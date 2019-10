Giuseppe Candela per Dagospia

pamela prati roberto d agostino a non e l arena

Il confronto tra Roberto D'Agostino e Pamela Prati manda in tilt pure La7! Salta il segnale per otto minuti che diventano dodici aggiungendo la pubblicità. A Non è l'Arena va in onda il Dago contro tutti perché la Prati si presenta in studio con il suo avvocato Lina Caputo e con la psicoterapeuta Stefania Andreoli che già un mese fa aveva realizzato il suo santino proprio da Giletti. “Io sono innocente non ho paura di vedere Roberto: anzi, lo voglio ringraziare perché mi ha salvato”, dice la showgirl in apertura.

D'Agostino parte da lontano per spiegare la bufala svelata da questo sito: “La storia di Pamela è la spia di quella che è diventata la celebrità contemporanea, quella dei ‘morti di fama’, di gente comune che scompare dopo l’effimero successo e non sa più come tornare di nuovo alla ribalta. La distinzione tra vita reale e reality scompare: si crea un personaggio e per mantenerlo si fa di tutto. Eliana Michelazzo nasce come una corteggiatrice di Uomini e Donne. Quando viene battuta, incontra la Perricciolo”. Da quell’incontro nasce il sistema che porterà al Prati-gate.

“Prima nessuno indagava sulle fake news, come quando Lucherini annunciò la relazione tra Richard Burton e Florinda Bolkan, palesemente una fregnaccia. Oggi le celebrità soffrono della sindrome da ‘Viale del tramonto’, il lato buio della celebrità. Molti sono trafitti dalla celebrità, bisognerebbe fare una San Patrignano dei ceLEbrolesi. Quando trasmissioni e giornali hanno una storia bellissima come quella inventata da Pamela non vanno a controllare. Ormai c’è un meccanismo televisivo in cui uno propone un menù strappalacrime e viene invitato per dieci puntate”, aggiunge Dago mentre la primadonna del Bagaglino prova a difendersi: “Io ho raccontato quello che stavo vivendo la storia d’amore che vivevo sulla mia pelle”.

ROBERTO D AGOSTINO PAMELA PRATI

Dago sposta l'attenzione sugli argomenti più delicati: “Un tema che non viene spesso raccontato sono i problemi economici: il tuo ex manager ha detto che giochi con le slot machine, vai al Bingo. È stato pubblicato un documento secondo cui l’Agenzia delle Entrate ti ha chiesto 372mila euro”. Qualche giorno fa Diva e Donna l'aveva beccata al Bingo: “Sono entrata una volta con mia sorella in una sala Bingo, non è mica un reato. Io non gioco, non bevo e non mi drogo”.

L'avvocato prova a sgonfiare l'argomento sottolineando che quasi tutti hanno problemi con il fisco ma viene fermata da Dago: "Ma parla per te." La Caputo insiste: "Non ha debiti di gioco. Ha avuto un debito per tasse con lo Stato, è stata chiesta la rottamazione. Non c'è più questo problema. E' stato risolto. Non c'è mai stato, invece, un problema con il Bingo".

PAMELA PRATI A DOMENICA IN

Dago non arretra: "Pamela ha utilizzato queste due ragazze per ritornare in pista. Aveva tutti i vantaggi ad essere complice di questa storia. Se uno crede per un anno a queste fregnacce bisogna portarlo da un dottore, ha qualche problema”. Il colpo finale citando Luigi Oliva, ex della Prati che proprio a questo sito aveva accennato ai problemi economici della showgirl: "Non è mai stato mio fidanzato, è disgustoso. Non ho mai usato nessuno. E' stato il contrario", ha replicato Pamela.

