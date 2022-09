GIORGIA MELONI HA UN “NEMICO” IN CASA: IL COMPAGNO, ANDREA GIAMBRUNO, È UN “COMPAGNO” IN TUTTI I SENSI (È DI SINISTRA)

Giuseppe Candela per Dagospia

Giorgia Meloni ha un "nemico" in casa. La donna di destra, per alcuni fin troppo estremista, in famiglia deve fare i conti con il compagno Andrea Giambruno. Compagno in tutti i sensi.

Dagospia ha scovato alcune "rivelazioni familiari" della leader di Fratelli d'Italia: "Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni.

Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera", aveva raccontato a Pif in una puntata speciale de Il Testimone nel 2018.

PROBLEMI PER ALESSIA MARCUZZI: LO SHOW SU RAI2 SLITTA AL 2023

Problemi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo debutto su Rai2 slitta al 2023. Un passaggio annunciato in pompa magna, una delle poche novità in arrivo ma "Boomerissima", questo il titolo del nuovo show, non andrà in onda martedì 22 novembre.

La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi, dicevamo, legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio...

GEGIA E AMAURYS PEREZ AL GRANDE FRATELLO VIP

Debutterà il 19 settembre su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Chi entrerà nella casa più spiata d'Italia? Dagospia ha già anticipato nelle scorse settimane la presenza dello speaker e inviato Charlie Gnocchi, della cantante Wilma Goich e dell'opinionista Sara Manfuso (moglie del deputato Pd Andrea Romano), a loro si aggiunge l'unico concorrente ufficiale Giovanni Ciacci.

Della lista stilata da Alfonso Signorini fanno parte altri due vipponi, di chi tratta? La bombastica Francesca Carmela Antonaci in arte Gegia che punterà tutto sulla simpatia ma sarà pronta anche a raccontarci del suo calendario in Polonia. E non solo, tra i concorrenti troveremo anche Amaurys Perez, pallanuotista cubano già concorrente di Ballando con le stelle.

CARLUCCI E PARIETTI "CORTEGGIANO" LA BELVA FAGNANI

Il successo del programma cult Belve non è di certo passato inosservato. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani tornerà in onda a fine ottobre su Rai2 ma la giornalista negli ultimi mesi avrebbe ricevuto diverse proposte.

In primis le sarebbe stato offerto un ruolo a "Ballando con le Stelle" ma anche di partecipare come giudice a "Non sono una Signora", lo show dedicato al mondo drag condotto da Alba Parietti. Fagnani ha declinato entrambe le offerte.

MATANO-LEOSINI, LE NOZZE MANCATE

Debutta oggi la nuova edizione de "La Vita in Diretta", il contenitore di successo di Rai1 guidato da Alberto Matano. Quello che pochi sanno è che nei giorni scorsi il padrone di casa è andato vicinissimo alle nozze professionali con Franca Leosini. Sul tavolo l'idea di una sua partecipazione fissa, una volta a settimana, con tanto di rubrica ad hoc. Idea saltata in extremis ma che potrebbe tornare di moda in futuro...

IL TG1 ECONOMIA CAMBIA ORARIO

Il prossimo 8 settembre il Tg1 di Monica Maggioni si rifarà il look e tra le tante novità Dagospia può anticipare lo spostamento del Tg1 Economia. L'edizione del pomeriggio tornerebbe nella sua storica collocazione, subito dopo l'edizione delle 13.30 con una ripartenza leggermente più avanzata di "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone. Un cambiamento previsto da lunedì 12 settembre.

SANREMO, CAMBI DIETRO LE QUINTE

Amadeus alla conduzione con Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Queste le uniche certezze su Sanremo 2023, la cui organizzazione è partita in netto anticipo con il direttore artistico impegnato in questi giorni con l'ascolto dei brani della categoria Nuove Proposte. La nuova edizione farà i conti anche con alcuni cambi dietro le quinte.

Non ci sarà Claudio Fasulo, per logiche interne legate all'Antitrust come ha comunicato in un'intervista, al suo posto dovrebbe esserci la vicedirettrice Federica Lentini. Novità nel gruppo di autori dove arriva il bravo Federico Taddia, da anni autore di Fiorello. In uscita, com'è noto da qualche settimana, Gianmarco Mazzi, consulente delle ultime edizioni, candidato alle prossime elezioni in Veneto con Fratelli d'Italia.

ROMINA CARRISI NON SUPERA IL PROVINO A BALLANDO CON LE STELLE

Il cast dello show di Milly Carlucci è noto e assai promettente. Un lavoro che continua per tutto l'anno, con pochi posti a disposizione c'è qualcuno che resta a casa. Stando alle nostre fonti avrebbe sostenuto più di un provino anche Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Albano Carrisi, quest'ultimo concorrente dell'edizione 2021. Un nome che ha ottenuto apprezzamenti dalla Carlucci che però ha deciso di puntare su un'altra "figlia di", Rosanna Banfi.

INDOVINELLI

1) Avvisate la giornalista con il cuore a sinistra che qualcuno ha già deciso per il suo futuro. "Mandiamola a sbattere entro dicembre", ha sussurrato un dirigente. Un modo per piazzare un volto di destra a gennaio nella prestigiosa collocazione, di chi stiamo parlando?

2) A Viale Mazzini qualcuno ha stappato addirittura una bottiglia di spumante dopo aver appreso della mancata candidatura di un nome di peso della politica. Come mai tanto entusiasmo?

3) Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato un dirigente e il braccio destro di una conduttrice. Obiettivo? Organizzare una "bestia social della tv" e colpire tutti quelli che muovono critiche verso la loro amata. Chi sono?

