A LUME DI CANDELA - PURE ROSA PERROTTA MOLLA PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO, LE AGENTI DI PAMELA PRATI. MA COME? PROPRIO LEI CHE PARTECIPÒ AL FANTOMATICO ADDIO AL NUBILATO, PORTATA A ''LIVE-NON È LA D'URSO'' PER SUFFRAGARE LA LORO VERSIONE. SENTITE COSA SCRIVE OGGI: ''QUELLO CHE HO VISTO AL MIO RIENTRO NON MI È PIACIUTO, NON VOLEVO PASSARE PER 'COMPLICE' A MIA INSAPUTA. E SINCERAMENTE…''

Giuseppe Candela per Dagospia

"Fuga dall'Aicos - L'addio (non solo al nubilato)", potrebbe essere questo il titolo della nuova puntata della soap dell'anno che vede protagonista Pamela "moglie e mamma" Prati. L'ex tronista Rosa Perrotta si dissocia pubblicamente dall'affaire nozze della primadonna del Bagaglino e lo fa con una storia su Instagram, dove annuncia l'addio all'agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo:

“Ho preferito dissociarmi da tutto. Come vi dicevo sarei stata spettatrice come tutti voi dell’evoluzione di questa faccenda. E così è stato. Ho scoperto quello che avevate scoperto tutti voi al rientro della mia vacanza a Marsa Alam e mi è anche seccato passare quasi come ‘complice’ a mia insaputa, dato che ne sapevo men che zero sulla vicenda. E quello che ho capito e visto al mio rientro non mi è piaciuto e non mi ha convinto. E sì, molto sinceramente, ho i miei dubbi”.

PAMELA PRATI E ROSA PERROTTA

L'ex concorrente de L'Isola dei famosi aveva presenziato all'addio al nubilato della Prati in Egitto e aveva partecipato a Live-Non è la D'Urso come sua "amica" e collega di agenzia. In onda però la Perrotta aveva inguaiato le due manager con queste dichiarazioni: “Io sono stata invitata al matrimonio da Pamela Prati ma non so perché, non so chi sia Mark Caltagirone. Io e Pamela non siamo amiche storiche, non sono partita da casa chiamata da Pamela per festeggiare, mi sono ritrovata una sera a fare un video per l’addio al nubilato ma io ero in vacanza con amiche. Non è che mi avevano detto prima che quello era un addio al nubilato, una signora di 60 anni ti dice che è innamorata, ti mostra foto di bambini, non è che ti metti là a dire ‘E’ tutto falso’. Se questa storia dovesse rivelarsi essere una farsa, credetemi, sono vittima come tutti gli altri”. La soap continua...