PAMELA PRATI VERISSIMO

“Tu non l’hai vissuta la mia storia, stai dicendo delle cose che non sono vere. La sensibilità sai che cos’è D’Agostino?”, urla l'attrice sarda ma Dago la incalza: “Il tuo obiettivo era fare soldi con una storia inventata: miravi a tornare in televisione. Era un triangolo delle Bermude in cui loro due prendevano i soldi e lei era complice. Quando finisce la fama è così, tu facevi le inaugurazioni delle pizzerie”. Non la prima volta che inventa matrimoni, già nel 99 con Max Bertolani e nel 2009 con l'inesistente Juan Sebatian Jabir: "Era diva e recidiva, è un indotto che genera tanti soldi. Per evitare di sputtanarsi ha firmato con le due un accordo di riservatezza."

La Caputo interviene: “Pamela non ha commesso alcun reato e non ha guadagnato nulla”, Dago chiede: “Allora perché ha detto in televisione che si è sposata civilmente con Mark Caltagirone? Lei ha usato queste due donne, lesbiche, per tornare in auge. Lei è complice, ovvio, se no la dovrebbero ricoverare”. “Non lo sai cosa ho passato, non sai cosa significa essere manipolati”. “Uno crede in Pamela Prati – conclude Dago – come crede in Giuseppe Conte”. Cosa sarebbe successo se Dagospia non avesse svelato la bufala? "Se non c'ero io a fare quell'inchiesta, la cosa finiva con un bel servizio a Verissimo, beccavano 30 - 40mila euro, prendevano un disgraziato che diceva di essere Mark Caltagirone, la foto con l'abito da sposa era già su Gente e sarebbe finito così. Come hanno fatto tante mezze calzette".

pamela prati in sala bingo da diva e donna

Nel corso della serata Giletti e la Prati hanno attaccato Barbara D'Urso. La prima accennando al meccansimo delle domande concordate nella trasmissione di Canale 5 per poi aggiungere: "La D'Urso non mi ha messo in condizione di parlare. Lei aveva visto i miei messaggi. Ci ha fatto 10 puntate con il 22% di share. Le trasmissioni hanno fatto i soldi sulla mia pelle." Giletti ha attaccato la collega di Canale 5 che si vanta di essere sotto testata giornalistica senza fare un lavoro giornalistico:

PAMELA PRATI OSPITE DI MASSIMO GILETTI

"In quindici giorni, abbiamo trovato un documento di cui parleremo dopo. Se uno va a cercare la verità su un caso come questo... in quindici giorni avrebbe scoperto che le due soggette (Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ndr) che hanno creato tutto questo sistema avevano dei precedenti di questo tipo. Invece di invitarle avrebbero dovuto dire, forse, qualcosa non torna. Perché se uno va sotto testata giornalistica e si vanta di essere testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico ma sfrutta al massimo queste cose?! E' una domanda al quale, un giorno all'altro, dovrebbero rispondere. Ce l'ho chi non fa un lavoro non corretto. Non è stata solo lei." Poi sul finale il saluto: "Salutiamo anche noi Barbara D'Urso, ciao Barbara! La salutiamo a nome di tutti i fan", ricordando il cambio di programmazione di Non è la D'Urso alludendo ai bassi ascolti.

pamela prati e luigi oliva 2

Caciottaro @Caustica_mente

Prati: "Ho sempre lavorato"

D'Agostino: "Ma cosa, facevi le inaugurazioni delle pizzerie"

#nonelarena

Cicero93@Cicero87

D' Agostino che sfancula la Prati parlando dei suoi debiti al bingo. ADDIO #NonelArena #pamelaprati

Caciottaro @Caustica_mente

BINGO GATE

Dagospia che si spinge dove nessuno osa

#nonelarena

Sarx88@Sarx88

La bellezza di essere Dago: Non dover rendere conto a nessuno e poter dire le cose come stanno A differenza di tanti altri che devono recitare la parte dei finti tonti per non essere esclusi dal mondo mediatico ipocrita #nonelarena

pamela prati roberto d agostino

Threshld @HeyThreshold

#PamelaPrati che si atteggia a diva e poi va a giocare al Bingo come le vecchiette di paese. #NonelArena #noneladurso

copertina gente 2000 prati bertolani

Andrea Conti@IlContiAndrea

"Quando si è sul viale del tramonto, e succede a molti, manca tremendamente quella maledetta lucina rossa accesa. Ed è lì che non c'è più distinzione tra vita reale e reality". Completamente d'accordo con D'Agostino

