CASO CACHET, LA D'URSO MOSTRA I MESSAGGI DELL'AVVOCATO DELLA ROCCA MA NASCONDE UN NOME

La mancata ospitata di Pamela Prati a Live-Non è la D'Urso mercoledì 12 giugno aveva suscitato la reazione furiosa di Barbara D'Urso. La conduttrice aveva svelato al pubblico la richiesta economica, a poche ore dalla messa in onda, dell'avvocato Irene Della Rocca, in assenza dell'altro legale Lina Caputo. "Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, l’avvocato Irene Della Rocca ha replicato attraverso Fanpage.

Sosteneva di avere chiesto un risarcimento, non un cachet, ma i risarcimenti si richiedono in tribunale. Sostiene anche di non avere mai mandato questo messaggio. È accaduto questo: intorno alle 15.30, poco prima della diretta, dal telefonino con cui l’avvocato ha sempre interloquito con il produttore Fabrizio Spazzini, arriva questo messaggio: 'Sono qui in macchina con Pamela Prati, sto andando in aeroporto'. In macchina c’era l’avvocato, Irene Della Rocca e l’autista Mediaset", spiega Barbara D'Urso in diretta su Canale 5.

"Ve li faccio vedere perché io le bugie non le dico", continua la padrona di casa che mostra le chat dell'avvocato Della Rocca: "E poi… Io vorrei discutere della parte economica al più presto… Direi che siamo già fuori tempo massimo. Ancora non mi ha risposto il nostro *** e Pamela sta venendo con me. Se non mi date quello che chiede il nostro ***, Pamela non scende dalla macchina. 60mila Euro di cui il 40% alla società *** titolare dei diritti d’immagine di Pamela Prati”.

La conduttrice continua il suo racconto: “Dopo questo messaggio, Pamela è partita insieme al suo avvocato. Il giorno dopo la Prati si è resa conto di non avere fatto una figura meravigliosa e ha scaricato l’avvocato. Questa settimana abbiamo ricevuto una lettera dall’avvocato Lina Caputo, nuovo legale di Pamela. Ci ha scritto che chiedeva il diritto di replica. Ci siamo messi a disposizione in qualunque modo. Lei, nonostante avesse fatto mandare questa lettera, non è qui. Evidentemente non lo ha ritenuto opportuno. Per quanto mi riguarda finisce qua”.

L'avvocato Caputo sostiene invece che la lettera in cui chiedeva il diritto di replica fosse quella mandata il 3 giugno, ben prima dell'incontro a Milano tra la Prati e la D'Urso della settimana scorsa, prima del pasticcio della Della Rocca, prima che la Prati mandasse un sms direttamente alla D'Urso specificando di non essere in grado di apparire in tv. E che ieri ha mandato un'altra lettera via posta certificata alla redazione del programma specificando che Pamela non sarebbe intervenuta.

Invece non è chiaro perché nei messaggi mostrati in diretta ci sia un nome oscurato, quel nome corrisponde forse al manager di Pamela Prati, Andrea Di Carlo? Poco dopo la Perricciolo ha dichiarato: "Barbara sinceramente della storia dei soldi Pamela chiedeva sempre anche noi. Pure più di 60mila euro. Tutte le volte che venivamo da te lei cio diceva 'chiedete questo, chiedete quello' e noi le rispondevamo 'no andiamo gratis che sennò quella ci asfalta in diretta'".

PAMELA PERRICCIOLO CONTRO MANUELA ARCURI: "E' COINVOLTA IN UN PROCESSO DI MIO FRATELLO"

La manager calabrese è tornata nel programma di Canale 5 per replicare nuovamente alle accuse ma ha scelto di non rispondere a molte domande trincerandosi in tanti "ne parleremo nelle sedi opportune". L'agente però non ha risparmiato Manuela Arcuri: "La signora Arcuri ci ha sempre chiesto un sacco di favori e sapendo che io avevo dei rapporti con locali mi chiedeva 'fammi lavorare ed è perfino coinvolta in un processo di mio fratello'."

Qui interviene l'avvocato per spiegare: "La signora Arcuri è stata nominata da un collaboratore di giustizia, imputato e condannato in questo processo, come informata dei fatti." Cioè testimone? E' piuttosto scorretto dire ''coinvolto'' quando uno viene chiamato a testimoniare…

DONNA PAMELA ATTACCA PRATI E MICHELAZZO E PARLA DEL FINTO SEBASTIAN CALTAGIRONE

"Io sono molto delusa da Pamela, è una persona che ha quarant'anni anni di carriera, è una persona che più di me ed Eliana doveva sedersi qui e chiedere a scusa a tutti. Invece no, è sempre colpa di qualcun altro, è anche colpa mia perché io non dico di no, ma è anche colpa sua. Le ho retto il gioco ho fatto io il lavoro sporco, perché era più facile fare le cose come Pamela Perricciolo che come Pamela Prati, ma Pamela Prati tanto santa non è", ha dichiarato la Perricciolo a Live-Non è la D'Urso.

