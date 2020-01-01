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A LUME DI CANDELA - IL "TIMING" DELLE DIFESE PRO RULA E' PERFETTO: ALLA FINE LA JEBREAL SARA' A SANREMO 2020 PER UNA SERA. OGGI RIUNIONE A VIALE MAZZINI TRA DE SANTIS, SALINI E AMADEUS. L'AD DIRA' SI' ALLA DISCUSSA GIORNALISTA. L'EQUILIBRIO E' PERO' GARANTITO: IN GARA LA "SOVRANISTA" PAVONE (CHE HA UNA LUNGA CARRIERA) E IL RAPPER ''DI DESTRA'' ANASTASIO. INTANTO IL LISTA-GATE LO ARCHIVIA L'AUDITEL: RECORD DI ASCOLTI PER LO SPECIALE DEI SOLITI IGNOTI AL 24% DI SHARE CON 5.3 MILIONI DI TELESPETTATORI-
IL FUTURO DI FLORENZI ALLA ROMA È DI NUOVO IN BILICO - IL RINVIO SBAGLIATO CHE HA AVVIATO IL GOL DI BELOTTI CONTRO IL TORINO POTREBBE RISCRIVERE IL SUO FUTURO: MA LUI VUOLE RESTARE FINO A GIUGNO - IL CASO SOCIAL DI IERI CON TOTTI, SDRAMMATIZZATO DAI DIRETTI INTERESSATI – IL GODIMENTO DI CAIRO: “GRANDE GIOIA AL PRIMO GOL DEL GALLO..L’ANNO È PARTITO CON IL PIEDE GIUSTO"
CAFONALINO DEI “PEZZI UNICI” - AL TEATRO OFF/OFF LA PROIEZIONE DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION DI RAI UNO TRA GLI APPLAUSI E LA COMMOZIONE DELLA REGISTA CINZIA TH TORRINI E DEL CAST – C’ERANO TUTTI: CASTELLITTO E LE SCINTILLANTI MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARO – ASSENTE SOLTANTO GIORGIO PANARIELLO PER MOTIVI DI LAVORO
PERCHÉ IL CIBO IN AEREO PERDE SAPORE? È TUTTA UNA QUESTIONE DI NASO E PRESSIONE. E POI È MEGLIO RINUNCIARE ALLO CHAMPAGNE - TRA I FATTI BIZZARRI? IL RUMORE RENDE PIÙ INTENSO IL GUSTO DEL POMODORO MATURO E NON È CASUALE IL DATO SECONDO CUI SUGLI AEREI IL SUCCO DI POMODORO E IL BLOODY MARY SIANO ORDINATI PIÙ SPESSO DI QUANTO ACCADA A TERRA
ALZHEIMER, UNA NUOVA SPERANZA - I FARMACI DI ULTIMA GENERAZIONE IMPEDIRANNO L'ACCUMULO DELLA SOSTANZA BETA AMILOIDE NEL CERVELLO: L’OBIETTIVO È INTERVENIRE PRIMA CHE I DANNI AI NEURONI DIVENTINO IRREVERSIBILI - ESISTE UNA COMPONENTE FAMILIARE IN QUESTO DISTURBO E QUINDI LA RICERCA DI SEGNALI PREDITTIVI È FONDAMENTALE PER CHI È SANO E HA, O HA AVUTO, PARENTI MALATI…