#Nonelarena

Andrea Conti@IlContiAndrea

"Sei una diva RECI-DIVA"

#nonelarena

copertina gente 1999 prati bertolani

Notizie Italiane@Italia_Notizie

Scintille fra D'Agostino e la Prati: "Credere a te è come credere a Conte"

Bosy Wilde@BosyWilde

#NonelArena non appena D'Agostino ha iniziato a parlare di ricatti, è saltato tutto!!!!!

pamela prati roberto d agostino a non e l arena

Andrea Conti@IlContiAndrea

- Giletti "Ma tu sei convinto che sia complice in questa storia?"

- D'Agostino "Eh allora portiamola da un dottore!"

#Nonelarena

Giuseppe Candela@GiusCandela

"Tu non sai che hanno organizzato un matrimonio a Wanda Ferro".

Prati, lo abbiamo scritto noi su Dagospia.

#NonelArena

Giuseppe Candela@GiusCandela

Non è confronto Prati-Dago ma Dago contro tutti. In mezz'ora ha sputtanato quello che da mesi conduttori e opinionisti hanno solo sfiorato.

#NonelArena

Young@Heart@Slutta_

collo di pamela prati

La verità è che Mark Caltagirone è scappato dopo avere visto il collo rugoso della Prati #NonelArena

Andrea Conti@IlContiAndrea

Comunque a riferimenti precisi e dettagliati di D'Agostino su tutta la vicenda, la diretta interessata urla e si innervosisce. Non certamente un buon segnale #nonelarena

Andrea Conti@IlContiAndrea

D'Agostino non dubita sul fatto che ci siano molte vittime dei raggiri sentimentali online, dice solo che in questo caso tutte e tre le protagoniste erano d'accordo su tutto, peraltro per stessa ammissione di una delle tre #nonèlarena

marchesa Alex (ricciola albicocco)@FloraPiachica

È una vita che la Prati si inventa cazzate a partire dal padre ballerino di flamenco

#NonelArena

TV Zapping @_TV_Zapping

Pamela Prati che fa gli auguri a Mara Venier ... bellissimo. #DomenicaIn #noneladurso #nonelarena

gli auguri di pamela prati a mara venier

Medardo (Stefano, per gli amici)@Medardo06877638

Ma Pamela Prati ancora la fanno circolare? #nonelarena

Mr G. @gianluca89S

Obiettivo della vita: trattare gli sfasciacoglioni con la supponenza meravigliosa che D'Agostino sta riservando alla dottoressa. I D O L O

#NonelArena

Andrea Conti@IlContiAndrea

Dago: "La signora qua" rivolto alla psicoterapeuta

#nonelarena

Mary66@mary1966n

Chi dice il vero si capisce dal fatto che la Prati strilla e D'Agostino no. #nonelarena

Non è l'Arena@nonelarena

roberto d agostino pamela prati

Lo scontro è finito, almeno per uno scatto finale, e anche la puntata.

TV Italiana@TV_Italiana

È esplosa @La7tv appena ha iniziato a parlare Roberto D'Agostino del PratiGate. #NonelArena

Giada@giada_online

La7 interrompe la programmazione sul caso Mark Caltagirone: Pamela Prati VS Roberto D'Agostino! #Nonelarena

Lilli Ascoli Felici@LilliAscoli

Il caso Pamela Prati ha mandato in tilt la 7 troppa verità?

Daniela@danielatulli

Alla 7 non riescono a riprendersi,hanno fatto spari' la Prati e pure D'Agostino #noneladurso