Donna Pamela ha parlato del finto Sebastian Caltagirone:" Non c’è stato uno scambio di denaro perché loro non avevano un iban, non me l’hanno mandato. La madre del bambino l’aspetto in altre sedi legali. Questo bambino me lo lasciava anche al ristorante tutto il pomeriggio come se fosse un nipote. Non vedo l’ora che sia stabilito chi ha sfruttato chi. La madre sapeva benissimo quello che stavamo facendo. Sapeva il nome e il cognome del bambino.''

Nonostante l'evidenza e le domande dirette della D'Urso, la Perricciolo insiste: ''Del tumore alla gola non è stato mai detto. Vedremo nelle sedi opportune chi faceva mandare cose e a chi. Questo non è un processo. Le motivazioni le vedremo con la signora Prati, tanto santa non è. Il bambino l’ho preso quel giorno perché Eliana e Pamela Prati volevano farlo vedere agli altri." Il suo avvocato Anna Beatrice Indiveri porta l'attenzione sulle dichiarazioni della Prati: ": “Ci sono più protagoniste di questa vicenda. Pamela Prati ha detto in tv di avere ottenuto l’affido di un bambino. La procedura di affido di un bambino necessita di un percorso. Come faceva a dirlo?”

La manager ribadisce che la Michelazzo era consapevole della finzione su Simone Coppi e l'intera famiglia: “Cinque anni fa siamo state denunciate entrambe per l’inesistenza dei Coppi”. Interviene ii suo legale: “Eliana dice di essere stata plagiata ma all’epoca è stata chiamata a rendere interrogatorio e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. In quel momento qualcosa avrebbe dovuto capire, invece si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il suo comportamento è indice di tante cose”.

La Perricciolo sul finale prova a rispondere alla D'Urso che chiede il perché di tutta questa operazione: “Fino al giorno in cui sono venuta a Live credevo che Pamela si sarebbe dovuta sposare. Tu pensi che io possa riuscire a fare questa cosa da sola? Il perché non lo so, me lo sono chiesta anch’io, mi sono chiesta anch’io perché siamo arrivate fino a questo punto”.

Donna Pamela ribadisce di aver visto un Marco Calta in più occasioni e sul Caltagirone usato per la finta paparazzata ha aggiunto: "Quest'uomo non lo conosco, avevo il numero di telefono perché dovevo andare a prenderlo per portarlo a Trastevere sotto casa di Pamela. Era stata la Prati a dirmi di andarlo a prendere. Non lo conoscevo e non l’ho mai più visto. Mi ha raccontato che quest’uomo lo conosceva da 16 anni, che conosceva anche la moglie. Si chiama Lorenzo. Lo abbiamo fatto perché eravamo arrivate al punto di non sapere come fare a sviare i dubbi a proposito di questa situazione. Pamela sapeva che non esisteva Mark Caltagirone quasi da subito."

ELIANA MICHELAZZO RIVELA A SUA MADRE LA VERITA': "TI HO PRESO IN GIRO E TI CHIEDO SCUSA"

Eliana Michelazzo ha raggiunto la madre 80enne nella casa di cura dove vive per raccontarle la verità sull'inesistenza del marito Simone Coppi: “Mamma io adesso non sono più sposata, non ho più la fede perchè non sono stata realmente sposata. Io pensavo questo, ho scritto su questi social network per tanto tempo. Pensavo nella mia mente che io ero sposata con una persona come Simone.

Io ti ho preso in giro mamma e ti chiedo scusa", ha detto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in lacrime. La madre ha così replicato: "Io lo trovavo strano e pensavo che fosse per ragioni di sicurezza. Perché doveva dubitarne? Però sapevo pure che aveva motivi di sicurezza, veniva spostato una volta qui, una volta là quindi ci credevo. Questo succede a un sacco di donne e di ragazze, non ti devi meravigliare. Tu ci sei cascata forse perché avevi bisogno di più affetto, di più tenerezza”.

LUIGI OLIVA, L'EX DELLA PRATI: "MI SONO SENTITO USATO, LEI HA RINNEGATO TUTTO"

"Io e Pamela ci siamo conosciuti nell'estate del 2017, la nostra storia è durata fino a Capodanno del 2018. Mi sono reso conto che non poteva andare. Non ho detto cose pesanti su di lei mi sono sentito usato, lei ha rinnegato tutto, ha detto di avermi visto tre volte. Uno non può rinnegare un amore altrimenti non è stato un amore. Io non rinfaccio finché non c'è finzione, se diventa commedia rinfaccio tutto. Io non volevo fare lo splendido", ha dichiarato Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati.

