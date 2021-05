Giuseppe Candela per Dagospia

FASCINO-BANIJAY, TENSIONI TRA I DUE COLOSSI TV: TUTTO LEGATO A TEMPTATION ISLAND

maria de filippi

A Roma la notizia non è passata di certo inosservata. In pochissimi ne sono a conoscenza ma gli addetti ai lavori possono capire la portata del chiacchiericcio. Si parla di tensioni in corso tra due colossi della tv: il gruppo Fascino di Maria De Filippi e la potentissima società di produzione Banijay guidata dai fratelli Bassetti. Le bocche sono cucite ma il motivo del contendere sarebbe il reality delle corna Temptation Island, coprodotto proprio da Fascino e Banijay. Cosa sta succedendo?

Massimo Cinque

PRIMO MAGGIO, TRA GLI AUTORI ANCHE LA FIGLIA DI MASSIMO CINQUE (L'AUTORE CHE PARLA A TELEFONO CON FEDEZ)

Il caso Fedez, esploso al Concertone del 1°Maggio, è ormai noto a tutti. La famosa telefonata pubblicata dal rapper vede come protagonista, oltre alla vicedirettrice Ilaria Capitani, anche il capoautore dell'evento Massimo Cinque, ritenuto responsabile di una gestione disastrosa. Tra agli autori dell'evento figura anche sua figlia Barbara Cinque, impegnata in questa stagione a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

BARBARA DURSO MOSTRA COME TOGLIERSI I GUANTI

DOMENICA LIVE, BARBARA D'URSO FUORI ANCHE DAL POMERIGGIO FESTIVO DI CANALE 5

La chiusura di Live-Non è la D'Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D'Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare. A Mediaset però un punto è chiaro da anni: si "caccia" qualcuno senza ammetterlo. Insomma una chiave per giustificare l'operazione va trovata. "Nuovi progetti", la soluzione più gettonata.

flavio insinna don bosco

IL PRANZO È SERVITO, LA DELUSIONE DI FABIO FAZIO. IL RETROSCENA: DOVEVA ANDARE IN ONDA SU REAL TIME

Lo storico programma "Il pranzo è servito" tornerà in onda su Rai1 dopo ventotto anni, come anticipato dal sito di Davide Maggio, dal 28 giugno alle ore 14. Alla conduzione, già discussa e poco apprezzata, Flavio Insinna, considerato lontano anni luce dal mito di Corrado.

fabio fazio

Tra i delusi proprio Fabio Fazio che a gennaio scorso aveva confidato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il sogno di riportare in onda lo storico titolo. Aggiungiamo un retroscena. "Il pranzo è servito" è stato vicino a un ritorno in tv, non molto tempo fa e non su una tv generalista. Interesse era stato mostrato da Discovery, per un reboot da tramettere su Real Time. Una trattativa poi bloccata anche sul nome: il gruppo avrebbe voluto Flavio Montrucchio, la Corima di Marina Donato (moglie di Corrado) avrebbe voluto puntare su Paolo Ruffini. Nulla di fatto.

federica panicucci 2

LA PARTITA DEL CUORE, PANICUCCI "SECONDA SCELTA" DOPO IL NO DI PIERO CHIAMBRETTI

La Partita del Cuore festeggerà la 30° edizione su Canale 5 il prossimo 25 maggio, in onda sulle reti Mediaset per la prima volta dopo una lunga collaborazione con la Rai. Come ufficializzato dall'azienda di Cologno Monzese alla conduzione troveremo Federica Panicucci, volto di Mattino 5.

In realtà si tratta di una "seconda scelta", i vertici avrebbero voluto alla guida Piero Chiambretti, con il suo approccio più ironico e divertente. Dopo il no di Pierino la Peste, impegnato a Tiki Taka, in crescita nelle ultime settimane, la scelta è ricaduta sulla Panicucci. Sul no avrà influito la presenza di Pierluigi Pardo impegnato in telecronaca?

LO SMARTWORKING FA DISCUTERE AL CORRIERE DELLA SERA

luciano fontana a dogliani

Lo smartworking è ormai entrato nella nostra quotidianità, con benefici e punti critici. Resisterà anche post pandemia? Molti scommettono di sì e proprio lo smartworking fa discutere dalle parti del Corriere della Sera. Con il ritorno alla (pseudo) normalità l'azienda aveva fatto sapere che il lavoro da remoto avrebbe avuto ancora lunga vita, magari in proporzioni differenti. Una visione però in netto contrasto con quella del direttore Luciano Fontana che sul punto sarebbe stato molto chiaro nei giorni scorsi: finita la pandemia, tutti in ufficio. Una posizione che avrebbe creato parecchi malumori in redazione.

alberto matano 2

RAI1, IL DAYTIME FUNZIONA E COLETTA PUNTA SULLE RICONFERME

Le difficoltà in prime time hanno fatto notizia ma nel daytime il direttore Stefano Coletta può certamente sorridere. Non a caso i prossimi palinsesti di Rai1 somiglieranno parecchio a quelli in onda. Dopo aver conquistato la leadership pomeridiana sarà ancora alla conduzione di Vita in Diretta Alberto Matano, tornerà a settembre anche Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, la trasmissione aveva ottenuto ascolti deludenti nella prima fase ma ha toccato il 15% nei giorni scorsi dopo un cambio di contenuti e con una svolta pop.

serena bortone 2

Farà il bis anche Antonella Clerici che regalato al mezzogiorno di Rai1 ascolti inattesi, negli ultimi giorni tra il 15-16% di share, molti punti sopra La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi. Tra le conferme spiccano Storie Italiane di Eleonora Daniele, che ottiene buoni ascolti nonostante il traino disastroso di Unomattina, Domenica In leader del giorno festivo con Mara Venier e Il Paradiso delle Signore che sfiora spesso il 20% di share.

SERENA ROSSI 25

SERENA ROSSI SCALPITA PER SANREMO 2022

Il sogno di Serena Rossi si chiama Festival di Sanremo. L'attrice, reduce dalla prova deludente con Canzone Segreta, vorrebbe salire sul palco del Festival nel 2022. Chi pensa possa accontentarsi del ruolo di "valletta" si sbaglia. Manovre in corso?

INDOVINELLI

1) Avvisate il calciatore che a metterlo in "trappola" per una paparazzata è stata proprio una persona a lui vicina. A muovere i fili l'agente e un giornalista. Di chi stiamo parlando?

SERENA ROSSI 2

2) A Roma amici e addetti ai lavori hanno avvisato la cantante: fai attenzione, il tuo fidanzato non è quello sembra. Tutta colpa delle sue abitudini nasali?

3) C'eravamo tanto amati. Il rapporto tra due volti noti sarebbe entrato in crisi per colpa di una ospitata dalla "nemica". Chi sono?