euro

C'E' CRISI! LA IENA SARNATARO INVIA MESSAGGI IN CAMBIO DI 10 EURO

Signori, c'è crisi! E si fa sentire anche per i volti tv che arrotondano come possono. Su una piattaforma online dedicata ai videomessaggi su richiesta si può avere un filmato di una inviata de Le Iene pagando 10 euro. Un saluto, auguri e cose simili. Stiamo parlando di Mary Sarnataro, comica e inviata della trasmissione di Davide Parenti.

MANUELA MORENO E IL LOOK "FETISH" AL TG2 POST

"Ma come si è vestita la Moreno?", venerdì sera il look di Manuela Moreno al Tg2 Post ha fatto fare un salto dalla sedia a parecchi. La bella giornalista si è presentata in onda con uno stile "fetish" che valorizzava le sue forme. Uno stile giornalistico "aggressive", diciamo così.

look manuela moreno

IMBARAZZO AD AMICI, LA FIGLIA DELLA CUCCARINI CONTRO IL CORRIERE DELLA SERA: "SIETE DEI PORACCI"

Lorella Cuccarini è sbarcata ad Amici 2020 prendendo il posto di Timor Steffens come professore di ballo ad Amici. Al debutto però è già arrivato il primo scivolone, questa volta in famiglia. Il Corriere della Sera in un articolo ha ricordato le simpatie sovraniste della showgirl, sempre dichiarate e di cui mai si è vergognata. Il titolo ha suscitato la furia dei fan della Cuccarini ma anche di sua figlia Chiara che si è spinta oltre sui social: "Corriere, siete dei poracci". In pubblico la conduttrice non ha preso le distanze e l'attacco al primo quotidiano italiano avrà creato inevitabilmente qualche imbarazzo dalle parti di Amici. A Rai1 inutile dirlo lo scivolone ha suscitato parecchi sorrisi.

figlia cuccarini contro corriere

PAOLA MARCHESINI, MOGLIE DI DEL BROCCO, DA RADIO2 A RAI TECHE?

Mariapia Ammirati alla fine ha ottenuto l'importante direzione di RaiFiction lasciando vacante quella di RaiTeche. A Viale Mazzini gira voce che potrebbe ottenere questa direzione Paola Marchesini, ora alla guida di Radio2. La Marchesini è anche la moglie di Paolo Del Brocco, tra i nomi in corsa per il ruolo di amministratore delegato dopo l'uscita di Fabrizio Salini.

DI MEO PUNTA SU SAMANTA TOGNI

Ludovico Di Meo ha un debole professionale per Samanta Togni, famosa per il ruolo di concorrente a Ballando con le Stelle. Il direttore di Rai2 l'ha voluta a tutti i costi alla conduzione de I Fatti Vostri, per Tvblog presto otterrà un nuovo spazio al sabato mattina e stando alle nostre fonti potrebbero esserci altre sorprese.

INDOVINELLI

1) La famosa attrice poco più che quarantenne ha iniziato una relazione con un ragazzo di diciassette anni. Relazione che per ovvi motivi viene vissuta in segreto. Di chi stiamo parlando?

2) Negli ambienti della notte milanese qualcuno parla delle abitudini "nasali" del concorrente di un noto reality. Chi è?

3) "Come mai questo programma ha ottenuto la copertina sul settimanale?", "Il gruppo televisivo ha fatto un pacchetto quando ha comprato la pubblicità". Questa la conversazione tra due addetti nei corridoi di un giornale.

manuela moreno tg2 post