L'imprenditore ha poi continuato: "Mi sono sentito usato nel momento in cui è stato rinnegato un amore, sei stata a casa mia, hai conosciuto la mia famiglia. L'ultima volta che ho visto Pamela è stata a giugno 2018, mi ha detto che aveva conosciuto uno su internet e io le ho detto ' fatti corteggiare perchè la nostra storia è finita'. Non abbiamo mai parlati di matrimonio, l'anello gliel'ho regalato a novembre in una serata del Bagaglino, ed è un anello di valore e affettivo. Quell'anello è destinato alla donna che amo. Mark Caltagirone non esiste, è più falso dei cinesi! Io penso che all'inizio Pamela non lo sapesse poi non lo so."

VLADIMIR LUXURIA: "MARK CALTAGIRONE E' L'UOMO CHE PAMELA PERRICCIOLO SAREBBE VOLUTO ESSERE"

Nel corso della puntata non è passato inosservato un intervento di Vladimir Luxuria: "Io non sono una psicologa, ma penso che Mark Caltagirone sia l'uomo che Pamela Perricciolo sarebbe voluto essere. Ci sono persone che nascono in un corpo che non sentono loro: se tu reprimi questa tua transessualità, o fai del male solo a te stesso, o anche agli altri. Io penso che Pamela Perricciolo sarebbe voluta essere uomo e ha creato questa realtà parallela per far legare sentimentalmente le donne che sentiva più vicino." Eliana annuiva convintamente durante queste affermazioni…

STEPHAN WEILER ERA ANCHE ANDREA GINEVRA, UNA NUOVA TESTIMONIANZA

Le immagini di Stephan Weiler, Mister Svizzera, non sono state usate solo per il finto Simone Coppi ma anche per Andrea Ginevra, surfista inesistente. Nel corso della trasmissione è arrivata una nuova testimoniaza da parte di una donna che ha scelto di non mostrare il propro volto: “Pamela Perricciolo mi ha fatto vedere le foto di questo ragazzo. Diceva che mi aveva visto e si era innamorato di me. Mi ha passato il suo numero di telefono ed è iniziato questo rapporto al telefono. Parlavo con un uomo con una bella voce e un leggero accento calabrese. L’incontro non è mai avvenuto perché ogni volta accadeva una catastrofe”.

Il rapporto tra la "vittima" e la manager sarebbe terminato nel 2010 prima dell'arrivo di Eliana Michelazzo: “Pamela ha qualcuno che la aiuta. Non mi lasciava mai, stavo sempre con lei. Non avevo più amiche o una famiglia. Per fortuna mi sono ricostruita una vita nel 2010 quando lei mi ha abbandonato per Eliana. Dal 2000 al 2019 ho creduto che Andrea Ginevra esistesse. Ho saputo che non esisteva durante una puntata del programma con Barbara D’Urso in cui sono state mostrate le foto di Mister Svizzera”.

DAGOSELECTION

Costa d Gherardesca‏ @CdGherardesca

Comunque sia ben chiaro che #noneladurso è una delle poche gioie della vita. Grazie @carmelitadurso.

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

L'avvocato di #PamelaPerricciolo che anziché citare le massime giurisprudenziali, citano @_DAGOSPIA_ mi fanno intuire che qua la ragione è six feet under con tanto di lapide levigata #noneladurso

Paola.‏ @Iperborea_

Pratiful è stata la luce in una stagione televisiva partita al buio dal punto di vista del trash. Mancherà tantissimo, tra diversi anni lo ricorderemo nella storia della tv come ricordiamo i finti suicidi a Sanremo.

#noneladurso

chià‏ @thanksmengoni

Io ci tengo a ringraziare ancora una volta Roberto D’Agostino per aver lanciato la bomba che ha dato vita al caso Pratiful #noneladurso

Tonia ?‏ @ToniaPeluso

Adoro questa eccessiva fiducia accordata a Dagospia. Come sono un attimo in difficoltà dicono tutti “Roberto D’Agostino lo sa” manco fosse la redazione di Uomini e donne

#noneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Donna Pamela dice così tante bugie che neanche se le ricorda tutte e si contraddice da sola #noneladurso

DettoQuesto...‏ @DettoQ

#noneladurso riconfermo DonnaPamela è nient’altro che Matteo Messina Denaro

paola galloni‏ @paolagalloni

Perricciolo parla come il padrino. #noneladurso

Diego Odello‏ @Mr_Odo

Ma perché specificano donna Pamela Perricciolo? Non si capisce la sua natura? È il suo primo nome? È un modo ossequioso? Rimango sbigottito e interdetto. #noneladurso #livenoneladurso

