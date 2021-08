TUTTI PARLANO DELL'ASCESA DI VERONICA GENTILI, LA DILETTA LEOTTA DEI TALK SHOW. NEL SUO PASSATO, COM'È NOTO, UNA BREVE CARRIERA DA ATTRICE. MA COME SE LA CAVAVA? NON BENISSIMO

Giuseppe Candela per Dagospia

AL BANO E LECCISO: INCONTRO IN PUGLIA CON MADONNA

La presenza di Madonna in Puglia non è ovviamente passata inosservata: se ne è parlato in lungo e largo. Pochi sanno che la popstar americana ha incontrato nel Salento Al Bano Carrisi, il cantante ha presenziato a un evento in cui era presente Madame Ciccone. Con lui la compagna Loredana Lecciso e per la gioia dei presenti ha intonato il brano cult Felicità.

BRUGANELLI-VOLPE, FRIZIONI E PUNZECCHIATURE TRA LE OPINIONISTI DEL GFVIP

Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d'amore e d'accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori.

Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?

ALESSIA MARCUZZI E IL NO AL PRESERALE DI LA7

L'uscita di scena a sorpresa di Alessia Marcuzzi da Mediaset ha acceso voci di telemercato. C'è chi accenna a uno sbarco in Rai, chi punta sulle nuove piattaforme o su un passaggio a Discovery.

Come Dagoanticipato una proposta per la conduttrice era arrivata da La7 e l'aveva rifiutata. Oggi aggiungiamo un dettaglio, cosa le era stato proposto? Un nuovo programma nel preserale per trainare il tg di Mentana. Una sfida complicata e forse lontana dai piani della conduttrice romana.

BARBARA D'URSO E LE VOCI SULLA CONDUZIONE DE "LA TALPA": ECCO COME STANNO LE COSE

Barbara D'Urso sarà la nuova conduttrice de La Talpa? La notizia circola da qualche giorno e viene rilanciata da diversi siti con reazioni contrastanti. Fonti Mediaset non confermano l'ipotesi a Dagospia, dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta.

Chi ci sarà alla conduzione? È una domanda che a Cologno Monzese non si stanno facendo perché prima bisognerà capire il periodo di messa in onda. Con lo scontato allungamento del Grande Fratello Vip e gli accordi già presi per L'Isola dei Famosi, La Talpa potrebbe sbarcare su Canale 5 non prima dell'autunno 2022.

QUANDO VERONICA GENTILI RECITAVA (NON BENISSIMO) IN DON MATTEO

A Cologno Monzese tutti parlano e prevedono l'ascesa di Veronica Gentili, la Diletta Leotta dei talk show. Nel suo passato, com'è noto, una breve carriera da attrice, breve forse per le doti non eccellenti. Abbiamo ripescato parte del suo debutto in Don Matteo 5, dove appariva nell'episodio dal titolo Legittima difesa. Era il 2006, come se la cavava? A voi il giudizio.

RITA DALLA CHIESA LASCIA LAPRESSE, EMA STOKHOLMA DA CASCHETTO

Dopo Belen Rodriguez e Melissa Satta anche Rita Dalla Chiesa ha detto addio all'agenzia LaPresse di Marco Durante. Collaborazione conclusa. La conduttrice "prezzemolina" Ema Stokholma ha deciso invece di entrare a far parte della Itc2000 di Beppe Caschetto.

GIRA VOCE

1) A Roma gira voce che il destino del settimanale L'Espresso diretto da Marco Damilano sarebbe segnato. Al netto delle frasi di rito e del comunicato del cdr il gruppo Gedi vorrebbe portare a termine quanto deciso. Ci riuscirà?

INDOVINELLI

1) Un volto noto del piccolo schermo racconta a tutti delle sue vacanze in una meta molto ambita. In realtà le sue vacanze le trascorre in un comune limitrofo di cui omette il nome perché lo considera poco elegante. Di chi stiamo parlando?

2) A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da "influencer" un'altra professione: escort d'alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?

3) Dietro le quinte di un noto programma sono volate parole grosse tra due conduttori: "Sei una puttana", ha sbottato uno dei due. La situazione è tesa da tempo. Chi sono?

