A LUME DI CANDELA - RIMETTETE IL VESTITO NELL'ARMADIO: IL MATRIMONIO DI PAMELONA PRATI CON L'INVISIBILE MARCO CALTAGIRONE NON SI TERRÀ L'8 MAGGIO, COME SOSTENUTO IERI DALLA PANICUCCI A ''MATTINO 5''. SECONDO LA PUBBLICAZIONE SARÀ COMUNQUE DI MERCOLEDÌ. CERTO, BISOGNA CELEBRARLO PRIMA CHE ''VERISSIMO'' VADA IN VACANZA, OPPURE ADDIO ESCLUSIVA E 30MILA EURO…

Giuseppe Candela per Dagospia

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN

Rimettete il vestito nell'armadio, annullate la prenotazione di alberghi e treni: Pamelona Prati non si sposerà mercoledì 8 maggio. Ieri nel corso di Mattino 5 la conduttrice Federica Panicucci con tono entusiasta aveva annunciato: "Attenzione, c'è la data del matrimonio: l'8 maggio. Finalmente è uscita la data ufficiale quindi è tutto regolare Pamela Prati dice: 'Io mi sposerò in questa data'". Virgolettato della Prati che ci risulta inesistente ma soprattutto la data in questione non solo non è ufficiale (era stata accennata anche da Fanpage il 17 aprile scorso) ma è falsa.

Come Dagoanticopato Pamela "moglie e mamma" Prati sarà ospite oggi pomeriggio a Verissimo, intervista registrata giovedì, dove ha dichiarato: "Il matrimonio ci sarà a maggio. Sarà un matrimonio religioso, mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica.” Proprio ieri ci eravamo chiesti come mai Mattino 5 fornisse la data e Verissimo no, entrambi sotto testata giornalistica Videonews. La risposta è ora chiara: perché le nozze non si terranno nel giorno indicato dalla Panicucci.

la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone

Il data-gate segna un nuovo capitolo nella soap dell'anno. Nelle partecipazioni pubblicate dalla primadonna del Bagaglino su Instagram il giorno era stato cancellato ma si vedeva un "m" e una "l" che assicurano dunque che il giorno in questione sarà un mercoledì. Non 1, non 8 maggio. Restano dunque tre date a disposizione: il 15, il 22 o il 29 maggio. Il Segreto di Pamela continua...

