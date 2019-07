Giuseppe Candela per Dagospia

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Che ci facevano qualche giorno fa insieme all'Hotel Majestic di Roma il potente dirigente Rai e l'esponente di spicco del Movimento 5 Stelle? Chi sono e soprattutto di cosa avranno parlato?

BENIGNI, L'EUROPA E L'IPOTESI DI UN EVENTO SALTATO: IL RETROSCENA

"Alla fine con Benigni non si è concretizzato", durante la presentazione dei palinsesti un dirigente Rai si era lasciato andare con un collega, poco attento alle presenze indiscrete che assistevano al dialogo a pochi passi di distanza. A Viale Mazzini sul premio Oscar circola una voce, che al netto di conferme o smentite di rito, noi vi riportiamo. I vertici dell'azienda avrebbero parlato con lo staff dell'attore di un evento televisivo da trasmettere su Rai1, Benigni avrebbe però toccato il tema Europa. Su questo aspetto la trattativa, come la definiscono alcuni, il pour parler, come affermano altri, avrebbe avuto uno stop definitivo.

LAURA CHIATTI E LA CONDUZIONE MANCATA DI TEMPTATION ISLAND VIP

Gira voce che la Fascino di Maria De Filippi per la conduzione di Temptation Island Vip abbia vagliato diversi nomi. Tra questi anche quello dell'attrice Laura Chiatti, ipotesi poi tramontata. Colpa anche di una richiesta economica importante?

LORETTA GOGGI E RENATO ZERO OSPITI DI RAFFAELLA CARRA'?

A raccontare comincia tu, il programma di interviste con Raffaella Carrà, tornerà in onda su Rai3 il prossimo 24 ottobre. Dopo aver intervistato Maria De Filippi, Rosario Fiorello e Paolo Sorrentino, giusto per citarne alcuni, la signora Pelloni è alla ricerca di nuovi ospiti. A raccontarsi tra aneddoti e retroscena dovrebbero esserci l'amico Renato Zero e la "storica rivale" Loretta Goggi.

GIRA VOCE

1) Gira voce che a Radio 2 siano tutti pazzi di Mario Orfeo, l'ex direttore generale della Rai, che dall'alto della sua esperienza elargirebbe preziosi consigli. L'ad Salini apprezzerà?

2) Gira voce che la bella Clizia Incorvaia, al centro della scena per il trio mediatico con Sarcina e Scamarcio, si stia proponendo in giro per un po' di interviste. Sarà mica un modo per aumentare i follower su Instagram?

NEWS RAI

1) A differenza di quanto circolato nelle scorse settimane non sarà Adriano De Maio il capostruttura di Domenica In, il dirigente è in corsa per il dopo Pinto alla Rai di Napoli. Il contenitore condotto da Mara Venier sarà affidato a Gianvito Lomaglio che prenderà il posto dell'uscente Raffaella Sallustio.

2) A Saxa Rubra, invece, non tutti vedono di buon occhio il potere in ascesa di Marco Ventura. Non solo capoautore di Unomattina ma anche portavoce del presidente Foa, il doppio incarico stride e potrebbe creare problemi in futuro. A Viale Mazzini per ora nessuno si pone il problema e Ventura gongola.

3) Andrea Fabiano lavorerà fianco a fianco con Rosario Fiorello, l'ex direttore di Rai1 e Rai2 si occuperà con lo showman siciliano del progetto in onda su RaiPlay con passaggi su Rai1 e Radio2.

MANILA GORIO HOT CON CHANDO LUNA, MA QUALE PAPARAZZATA!

Ma quale paparazzata! Qualche giorno fa Novella 2000 ha pubblicato le foto hot della trans Manila Gorio, amica di Patrizia D'Addario, e il compagno Chando Luna, ex di Grecia Colmenares. I due, spesso ospiti del salotto di Barbara D'Urso, sono in barca: prima lei in topless, poi baci, massaggi e avvinghiamenti vari. Il problema è che non si tratta di una paparazzata ma di un comunicato stampa ricevuto da diversi giornalisti con foto e testo a disposizione.

INDOVINELLI

1) A Roma si mormora che una conduttrice sposata bene stia facendo di tutto per ottenere un ruolo in una fiction prodotta da Lux Vide. Dubbi della casa di produzione e dell'emittente che trasmette la serie ma la bella signora insiste. Chi la spunterà?

2) Lui è un famoso imprenditore, lei è una politica con la passione per la tv. A Milano tutti parlano di un loro flirt, entrambi sono sposati ma le persone a loro vicine bollano tutto come una fake news. Mistero.

3) Dietro le quinte di un programma estivo sarebbe esplosa una lite furiosa tra un conduttore e un potente autore, quest'ultimo avrebbe pronunciato frasi omofobe durante lo scontro. I vertici dopo essere stati informati sarebbero intervenuti prontamente per riportare la calma. Chi sono?

