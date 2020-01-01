A LUME DI CANDELA - IL "TIMING" DELLE DIFESE PRO RULA E' PERFETTO: ALLA FINE LA JEBREAL SARA' A SANREMO 2020 PER UNA SERA. OGGI RIUNIONE A VIALE MAZZINI TRA DE SANTIS, SALINI E AMADEUS. L'AD DIRA' SI' ALLA DISCUSSA GIORNALISTA. L'EQUILIBRIO E' PERO' GARANTITO: IN GARA LA "SOVRANISTA" PAVONE (CHE HA UNA LUNGA CARRIERA) E IL RAPPER ''DI DESTRA'' ANASTASIO. INTANTO IL LISTA-GATE LO ARCHIVIA L'AUDITEL: RECORD DI ASCOLTI PER LO SPECIALE DEI SOLITI IGNOTI AL 24% DI SHARE CON 5.3 MILIONI DI TELESPETTATORI

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