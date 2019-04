pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone

Giuseppe Candela per Dagospia

"Moglie e mamma", la soap dell'anno con Pamela Prati, continua a regalare colpi di scena. Una storia, ripetono molti, che nemmeno Losito e Tarallo avrebbero mai potuto inventare. Il tempo di finire la frase e chi spunta fuori? Proprio Manuelona Arcuri! L'attrice è la protagonista della nuova puntata con un ruolo da guest star. Il mistero delle nozze non chiama in causa solo la showgirl sarda ma anche la sua agente Eliana Michelazzo. Anche lei vanterebbe nel curriculum un matrimonio fantasma con tale Simone Coppi, cognome altisonante, che ritorna come per Caltagirone, ma nessuna parentela con il noto avvocato.

eliana michelazzo futura sposa 2010

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne diversi siti annunciavano le nozze dell'ex corteggiatrice con tanto di data: il 20 dicembre 2009, con i fan del date show di Maria De Filippi che non credevano affatto alle nozze lampo. "Ciao a tutti da oggi è ufficiale sono sposata con Simone, abbiamo fatto la promessa, poi il 21 dicembre faremo la cerimonia in chiesa. Spero che siete felici per noi … baci", scriveva la Michelazzo su Facebook, come riporta il sito MondoReality. Nel suo forum venivano pubblicate anche le foto con l'abito da sposa.

eliana michelazzo futura sposa 2010

I due sono arrivati all'altare? Il "marito" viene spesso taggato con foto anonime e mai appaiono insieme. La promessa, le foto del vestito, chi vi ricorda? La domanda ritorna: cosa c'entra Manuelona Arcuri? Proprio in quegli anni il misterioso Simone Coppi veniva presentato da decine di siti come ex fidanzato dell'attrice (è sufficiente googlare per accorgersi dell'associazione). Chi aveva trasmesso questa informazione e serviva forse per accreditarne il nome e la reale esistenza?

eliana michelazzo futura sposa 2010

"Io non so chi sia questo signore, non l’ho mai visto", dichiara Manuela Arcuri a Dagospia smentendo qualsiasi tipo di relazione con Simone Coppi. L'attrice, ora impegnata come concorrente a Ballando con le stelle, aggiunge dettagli interessanti: "Anni fa Pamela (Perricciolo, ndr), la socia di Eliana, mi parlava di lui perché voleva presentarmelo. Non solo, mi fece parlare al telefono con una persona ma sinceramente credo sia un personaggio completamente inventato", conclude l'attrice.

manuela arcuri

La Arcuri dunque non ha mai avuto una relazione con Simone Coppi, non lo ha mai conosciuto di persona ma, cosa ancora più strana, la Perricciolo ci teneva a presentarglielo. Senza riuscirci, pare. Ha rimediato subito facendo sposare Coppi con la sua amica Eliana. Meglio di Uomini e Donne. La soap continua...

