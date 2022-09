ORIETTA BERTI INCASSA 10 MILA EURO A PUNTATA PER FARE L’OPINIONISTA AL “GF VIP” (PER 50 PUNTATE!)

orietta berti

Giuseppe Candela per Dagospia

ORIETTA BERTI AL GFVIP PER SOLDI? ECCO IL SUO COMPENSO

Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell'opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata.

Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro. E in ballo c'è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?

amadeus gianni morandi

MORANDI A SANREMO, A RISCHIO IL SUO SHOW A DICEMBRE SU RAI1

"Go Gianni Go", questo il titolo di una serata evento annunciata da Rai1 e dedicata a Gianni Morandi. Un modo per celebrare il prossimo 19 dicembre i suoi sessant'anni di carriera. Lo show potrebbe però slittare, il motivo? Morandi è stato coinvolto da Amadeus nell'edizione 2023 di Sanremo come coconduttore, impegno importante che richiede parecchio lavoro. La trasmissione non dovrebbe essere cancellata ma slitterebbe più avanti in palinsesto.

barbara alberti foto di bacco

"NON SONO UNA SIGNORA", BARBARA ALBERTI IN GIURIA

Andrà in onda a novembre su Rai2 "Non sono una Signora", lo show dedicato al mondo Drag che coinvolgerà vip nostrani. La trasmissione prodotta da Fremantle sarà condotta da Alba Parietti, possiamo anticiparvi la presenza in giuria della scrittrice e opinionista tv Barbara Alberti.

GIAMBRUNO (IN MELONI) MEZZOBUSTO MEDIASET E I DUBBI SUL FUTURO

ANDREA GIAMBRUNO

A Cologno Monzese c'è chi si chiede: cosa farà Andrea Giambruno se la sua compagna Giorgia Meloni diventasse Premier? Il giornalista è infatti volto anche di Studio Aperto e TgCom24, la sua presenza a Palazzo Chigi susciterebbe imbarazzo? Sceglierebbe un ruolo dietro le quinte o resterebbe in onda?

VIALE MAZZINI NEWS

1) A Viale Mazzini è stata accolta con parecchio stupore l'intervista di Giampaolo Rossi, per molti l'uomo Rai di Giorgia Meloni, rilasciata al Foglio. "Parla il possibile prossimo amministratore delegato", si legge nel titolo. "Un po' di garbo istituzionale", hanno commentato nei corridoi ricordando che il giornale di Cerasa è da sempre ostile all'attuale governance. A proposito di Giampaolo Rossi in molti si chiedono se davvero riuscirà a ottenere il posto di Fuortes. Tra gli addetti ai lavori si ricordano le sue parole su Mattarella, Putin e le sue posizioni sul Covid. La strada è tutta in salita.

GIAMPAOLO ROSSI

2) Il fu renziano Mario Orfeo è scatenato. C'è chi assicura che mediterebbe vendetta contro Fuortes dopo la defenestrazione e, forte dei suoi rapporti trasversali (che arrivano fino allo stesso Rossi), avrebbe messo nel mirino la poltrona degli Approfondimenti al posto di Antonio Di Bella, stimato anche lui in ambienti diversi (compresi quelli quirinalizi) e in corsa per la Presidenza, o in alternativa quella di Intrattenimento (con Coletta a Rai Cultura?). E al Tg3? Un "suo" nome: Andrea Vianello. Solo voci? Anche qui la strada non è certa in discesa....

mario orfeo foto di bacco

3) Se avete voglia di scattare qualche foto o di proporvi ai prossimi potenti vi diamo una dritta. Questa sera in un locale al centro di Roma si terrà un incontro tra gli esponenti Rai meloniani. "Ci dobbiamo organizzare", l'obiettivo. Pronti per la caccia al "tesoro"?

INDOVINELLI

1) A Milano in molti conoscono le abitudini del senatore di Fratelli d'Italia, noto per le sue posizioni estremiste. Nel suo passato una relazione di fuoco con un prestante cubano, a lui avrebbe aperto un forno nella città meneghina. Di chi si tratta?

antonio di bella foto di bacco

2) Avvisate la showgirl per mancanza di show che il suo compagno, uno sportivo che appare spesso sul piccolo schermo, si sta dando molto da fare in quel di Milano. E le sue corna sono già molto chiacchierate, chi sono?

3) A Roma una nota inviata tv ha organizzato una festa di cui si è molto chiacchierato, a ora tarda sono sbarcati a casa sua alcuni esponenti di Italia Viva. Solo per un drink di fine serata?