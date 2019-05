Giuseppe Candela per Dagospia

milena miconi difende pamela prati a live non e la d urso

"La prego, mi aiuti a fare chiarezza", a parlare è Milena Miconi, la showgirl che ha difeso pubblicamente l'amica Pamela Prati, lo ha fatto anche a Live-Non è la D'Urso dove era ospite con la manager Eliana Michelazzo. Quest'ultima con Pamella Perricciolo gestisce l'Aicos Management, i contatti dell'agenzia sono però scomparsi nelle ultime ore dal profilo Instagram della Miconi. Georgette Polizzi e Rosa Perrotta si erano spese in diretta tv per difendere la showgirl sarda e le due manager, salvo poi abbandonare l'agenzia rilasciando dichiarazioni piuttosto chiare.

eva grimaldi pamela prati milena miconi nathaly caldonazzo

Non figurano più i contatti dell'Aicos Management sul suo profilo, sta prendendo anche lei le distanze?

"Non prendo le distanze da Eliana e Pamela, nemmeno dalla Prati. Io non accuso nessuno, non esprimo giudizi. Prendo le distanze solo dalla situazione che si è creata"

Fai parte o non fa parte dell'agenzia?

"Io non faccio parte dell'agenzia. A marzo con la Prati, che conosco da vent'anni, ci siamo scambiate dei messaggi su Instragram. Mi chiedeva di incontrarmi per presentarmi le sue due "sorelle", le chiamava così, Pamela ed Eliana. Non le avevo mai viste prima, un rapporto che è nato così. Per me erano due persone che mi stavano proponendo di lavorare sui social con le sponsorizzazioni, io ho un'altra agenzia da vent'anni."

Si occupano anche del suo matrimonio o sbaglio?

PAMELA PRATI MILENA MICONI PAMELA PERRICCIOLO E MATILDE BRANDI

"Si sono offerte di darmi una mano per il mio matrimonio visto che si occupavano di quello di Pamela, anche se in realtà me ne sto occupando io con le mie wedding planner. Hanno fatto da tramite con Mediaset perché Barbara D'Urso era interessata a seguire l'evento. Avevo messo i loro contatti sul mio Instagram ma non mi è chiaro tutto quello che c'è dietro questa faccenda. Per questo ho tolto tutto dal mio profilo, quando sarà tutto più chiaro e avranno dimostrato che non c'è niente di vero potremmo tornare a parlare di lavoro."

Si è pentita di essere andata in studio dalla D'Urso a difendere la Prati?

"Se una mia amica è in difficoltà io sono sempre pronta, fino a prova contrario sono pronta a difendere le persone a cui voglio bene."

GEORGETTE POLIZZI ELIANA MICHELAZZO PAMELA PRATI

Essendo così amiche immagino che avrà visto di persona Mark Caltagirone.

"No, io non ho mai visto nessuno. Sono una spettatrice come tutti voi. Io ho visto il bambino."

Quale bambino?

"Ho visto il bambino che Pamela Prati ha in affido, questo è quello che mi è stato detto."

E' sicura?

"Io certamente non ho controllato i suoi documenti."

Caltagirone e gli altri protagonisti di questa storia hanno sempre detto che il bambino si trovava all'estero, dove lo ha visto?

"A Roma, me l'hanno presentato Pamela e le due agenti in un bar dove ero con mio marito e mia figlia. Lo avevo già visto in foto e l'ho rivisto di persona ma io non so chi sia. Dicono che stava con gli assistenti sociali ma io quel giorno non ho visto gli assistenti sociali."

pamela prati sposa

E' vero che dietro le quinte di Non è la D'Urso ci sono stati momenti di tensione?

"E' normale che ci sia tensione quando ti trovi di fronte a cose di cui non eri a conoscenza. Ho detto a Eliana che in quella situazione non ci volevo più stare. Io sono in buona fede, sono andata per una amica che mi ha chiesto vicinanza."

Facciamo chiarezza. Ha interrotto per il momento i rapporti con l'agenzia Aicos?

"Loro hanno fatto da tramite per l'esclusiva del mio matrimonio, è chiaro che per questo guadagnano una percentuale. In questo momento riconosco loro una cifra per il lavoro fatto, per il resto non c'è nessun altro rapporto. Mi dispiace per Eliana ma fin quando la situazione non sarà chiara io mi ritengo fuori dall'agenzia. A me non hanno fatto nulla, non conosco il loro pregresso."

eliana michelazzo 1

Pamela Prati la sente spesso?

"Non la sento da qualche settimana."

Ha letto che sarebbe stata aggredita addirittura con l'acido.

"Non so se sia vero o meno, tutti metto tutto in discussione. Ormai non so più cosa sia vero e cosa no."

milena miconi 13 milena miconi con il compagno photo andrea arriga eliana michelazzo pamela prati MILENA MICONI GEORGETTE POLIZZI ELIANA MICHELAZZO eliana michelazzo futura sposa 2010 pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone ELIANA MICHELAZZO eliana michelazzo futura sposa 2010 eliana michelazzo pamela prati perricciolo pamela prati eliana michelazzo perricciolo 1144155 il presunto attacco con l acido di prati e michelazzo