?Matteo Bellopede?‏ @BellopedeMatteo

Donna Pamela: "QUESTI HANNO CONFUSO LA MIA EDUCAZIONE CON L'ESSERE SCEMA. LA SIGNORA ARCURI È COINVOLTA NEL PROCESSO DI MIO FRATELLO" #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Il matrimonio celebrato dal Papa? ESAGERATI!! A Pepa e Tristan li ha sposati Don Anselmo avanti a quasi 5 milioni di persone. Di che siamo parlando? C'era anche @donnafranzisca #noneladurso #pratigate #pratiful

-‏ @itsxfuckingme

Donna Pamela che ancora si illude che può darcela a bere #noneladurso

emanuela. ?‏ @_worldneedsme_

MA CHE CAZZO RIDI PERRICCIOLO ? LO CAPISCI CHE HAI PERSO LA DIGNITÀ DAVANTI A TUTTA ITALIA? #noneladurso pic.twitter.com/m4NmqcVkSr

Fabio A.‏ @Fabio_A88

Guardo la #Perricciolo e penso che da un momento all'altro potrebbe tranquillamente RUTTARE in mondovisione #noneladurso

Ida Di Grazia‏ @IdaDiGrazia

Vladimir Luxuria a #NonelaDUrso: «Mark Caltagirone è l'uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo»

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Mamma mia che livelli bassissimi. Se verrà fuori che questi messaggi ricattatori li ha mandati l'Avvocato Della Rocca, andrebbe radiata a vita dall'Albo degli Avvocati. Questa non è una richiesta economica e neanche una richiesta di risarcimento ma è un RICATTO!!! #noneladurso

*Vale* ?‏ @AnsiaCiVede

Luxuria che apre la via alla possibile transessualità repressa della Perricciolo #noneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Ma pensate se quello che ha detto Vladimir Luxuria su Pamela Perricciolo è vero e si finge in chat uomini perché inconsciamente si sente tale e non ha coraggio di fare coming out (a se stessa ed agli altri).

Sarebbe un bel l’inizio per la terza stagione di settembre #noneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Da questa puntata abbiamo capito che - Donna Pamela è in realtà un trans FtM che ancora non sa di esserlo - Walter Nudo è segretamente bisessuale #PrideMonth #noneladurso

LaTeVilisione ?‏ @LaTeVilisione

La miopia in una foto. #noneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

La terza stagione a questo punto la voglio sulla transizione FtM di Pamela Perricciolo #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

"Devo andare da Morgan perché sai che lo stanno sfrattando" DAVANTI A PAMELA PERRICCIOLO. #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

IL FINTO SEBASTIAN CALTAGIRONE CHE DOPO LA TRUFFA PENSA SOLO A INCONTRARE BARBARA D'URSO UNO DI NOI. #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

Eliana Michelazzo e Chiara Ferragni si preparano per l’ultima puntata di #noneladurso

BITCHYF.IT @BITCHYFit

La d’Urso che sbugiarda con delle prove concrete l’avvocato della Prati #noneladurso

paola galloni‏ @paolagalloni

Ma pure l’avvocato cialtrone con i messaggi mandati dal gatto. Signori, siamo di fronte al nuovo I promessi sposi. #noneladurso

CHOC - non è Caltagirone‏ @capatesuspigolo

Le 3 domande esistenziali:

- C’è vita su Marte?

- Chi è Mark Caltagirone?

- Come sarebbero le clip di #noneladurso senza “Mamma Pamela”?

Trash Italiano @trash_italiano

L'avvocato Taormina è la nostra nuova Tina Cipollari. #noneladurso

Barbara d'Urso‏ @carmelitadurso

Ieri @LiveNoneladUrso ha avuto una media del 18,33% di share con picchi del TRENTA% di share e di 3 milioni e mezzo di spettatori!Contro la PARTITA dell’ITALIA!Il 19 giugno! VI AMOOO!Grazie per questa prima stagione da record!Sono numeri impressionanti e inaspettati!!#noneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Pamela, Eliana e l’altra Pamela si accusano a vicenda da mesi. Spero che i processi vengano mandati in diretta ad Un Giorno In Pretura a questo punto #noneladurso

Luigi‏ @luigir993

A settembre ci meritiamo di sapere come ha trascorso l’estate Paola Caruso e la mamma biologica! #noneladurso

TrashBoy‏ @Cristian_Flocco

Fare il 18,3% di share contro l'Under 21 su Rai 1, al 19 giugno, su una rete già totalmente in ferie, è oro. Senza nè ma, nè però. #noneladurso

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Cosa ha la De Filippi che lei non ha? "Un marito saggio come Maurizio Costanzo". (Barbara D'Urso a Repubblica) Solo quello? #belclimaaMediaset

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

In risposta a @GiusCandela

Solito metodo passivo aggressivo. ;)